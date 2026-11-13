Prediksi Skor Serbia vs Jerman: Die Mannschaft Menang Tipis di Rajko Mitic, Peluang Lolos 8 Besar

JawaPos.com - Timnas Jerman diprediksi meraih kemenangan tipis 2-1 atas Serbia dalam lanjutan UEFA Nations League 2026/2027 Grup A2 di Stadion Rajko Mitić, Sabtu (14/11) pukul 02.45 WIB.

Die Mannschaft membutuhkan tiga poin untuk menjaga peluang lolos ke perempat final, sementara Serbia berusaha mengakhiri rentetan enam kekalahan beruntun di semua kompetisi.

Pertandingan ini menjadi ujian penting bagi pasukan Jurgen Klopp yang belum menunjukkan konsistensi sepanjang fase grup.

Jerman masih tertahan di peringkat ketiga dengan lima poin dari empat pertandingan, tertinggal tiga angka dari Belanda dan Yunani.

Situasi berbeda dialami Serbia yang terpuruk di dasar klasemen tanpa satu pun poin setelah menjalani empat pertandingan.

Meski peluang menuju perempat final sudah tertutup, tuan rumah masih memiliki kesempatan merebut posisi ketiga dari Jerman.

Kedua tim sama-sama membutuhkan kemenangan, tetapi tekanan lebih besar berada di kubu Die Mannschaft. Kegagalan membawa pulang tiga poin berpotensi membuat peluang Jerman menembus delapan besar semakin sulit.

Serbia Terpuruk, Enam Kekalahan Beruntun Jadi Alarm Bahaya Serbia memasuki pertandingan menghadapi Jerman dengan catatan buruk setelah menelan enam kekalahan beruntun di seluruh kompetisi.

Tim asuhan Veljko Paunovic bahkan belum mendapatkan satu poin pun sepanjang empat pertandingan UEFA Nations League musim ini.

Rentetan hasil negatif tersebut memperlihatkan persoalan serius dalam menjaga keseimbangan permainan, terutama ketika menghadapi lawan dengan kualitas serangan lebih baik.

Dukungan publik Stadion Rajko Mitic juga diharapkan membantu Serbia mengakhiri periode sulit mereka.

Jerman Wajib Menang, Jurgen Klopp Dikejar Persaingan Ketat Grup A2 Timnas Jerman membutuhkan kemenangan atas Serbia untuk mempertahankan peluang lolos ke perempat final UEFA Nations League 2026/2027.

Die Mannschaft baru mengumpulkan lima poin dari empat pertandingan melalui satu kemenangan, dua hasil imbang, dan satu kekalahan.

Jerman harus mengejar ketertinggalan tiga poin dari dua pesaing teratasnya.

Dengan dua pertandingan tersisa melawan Serbia dan Belanda, setiap poin menjadi sangat menentukan nasib mereka.

Baca Juga:Manchester United Pecat Michael Carrick Sebagai Pelatih Kepala

Dua kemenangan beruntun akan membawa Jerman mengakhiri fase grup dengan koleksi 11 poin.

Jumlah tersebut berpotensi cukup untuk mengamankan tiket perempat final, bergantung pada hasil pertandingan Belanda dan Yunani.

Namun, performa Jerman sepanjang turnamen belum sepenuhnya meyakinkan meskipun memiliki sejumlah pemain berkualitas di setiap lini.

Klopp dituntut menemukan keseimbangan antara penguasaan bola, kreativitas serangan, dan ketajaman penyelesaian akhir.

Serbia Kehilangan Dua Gelandang, Jerman Andalkan Kai Havertz Serbia dipastikan kehilangan Sasa Lukic dan Nemanja Maksimovic ketika menjamu Jerman akibat hukuman akumulasi kartu.

Absennya dua gelandang tersebut berpotensi memengaruhi kekuatan lini tengah tim asuhan Veljko Paunovic.

Sergej Milinkovic-Savic diperkirakan menjadi salah satu pemain kunci dalam menjaga keseimbangan permainan sekaligus membantu membangun serangan.

Kreativitas Lazar Samardzic juga dapat menjadi senjata Serbia untuk membongkar pertahanan tim tamu.

Di lini depan, Aleksandar Mitrovic berpeluang mencatatkan penampilan ke-107 bersama tim nasional Serbia.

Penyerang berusia 32 tahun tersebut kemungkinan didampingi Mihajlo Cvetkovic yang telah mengoleksi satu gol dari lima penampilan internasional.

Baca Juga:Sassuolo Pecat Alberto Aquilani setelah Lima Kekalahan Beruntun

Sementara itu, Jerman diperkirakan kembali mengandalkan Kai Havertz sebagai ujung tombak utama setelah mencatatkan 25 gol bersama tim nasional.

Florian Wirtz berpotensi mendapatkan kesempatan sebagai pengatur serangan untuk menciptakan peluang dari lini kedua.

Dua pemain muda, Said El Mala dan Lennart Karl, juga berpeluang tampil sejak menit pertama untuk memberikan kecepatan tambahan.

Baca Juga:Virgil Van Dijk dan Brian Brobbey Absen Bela Belanda di Jeda Internasional November

Marc-Andre ter Stegen telah dipastikan menjadi penjaga gawang utama Jerman dalam pertandingan penting tersebut.

Klopp tetap perlu memperhatikan kondisi disiplin pemain karena Philipp Treu, Malick Thiaw, dan Yann Bisseck berada dalam ancaman skorsing.

Tambahan satu kartu kuning dapat membuat mereka absen dalam pertandingan terakhir fase grup menghadapi Belanda.

Prediksi Susunan Pemain dan Skor Serbia vs Jerman Serbia diperkirakan menggunakan formasi 5-3-2 untuk memperkuat pertahanan sekaligus memaksimalkan serangan balik melalui kedua penyerangnya.

Sementara itu, Jerman berpotensi menerapkan formasi 4-2-3-1 dengan mengandalkan kreativitas Wirtz dan ketajaman Havertz.

Prediksi susunan pemain Serbia (5-3-2): V. Milinkovic-Savic; Nedeljkovic, Gudelj, Babic, Erakovic, Sukacev; Samardzic, S. Milinkovic-Savic, Zivkovic; Cvetkovic, Mitrovic.

Prediksi susunan pemain Jerman (4-2-3-1): Ter Stegen; Treu, Tah, Schlotterbeck, Brown; Nmecha, Kimmich; El Mala, Wirtz, Karl; Havertz.

Jerman memiliki keunggulan kualitas individu dan pengalaman menghadapi pertandingan bertekanan tinggi, meskipun performa mereka belum stabil.

Serbia berpotensi memberikan perlawanan sengit di kandang sendiri, terutama melalui kemampuan Mitrovic memanfaatkan peluang di kotak penalti.

Kendati demikian, kebutuhan mendesak meraih kemenangan diperkirakan membuat Jerman tampil lebih agresif sejak awal pertandingan.

Die Mannschaft dijagokan mengamankan tiga poin penting sekaligus menjaga harapan lolos ke perempat final UEFA Nations League.