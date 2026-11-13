Thomas Tuchel Bela Ben White dan Puji Gol Harry Kane usai Tekuk Timnas Kroasia

JawaPos.com - Pelatih Timnas Inggris Thomas Tuchel bela Ben White yang mendapat sambutan negatif dari sebagian suporter saat masuk sebagai pemain pengganti saat melawan Kroasia.

Pertandingan UEFA Nations League itu berlangsung di Stadion Wembley pada Jumat (13/11), Inggris berhasil mengalahkan Kroasia dengan skor 2-1.

Reaksi suporter terhadap Ben White kontras dengan sambutan meriah yang diberikan penonton kepada gelandang veteran Kroasia Luka Modric.

Thomas Tuchel mengaku tidak mendengar langsung cemoohan yang ditujukan kepada White.

Meskipun demikian, pelatih asal Jerman itu berharap kejadian serupa tidak terulang kembali.

“Dia adalah bagian dari tim kami. Sejak saya mengambil alih, dia sangat ingin datang dan bergabung dengan grup ini. Dia tidak melakukan kesalahan sedikit pun selama saya menjadi pelatih,” kata Tuchel dikutip dari Reuters.

Tuchel menegaskan, penilaiannya terhadap White didasarkan pada sikap dan kontribusi sang pemain selama berada di bawah kepemimpinannya.

Menurut Tuchel, White memiliki kualitas yang dibutuhkan Inggris untuk meraih kemenangan.

“Saya hanya bisa menilainya berdasarkan apa yang saya lihat dan pengalaman saya. Performanya berada di level tertinggi dan dia benar-benar bisa membantu kami memenangkan pertandingan sepak bola," papar Tuchel.

"Seperti yang saya katakan, dia adalah bagian dari grup kami dan kami akan melindungi grup ini. Dia pantas berada bersama kami,” ujar Tuchel.

Cemoohan yang diterima Ben White tidak terlepas dari riwayat hubungannya dengan Timnas Inggris.

Bek berusia 28 tahun itu sempat meninggalkan pemusatan latihan Inggris selama Piala Dunia 2022 di Qatar karena alasan pribadi.

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Setelah meninggalkan skuad, White juga menyatakan tidak bersedia memperkuat tim nasional selama sisa masa kepelatihan Gareth Southgate.

Keputusan itu bertahan hingga Southgate mengakhiri masa jabatannya setelah Euro 2024.

Situasi itu membuat White beberapa kali mendapat reaksi negatif dari suporter ketika kembali dipanggil untuk memperkuat Timnas Inggris.

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Pertandingan melawan Kroasia menjadi penampilan pertamanya bersama The Three Lions sejak Maret 2026.

Sebelumnya, White juga tidak masuk dalam skuad Inggris untuk Piala Dunia 2026 karena cedera.

Meski mendapat sambutan kurang menyenangkan, Tuchel tidak meragukan komitmen White terhadap tim nasional.

Tuchel bahkan menegaskan bahwa bek Arsenal itu selalu menunjukkan antusiasme setiap kali mendapatkan panggilan.

“Saya tidak berpikir demikian. Saya tidak ingin membesar-besarkan masalah ini. Dia selalu terlihat berkomitmen, berdedikasi, dan bersemangat untuk datang ke pemusatan latihan saat mendapat panggilan," beber Tuchel.

"Tidak ada alasan untuk meragukan komitmen ataupun kecintaannya terhadap tim. Dia sudah melewati cemoohan pada kesempatan sebelumnya. Kali ini, saya sendiri tidak mendengarnya,” kata Tuchel.

Selain memberikan pembelaan kepada White, Tuchel juga memberi pujian khusus kepada kapten Inggris Harry Kane dalam pertandingan tersebut.

“Itu adalah suasana yang tepat untuk pencapaian luar biasa ini. Yang Mulia Pangeran William hadir dan pertandingan resmi yang benar-benar berarti seperti ini, ditambah kesempatan untuk mencetak gol kemenangan, menjadi latar yang tepat untuk momen ajaib,” ujar Tuchel.

Pelatih berusia 53 tahun itu juga mengungkapkan bahwa dirinya sempat menyaksikan Kane berlatih mengeksekusi penalti sehari sebelum pertandingan.

“Saya melihatnya berlatih kemarin. Biasanya, saya tidak memperhatikan ketika dia berlatih, tetapi kemarin posisinya tepat di depan mata saya sehingga mau tidak mau saya melihatnya,” ungkap Tuchel.

“Saya sedikit gugup karena khawatir akan mengganggu rutinitas kami atau bahkan rutinitas saya sendiri. Saya juga mulai sedikit percaya takhayul. Namun, dia menyelesaikannya dengan baik,” lanjut Tuchel.

Menurut Tuchel, gol penalti Kane menjadi sangat krusial karena Inggris membutuhkan respons cepat setelah Kroasia berhasil menyamakan kedudukan.

Setelah mengamankan kemenangan atas Kroasia, Inggris selanjutnya dijadwalkan melawan Spanyol pada Senin (16/11).

Pertandingan itu akan menjadi penentu persaingan kedua tim dalam perebutan posisi puncak Grup A3 UEFA Nations League.

Tuchel pun sempat menyinggung kekalahan 2-3 dari Spanyol pada pertemuan pertama di pertandingan pembuka.

Hasil itu membuat Inggris memiliki motivasi tambahan untuk meraih kemenangan dalam lawatan berikutnya.

“Sekarang kami mendapatkan apa yang kami inginkan, yaitu pertandingan final untuk memenangkan grup dan bermain melawan juara dunia," tandas Tuchel.