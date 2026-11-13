Prediksi Skor Belanda vs Yunani: Oranje Siap Pesta Gol, Rekor Tim Tamu Terancam!

JawaPos.com - Prediksi skor Belanda vs Yunani mengarah pada kemenangan Oranje dalam pertandingan kelima Grup 2 UEFA Nations League A 2026/2027 di Johan Cruijff Arena, Amsterdam, Sabtu (14/11) pukul 02.45 WIB.

Duel dua tim yang sama-sama mengoleksi delapan poin ini berpotensi menentukan persaingan menuju perempat final, sekaligus mengakhiri rekor tak terkalahkan salah satu kontestan.

Belanda dan Yunani belum tersentuh kekalahan setelah menjalani empat pertandingan dengan catatan identik, yakni dua kemenangan dan dua hasil imbang.

Namun, Oranje menempati posisi lebih tinggi berkat keunggulan jumlah gol yang dicetak, sementara Jerman mengintai dari peringkat ketiga dengan selisih tiga poin.

Belanda Punya Modal Kuat untuk Menaklukkan Yunani Timnas Belanda berpeluang memperbesar kesempatan lolos ke perempat final UEFA Nations League apabila mampu mengamankan tiga poin atas Yunani.

Skuad asuhan Xavi tersebut memperlihatkan konsistensi sepanjang fase grup, meskipun beberapa kali harus bekerja keras untuk menghindari kekalahan.

Oranje membuka perjalanan dengan hasil imbang melawan Jerman melalui gol penyelamat Cody Gakpo pada pengujung pertandingan.

Setelah itu, Belanda mencatatkan dua kemenangan atas Serbia, diselingi pertandingan dramatis melawan Yunani yang berakhir dengan skor 2-2.

Pertemuan pertama kedua negara di Thessaloniki menjadi gambaran kemampuan Belanda menghadapi situasi sulit.

Tertinggal dua gol ketika pertandingan memasuki setengah jam terakhir, Oranje berhasil bangkit melalui Virgil van Dijk dan Tijjani Reijnders.

Hasil tersebut sekaligus memperpanjang dominasi Belanda dalam pertemuan kompetitif menghadapi Yunani.

Sebelumnya, Oranje juga berhasil memenangkan dua pertandingan kualifikasi Euro 2024 melawan lawan yang sama.

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Bermain di Johan Cruijff Arena memberikan keuntungan tersendiri bagi Belanda untuk mengendalikan tempo pertandingan sejak awal.

Dukungan publik Amsterdam diharapkan membantu Oranje mempertahankan produktivitas serangan sekaligus mengamankan posisi dalam persaingan Grup 2.

Yunani Belum Terkalahkan, Ancaman Serius bagi Oranje Yunani datang ke Amsterdam dengan kepercayaan diri tinggi setelah melewati empat pertandingan UEFA Nations League tanpa kekalahan.

Tim asuhan Ivan Jovanovic bahkan mampu bersaing dengan negara-negara unggulan meskipun baru mendapatkan promosi dari League B.

Perjalanan Yunani dimulai melalui kemenangan dramatis atas Serbia berkat gol Tasos Douvikas pada masa tambahan waktu.

Mereka kemudian mencatatkan kemenangan penting 1-0 atas Jerman sebelum menahan Belanda dan kembali bermain imbang tanpa gol melawan Jerman.

Rangkaian hasil tersebut memperlihatkan perkembangan signifikan generasi baru sepak bola Yunani di level internasional.

Mereka bukan sekadar mengandalkan pertahanan disiplin, melainkan juga memiliki pemain depan yang mampu memberikan ancaman melalui serangan cepat.

Douvikas menjadi salah satu pemain yang patut mendapatkan perhatian setelah mencetak hat-trick dalam pertandingan Liga Champions bersama klubnya.

Namun, penyerang Como tersebut masih harus bersaing dengan Vangelis Pavlidis dan Fotis Ioannidis untuk mendapatkan tempat utama.

Pilihan menyerang Yunani semakin beragam berkat kehadiran Konstantinos Karetsas, Christos Tzolis, dan Charalampos Kostoulas.

Kedalaman tersebut memberikan keleluasaan kepada Jovanovic untuk menyesuaikan strategi menghadapi tekanan permainan Belanda.

Meski demikian, catatan pertemuan kedua negara masih menjadi tantangan besar bagi tim tamu.

Yunani belum pernah mengalahkan Belanda dalam pertandingan kompetitif senior, sehingga kemenangan di Amsterdam akan menjadi pencapaian bersejarah.

Belanda Kehilangan Van Dijk, Malen Jadi Senjata Utama Belanda harus menghadapi Yunani tanpa empat pemain yang menarik diri dari skuad akibat cedera.

Mereka adalah Virgil van Dijk, Ryan Gravenberch, Kenneth Taylor, dan Brian Brobbey yang dipastikan tidak tersedia dalam dua pertandingan terakhir fase grup.

Absennya Van Dijk menjadi persoalan penting mengingat bek senior tersebut merupakan pemimpin sekaligus pengatur organisasi pertahanan Oranje.

Pemain yang baru mencatatkan penampilan internasional ke-100 bulan lalu itu kemungkinan digantikan melalui kombinasi Jurrien Timber dan Jan Paul van Hecke.

Sepp van den Berg juga mendapatkan panggilan untuk menambah kedalaman lini belakang Belanda.

Sementara itu, Frenkie de Jong diharapkan memberikan keseimbangan permainan melalui kemampuan mengatur penguasaan bola dari sektor tengah.

Kabar positif datang dari kembalinya Donyell Malen yang tampil produktif bersama AS Roma sepanjang musim ini.

Penyerang tersebut telah mengoleksi 14 gol dalam 12 penampilan sehingga berpotensi menjadi pembeda ketika menghadapi pertahanan Yunani.

Di kubu tamu, Jovanovic kehilangan Christos Zafeiris dan Manolis Saliakas akibat akumulasi kartu kuning.

Absennya Saliakas membuka peluang Georgios Vagiannidis atau Lazaros Rota mengisi posisi bek kanan dalam pertandingan penting tersebut.

Prediksi Susunan Pemain dan Skor Belanda vs Yunani Belanda diperkirakan menggunakan formasi menyerang dengan Bart Verbruggen sebagai penjaga gawang utama.

Denzel Dumfries, Jurrien Timber, Jan Paul van Hecke, dan Micky van de Ven berpeluang membentuk barisan pertahanan.

Sektor tengah kemungkinan dipercayakan kepada Quinten Timber, Frenkie de Jong, dan Joey Veerman untuk mengendalikan jalannya pertandingan.

Sementara itu, Crysencio Summerville, Donyell Malen, dan Cody Gakpo diproyeksikan menjadi trio penyerang utama Oranje.

Yunani diperkirakan menurunkan Konstantinos Tzolakis dengan dukungan Vagiannidis, Konstantinos Mavropanos, Konstantinos Koulierakis, dan Kostas Tsimikas di pertahanan.

Lini serang mereka berpotensi mengandalkan kombinasi Christos Tzolis, Fotis Ioannidis, dan Vangelis Pavlidis.

Pertandingan diprediksi berlangsung terbuka karena kedua tim sama-sama memiliki kualitas serangan untuk menciptakan peluang.

Belanda lebih diunggulkan berkat keuntungan kandang dan ketajaman Malen, meskipun kelemahan pertahanan mereka berpotensi dimanfaatkan Yunani.

Hasil imbang 2-2 pada pertemuan sebelumnya memperlihatkan betapa sulitnya kedua tim mempertahankan keunggulan ketika menghadapi tekanan.

Namun, kualitas individu Oranje dan kembalinya beberapa pemain penting membuat tuan rumah memiliki peluang lebih besar untuk mengamankan kemenangan.