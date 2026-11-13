Manchester United Resmi Perkenalkan Mauricio Pochettino Sebagai Pelatih Anyar

JawaPos.com - Manchester United resmi memperkenalkan Mauricio Pochettino sebagai pelatih anyar pada Jumat (13/11/2026). Juru taktik asal Argentina itu akan memimpin Setan Merah - julukan Man United - pada 18 November mendatang.

Kehadiran Pochettino di Carrington harus menunggu hingga seluruh tugasnya bersama Timnas Amerika Serikat rampung. Sebab, ia masih memiliki tanggung jawab memimpin Christian Pulisic dan kawan-kawan dalam dua laga perempat final CONCACAF Nations League menghadapi Haiti pada 15 dan 18 November.

Man United pun telah mencapai kesepakatan dengan Federasi Sepak Bola Amerika Serikat agar Pochettino beserta staf kepelatihannya bisa meninggalkan timnas setelah menuntaskan tugas tersebut.

"Klub telah mencapai kesepakatan dengan Federasi Sepak Bola AS agar Mauricio dan stafnya dibebaskan setelah menyelesaikan tanggung jawab mereka dengan Timnas AS," tulis pernyataan Man United dalam laman resminya, Jumat (13/11).

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Penunjukan Pochettino menjadi langkah manajemen untuk mengakhiri periode sulit yang dialami klub di bawah kepemimpinan Michael Carrick. Dari 10 pertandingan Liga Inggris, Carrick hanya mampu membawa Setan Merah meraih satu kemenangan, lima hasil imbang, dan empat kekalahan.

Rentetan hasil buruk tersebut membuat Man United terpuruk di posisi ke-18 klasemen sementara Premier League, atau masuk zona degradasi. Karena Pochettino masih terikat kontrak dengan Federasi Sepak Bola AS, Setan Merah dikabarkan harus mengeluarkan kompensasi sebesar 10 juta dolar AS atau setara Rp157 miliar untuk memboyongnya.

Rekam Jejak Mauricio Pochettino Pochettino bukan sosok asing di panggung sepak bola Eropa karena telah menangani sejumlah klub besar di berbagai kompetisi. Dia mengawali karier kepelatihannya bersama Espanyol pada 2009 sebelum melanjutkan kiprah ke Southampton.

Bersama Southampton, Pochettino berhasil membawa klub tersebut mencatatkan perolehan poin tertinggi sepanjang sejarah keikutsertaan mereka di Premier League pada 2014. Setelah itu, dia menerima tantangan menangani Tottenham Hotspur dan bertahan selama lima musim penuh.

Di bawah arahannya, Tottenham menjelma menjadi salah satu pesaing reguler di Liga Champions UEFA. Pochettino sukses mengantarkan klub asal London tersebut lolos ke kompetisi elite Eropa itu dalam empat musim beruntun, sekaligus membawa mereka mencapai final untuk pertama kalinya pada 2019.

Pada 2021, Pochettino melanjutkan karier bersama Paris Saint-Germain (PSG) dan berhasil mempersembahkan tiga gelar. Masing-masing adalah Ligue 1, Coupe de France, dan Trophée des Champions sebelum dia bergabung dengan Chelsea pada 2023.