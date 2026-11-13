Prediksi Skor Timnas Ekuador vs Kostarica: Rekor Kandang Modal Tuan Rumah

JawaPos.com - Timnas Ekuador akan menghadapi Kostarika dalam pertandingan persahabatan internasional yang dijadwalkan berlangsung pada Sabtu (14/11) di Estadio Olímpico Atahualpa, Quito, Ekuador, kick-off pukul 07.00 WIB.

Kedua tim sama-sama ingin menutup agenda pertandingan persahabatan pada November 2026 dengan hasil kemenangan.

Meski berstatus laga persahabatan, duel ini tetap penting sebagai bagian dari persiapan menghadapi agenda kompetisi internasional berikutnya.

Ekuador memiliki pekerjaan rumah setelah melewati sejumlah pertandingan terakhir dengan hasil yang kurang memuaskan.

La Tri belum mampu menunjukkan konsistensi, meskipun sebelumnya sempat dipandang sebagai salah satu tim yang berpotensi memberikan kejutan di level internasional.

Pada Piala Dunia 2026, Ekuador berhasil mencapai babak 32 besar. Namun, perjalanan mereka belum sepenuhnya sesuai harapan, hanya meraih satu kemenangan.

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Situasi tersebut turut memengaruhi perubahan di kursi kepelatihan. Sebastián Beccacece meninggalkan posisinya setelah Ekuador tersingkir dari turnamen.

Marcelo Gallardo kemudian dipercaya untuk menangani tim nasional tersebut.

Meski sedang mengalami periode sulit, Ekuador tetap memiliki modal kuat ketika bermain di hadapan pendukung sendiri.

Mereka tercatat belum pernah menelan kekalahan kandang sejak 2021.

Sementara itu, Kostarika datang dengan kondisi yang mulai membaik. Los Ticos sebelumnya mengalami periode kurang menyenangkan di ajang CONCACAF Nations League.

Mereka mengawali kompetisi dengan kekalahan dari Curaçao dan Haiti.

Hasil tersebut membuat posisi Kostarika di Liga A berada dalam ancaman sekaligus mengakhiri perjalanan Fernando Batista sebagai pelatih kepala.

Setelah kepergian Batista, Bryan Ruiz dipercaya menjadi pelatih sementara.

Mantan pemain legendaris Kostarika tersebut langsung memberikan dampak positif dengan membawa timnya meraih kemenangan atas Nikaragua dan Haiti.

Menghadapi Ekuador, Kostarika tentu ingin mempertahankan tren positif tersebut.

Namun, bermain di kandang lawan bukan perkara mudah, terlebih mereka akan menghadapi tim dengan kualitas individu yang cukup merata.

Jika melihat catatan pertemuan, Ekuador memiliki keunggulan yang cukup jelas.

Kedua negara terakhir bertemu pada Juni 2023 dalam pertandingan persahabatan yang berakhir dengan kemenangan Ekuador 3-1.

Hasil tersebut sekaligus memperpanjang dominasi Ekuador menjadi lima kemenangan beruntun atas Kostarika.

Satu-satunya kemenangan Los Ticos dalam sejarah pertemuan kedua negara terjadi pada Mei 1992 dengan skor 2-1.

Dalam peringkat FIFA terbaru, Ekuador menempati posisi ke-24, sedangkan Kostarika berada di peringkat ke-54.

Perbedaan 30 posisi tersebut memperlihatkan keunggulan Ekuador dari sisi peringkat internasional.

Dengan mempertimbangkan kualitas skuad, rekor pertemuan, serta keuntungan bermain di kandang, Ekuador memiliki peluang lebih besar untuk mengamankan kemenangan.

Kostarika tetap berpotensi memberikan perlawanan, terutama setelah menunjukkan perkembangan di bawah Bryan Ruiz.

Pertandingan diperkirakan berlangsung cukup menarik, tetapi Ekuador berpeluang mengendalikan permainan dan memanfaatkan dukungan suporter untuk meraih hasil maksimal.