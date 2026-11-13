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Penulis: Andre Rizal Hanafi
Jumat, 13 November 2026 | 22.47 WIB

Prediksi Skor Peru vs Bolivia: Tuan Rumah Diunggulkan, La Verde Masih Kesulitan Meraih Kemenangan

Timnas Bolivia. - Image

Timnas Bolivia.

JawaPos.com - Peru akan menghadapi Bolivia dalam pertandingan persahabatan yang dijadwalkan berlangsung pada Sabtu (14/11/2026) di Estadio Monumental Lima, Peru kick off pukul 08.00 WIB.

Kedua negara Amerika Selatan tersebut sama-sama membutuhkan kemenangan untuk memperbaiki kepercayaan diri setelah melewati periode kurang memuaskan.

Peru memiliki kesempatan untuk memanfaatkan laga kandang guna kembali ke jalur kemenangan. Namun, performa La Blanquirroja belakangan ini masih jauh dari harapan.

Dalam lima pertandingan terakhir, Peru belum mampu meraih kemenangan dengan catatan empat kekalahan dan satu hasil imbang. Kekalahan 2-0 dari Kolombia dalam pertandingan persahabatan sebelumnya semakin memperpanjang catatan negatif mereka.

Secara keseluruhan, Peru juga baru mencatatkan satu kemenangan dari delapan pertandingan sepanjang 2026. Hasil tersebut menjadi pekerjaan rumah bagi tim yang kini berada di peringkat ke-53 dunia berdasarkan ranking FIFA.

Menghadapi Bolivia, Peru tentu tidak ingin kembali kehilangan poin. Selain bermain di hadapan pendukung sendiri, mereka memiliki modal cukup baik dari catatan pertemuan kedua tim.

Di sisi lain, Bolivia datang dengan kondisi yang tidak jauh berbeda. Bahkan, performa La Verde sedang mengalami penurunan cukup tajam setelah menelan empat kekalahan beruntun.

Pertandingan terakhir Bolivia berlangsung pada 1 Oktober 2026 ketika mereka kalah telak 0-4 dari Argentina. Dalam pertandingan tersebut, Lautaro Martinez, Nico Paz, Cristian Romero, dan Jose Manuel Lopez berhasil mencatatkan namanya di papan skor.

Masalah Bolivia tidak hanya terletak pada pertahanan, tetapi juga produktivitas lini serang. Mereka sudah kebobolan 14 gol dalam empat pertandingan terakhir dan belum mampu mencetak gol dalam periode tersebut.

Catatan pertemuan juga lebih menguntungkan Peru. Dari 56 pertandingan sebelumnya, La Blanquirroja berhasil meraih 29 kemenangan, sedangkan Bolivia mengoleksi 16 kemenangan. Sebanyak 12 pertandingan lainnya berakhir imbang.

Meski demikian, Peru tetap perlu mewaspadai kemungkinan Bolivia tampil lebih bertahan. Tim tamu diperkirakan tidak ingin kembali mengalami kekalahan besar sehingga bisa memilih pendekatan lebih hati-hati.

Peru memiliki peluang lebih besar untuk mengendalikan jalannya pertandingan, terutama dengan dukungan suporter sendiri. Kualitas skuad dan rekor pertemuan menjadi modal tambahan bagi tuan rumah.

Jika mampu memanfaatkan peluang dengan baik, Peru berpeluang mengakhiri rentetan hasil buruk sekaligus menutup agenda internasional November dengan kemenangan.

Prediksi skor: Peru 2-0 Bolivia.

Editor: Banu Adikara
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