Prediksi Skor Timnas Argentina vs Uruguay: Rekor Pertemuan Berpihak kepada La Albiceleste

JawaPos.com - Timnas Argentina akan menghadapi Uruguay dalam pertandingan persahabatan internasional pada Sabtu (14/11) di Stadion La Bombonera di Buenos Aires, Argentina, kick off pukul 06.00 WIB.

Pertandingan dua negara kuat Amerika Selatan ini diperkirakan berjalan menarik karena keduanya sama-sama memiliki lini serang yang produktif.

Argentina tentu ingin melanjutkan hasil positif sekaligus menjaga konsistensi permainan.

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Di sisi lain, Uruguay berpeluang menjadikan pertandingan ini sebagai kesempatan untuk menguji kekuatan menghadapi salah satu tim terbaik dunia.

Tidak lagi mengandalkan Messi, Argentina juga mempunyai opsi serangan dari pemain lain yang bisa menjadi pembeda.

Namun, menghadapi Uruguay tentu bukan perkara mudah. Lawan kali ini memiliki karakter permainan yang berbeda dan bisa memberikan tekanan lebih besar kepada pertahanan Argentina.

Darwin Nunez bisa menjadi salah satu pemain yang perlu mendapatkan perhatian khusus dari barisan pertahanan Argentina.

Dalam enam pertandingan terakhir, laga-laga yang melibatkan Uruguay menghasilkan total 23 gol.

Rata-rata terdapat 3,83 gol dalam setiap pertandingan, dengan sembilan gol di antaranya dicetak oleh lawan.

Statistik tersebut menunjukkan bahwa Uruguay cukup produktif, tetapi masih memiliki pekerjaan rumah dalam menjaga pertahanan.

Menghadapi Argentina, kesalahan kecil bisa berakibat fatal karena lawannya mempunyai kualitas untuk memanfaatkan setiap kesempatan.

Jika melihat rekor pertemuan, Argentina masih lebih unggul. Dalam enam pertandingan sejak 18 November 2019, La Albiceleste berhasil meraih empat kemenangan.

Uruguay hanya mencatatkan satu kemenangan, sedangkan satu pertandingan lainnya berakhir imbang.

Pertemuan terakhir kedua negara berlangsung pada 21 Maret 2025 dalam Kualifikasi Piala Dunia zona Amerika Selatan.

Argentina berhasil membawa pulang kemenangan 1-0 meski harus bermain di kandang Uruguay.

Melihat performa kedua tim dan catatan pertemuan sebelumnya, Argentina sedikit lebih diunggulkan untuk memenangi pertandingan ini.

Pengalaman serta kualitas individu pemain menjadi salah satu faktor yang bisa memberikan keuntungan bagi mereka.

Meski demikian, Uruguay tetap mempunyai peluang untuk memberikan perlawanan.

Ketajaman Darwin Nunez dan Maximiliano Araujo bisa menjadi ancaman apabila Argentina tidak mampu menjaga konsentrasi sepanjang pertandingan.

Laga diperkirakan berlangsung terbuka dengan kedua tim berpeluang menciptakan gol.

Argentina memiliki modal lebih kuat dari sisi rekor pertemuan, tetapi Uruguay cukup berbahaya untuk membuat pertandingan berjalan ketat.