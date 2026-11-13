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Penulis: Antonius Oskarianto Adur
Sabtu, 14 November 2026 | 00.47 WIB

Alex Baena Terkejut Jadi Penendang Penalti saat Timnas Spanyol Kalahkan Republik Ceko

Alex Baena saat cetak gol penalti untuk timnas Spanyol kalahkan Republik Ceko. (Dok. UEFA)&nbsp; - Image

Alex Baena saat cetak gol penalti untuk timnas Spanyol kalahkan Republik Ceko. (Dok. UEFA)&nbsp;

JawaPos.com - Alex Baena terkejut saat terpilih menjadi penendang penalti di laga kemenangan timnas Spanyol melawan Republik Ceko.

Laga yang berakhir dengan skor 2-0 tersebut dimainkan di Pragues Letna Hill, Jumat (13/11). 

Pada menit ke-36, Lukas Ambros melakukan hand ball di kotak penalti Republik Ceko. Hal itu membuat timnas Spanyol mendapatkan hadiah penalti. 

Saat menendang penalti, Alex Baena yang terpilih untuk melakukan tugas tersebut. Dia mengaku terkejut karena masih ada Ferran Torres dan Fabian Ruiz yang juga mampu menendang penalti. 

"Saya terkejut melihat nama saya tercantum untuk mengambil penalti, tetapi saya senang telah membantu tim dengan sebuah gol. Ferran (Torres) ada di lapangan, Fabian (Ruiz) ada di sana. Siapa pun dari kami mampu mengambil penalti," kata Alex Baena yang dikutip laman resmi UEFA, Jumat (13/11). 

Pemain Atletico Madrid tersebut bermain penuh selama 90 menit.

Melansir Fotmob, Alex Baena melepaskan dua tendangan ke arah gawang dan dua tendangan melenceng. 

Di sisi lain, Luis De La Fuente menilai Republik Ceko bermain dengan tempo cepat yang membuat timnas Spanyol tidak nyaman. Meskipun demikian, La Roja berhasil memenangkan laga. 

"(Republik Ceko) menciptakan tempo yang sangat cepat yang tidak cocok untuk kami. Namun, terlepas dari ketegangan yang meningkat sepanjang pertandingan, kami akhirnya berhasil mengendalikan intensitas tersebut," ujar Luis De La Fuente.

Timnas Spanyol memimpin klasemen sementara Grup 3 dengan koleksi 15 poin. Di laga berikutnya, mereka akan menghadapi Inggris pada 16 November. 

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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republik cekotimnas spanyolAlex Baena

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