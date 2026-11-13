Prediksi Kolombia vs Chile: La Roja Punya Masalah di Lini Belakang, Tuan Rumah Lebih Diunggulkan

JawaPos.com - Timnas Kolombia akan menghadapi Chile dalam pertandingan persahabatan internasional yang berlangsung pada Sabtu (14/11/2026) di Estadio Olímpico Pascual Guerrero, Cali, Kolombia, kick off pukul 07.00 WIB.

Bermain dengan kepercayaan diri tinggi, Kolombia memiliki peluang untuk melanjutkan tren positif saat berhadapan dengan La Roja.

Kedua negara sama-sama membawa modal kemenangan dari pertandingan sebelumnya. Kolombia berhasil mengalahkan Peru dengan skor 2-0, sedangkan Chile juga meraih hasil serupa ketika menundukkan Meksiko.

Meski demikian, Kolombia lebih diunggulkan dalam pertandingan kali ini. Selain memiliki catatan pertemuan yang lebih baik, performa kedua tim dalam beberapa pertandingan terakhir juga menunjukkan perbedaan, terutama dari sisi pertahanan.

Kolombia sedang berusaha menjaga konsistensi permainan setelah melewati sejumlah pertandingan dengan hasil yang cukup positif. Kemenangan 2-0 atas Peru menjadi tambahan kepercayaan diri bagi tim asuhan Néstor Lorenzo tersebut menjelang duel melawan Chile.

Dalam pertandingan menghadapi Peru, Kolombia menunjukkan kesabaran ketika membangun serangan. Mereka tidak mudah terpancing untuk bermain terburu-buru meskipun harus menunggu hingga menit-menit akhir sebelum memastikan kemenangan.

Catatan menarik lainnya terlihat dari kecenderungan pertandingan Kolombia dalam beberapa waktu terakhir. Dari enam laga terakhir, lima di antaranya berakhir dengan salah satu tim gagal mencetak gol.

Statistik tersebut memperlihatkan bahwa Kolombia cukup sering terlibat dalam pertandingan dengan jumlah gol terbatas. Mereka memiliki organisasi pertahanan yang relatif baik dan mampu membuat lawan kesulitan mengembangkan permainan.

Menghadapi Chile, pendekatan tersebut kemungkinan kembali diterapkan. Kolombia diperkirakan berusaha menguasai jalannya pertandingan sambil mencari celah untuk membongkar pertahanan lawan.

Di sisi lain, Chile juga mempunyai alasan untuk percaya diri. Kemenangan 2-0 atas Meksiko menjadi hasil penting bagi La Roja setelah melalui periode dengan performa pertahanan yang belum sepenuhnya meyakinkan.

Dalam pertandingan tersebut, Maximiliano Gutiérrez membuka keunggulan Chile pada menit ke-54. Sebelas menit kemudian, Vicente Pizarro menggandakan skor sekaligus memastikan kemenangan timnya.

Hasil tersebut tentu memberikan suntikan motivasi sebelum menghadapi Kolombia. Namun, Chile tetap memiliki pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, terutama dalam memperbaiki koordinasi lini belakang.

Dalam enam pertandingan terakhir, Chile tercatat kebobolan dalam lima pertandingan. Bahkan, total 12 gol telah bersarang di gawang mereka selama periode tersebut.

Catatan itu menjadi perhatian tersendiri karena Kolombia mempunyai kualitas pemain yang cukup untuk memanfaatkan kelemahan pertahanan lawan. Jika tidak mampu menjaga konsentrasi sepanjang pertandingan, Chile berpotensi kembali mengalami kesulitan.

Selain performa terkini, rekor pertemuan kedua negara juga menjadi salah satu faktor yang membuat Kolombia lebih diunggulkan.

Dalam enam pertemuan sejak 28 Juni 2019, Kolombia berhasil meraih dua kemenangan, sedangkan Chile belum pernah menang. Empat pertandingan lainnya berakhir dengan hasil imbang.

Dari enam pertandingan tersebut, Kolombia mampu mencetak sembilan gol, sementara Chile hanya menghasilkan tiga gol. Statistik ini memperlihatkan bahwa Los Cafeteros mempunyai catatan lebih baik ketika berhadapan dengan La Roja.

Pertemuan terakhir kedua negara berlangsung pada 15 Oktober 2024 dalam lanjutan Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Amerika Selatan. Ketika itu, Kolombia tampil dominan dan berhasil menang telak dengan skor 4-0.

Davinson Sánchez membuka keunggulan Kolombia pada menit ke-34. Luis Díaz kemudian menggandakan skor pada menit ke-52, sebelum Jhon Durán mencetak gol ketiga pada menit ke-82. Luis Sinisterra melengkapi kemenangan melalui gol pada menit ke-93.

Dalam pertandingan tersebut, Kolombia menguasai 62 persen penguasaan bola dan menghasilkan 18 percobaan, dengan sembilan di antaranya tepat sasaran. Sementara itu, Chile hanya mampu mencatatkan delapan percobaan dan dua tembakan mengarah ke gawang.

Melihat perbandingan performa dan catatan pertemuan, Kolombia memiliki peluang lebih besar untuk mengamankan kemenangan. Bermain di hadapan pendukung sendiri juga bisa menjadi keuntungan tambahan bagi Los Cafeteros.

Chile memang datang dengan modal kemenangan atas Meksiko, tetapi konsistensi pertahanan masih menjadi persoalan yang perlu diperbaiki. Jika kembali kesulitan mengantisipasi serangan lawan, peluang Kolombia untuk mencetak gol cukup terbuka.

Pertandingan diperkirakan berlangsung dengan tempo yang tidak terlalu terbuka. Kolombia kemungkinan lebih banyak mengendalikan permainan, sedangkan Chile akan berusaha memanfaatkan kesempatan melalui serangan balik.

Dengan mempertimbangkan kualitas permainan, statistik terkini, dan rekor pertemuan kedua tim, Kolombia lebih layak diunggulkan.