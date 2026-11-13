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Penulis: Antonius Oskarianto Adur
Sabtu, 14 November 2026 | 01.59 WIB

Bruno Fernandes Tolak Penawaran Perpanjangan Kontrak dari Manchester United

Kapten Manchester United Bruno Fernandes . (Dok. Bruno Fernandes) - Image

Kapten Manchester United Bruno Fernandes . (Dok. Bruno Fernandes)

JawaPos.com - Bruno Fernandes menolak penawaran perpanjangan kontrak Manchester United. Itu adalah penawaran kedua dari pihak klub. 

Berdasar informasi dari jurnalis The Athletic, Laurie Whitwell dan Adam Crafton, Bruno Fernandes, menolak tawaran kedua perpanjangan kedua Manchester United.

Pada musim panas lalu, sang kapten telah menolak tawaran pertama. 

"EKSKLUSIF: Bruno Fernandes telah menolak tawaran kontrak kedua dari Manchester United. Kapten klub menolak proposal pertama United pada musim panas lalu," tulis Instagram @theathleticfc, Jumat (13/11). 

Manchester United segera melakukan penawaran ulang kepada Bruno Fernandes. Itu berarti, negosiasi akan berlanjut untuk beberapa hari ke depan. 

"Baru-baru ini, United telah menindaklanjuti dengan tawaran yang lebih baik, tetapi Fernandes belum puas sehingga negosiasi lebih lanjut diperkirakan akan terjadi," demikian yang dituliskan The Athletic

Gelandang 32 tahun tersebut melakukan perpanjangan kontrak pada 2024. Kini, kontraknya akan berakhir pada 30 Juni 2027.

Musim lalu, menjadi salah satu musim terbaik Bruno Fernandes bersama Manchester United.

Dari sisi pencapaian individu, dia berhasil mengoleksi 21 assist yang memecahkan rekor assist terbanyak di Liga Inggris. 

Performa tersebut membuatnya dinobatkan sebagai pemain terbaik di sepak bola Inggris.

Bruno mendapatkan penghargaan PFA Men's Player of the Year (Pemain Terbaik Pria versi Asosiasi Pesepakbola Profesional Inggris).

Di musim ini, penampilan Bruno cenderung menurun yang juga diikuti dengan hasil buruk Man United. Dari 14 laga, dia baru mengoleksi tiga assist di semua kompetisi. 

Menarik dinantikan, negosiasi Bruno Fernandes dan Manchester United. Apakah dia masih bertahan di Old Trafford musim depan? Patut ditunggu. 

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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