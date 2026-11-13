Prediksi Skor Slovenia vs Swiss: Nati Lumat Tuan Rumah, Bidik 5 Kemenangan Beruntun dan Promosi

JawaPos.com — Timnas Swiss berpeluang mengamankan tiket promosi otomatis ke Liga A UEFA Nations League 2026/2027 ketika menghadapi Slovenia pada Sabtu (14/11/2026) pukul 02.45 WIB.

Berbekal empat kemenangan beruntun dan koleksi 12 poin, skuad asuhan Murat Yakin datang dengan ambisi mempertahankan rekor sempurna sekaligus mengunci posisi puncak Grup B1.

Pertandingan Slovenia vs Swiss diprediksi berlangsung sengit mengingat kedua kesebelasan sama-sama memiliki kepentingan besar dalam persaingan klasemen.

Swiss membutuhkan kemenangan untuk memastikan gelar juara grup, sedangkan Slovenia berusaha mempertahankan peluang promosi melalui jalur playoff.

Tuan rumah saat ini menempati peringkat kedua dengan tujuh poin dari empat pertandingan, tertinggal lima angka dari Swiss.

Situasi tersebut membuat Slovenia wajib meraih hasil positif apabila tidak ingin posisinya semakin terancam oleh Skotlandia.

Swiss justru berada dalam kondisi ideal setelah menyapu bersih seluruh pertandingan fase grup dengan kemenangan.

Produktivitas serangan dan solidnya pertahanan menjadi modal utama Nati untuk melanjutkan dominasi mereka.

Bisakah Slovenia Menghentikan Rekor Sempurna Swiss? Slovenia menghadapi tantangan berat untuk menghentikan laju kemenangan Swiss yang belum kehilangan satu poin pun sepanjang UEFA Nations League musim ini.

Namun, bermain di kandang sendiri memberikan kesempatan bagi pasukan Bostjan Cesar untuk menghadirkan kejutan.

Dari empat pertandingan Grup B1, Slovenia mencatatkan dua kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan. Koleksi tujuh poin membuat mereka unggul tiga angka atas Skotlandia yang berada di peringkat ketiga.

Perjalanan Slovenia dimulai dengan hasil imbang tanpa gol melawan Skotlandia sebelum mengalahkan Makedonia Utara 2-0.

Mereka kemudian menyerah 1-2 dari Swiss, tetapi berhasil bangkit dengan menundukkan Skotlandia 2-1 pada pertandingan terakhir.

Kemenangan atas Skotlandia menjadi suntikan kepercayaan diri penting bagi Slovenia menjelang pertandingan melawan pemuncak klasemen.

Hasil tersebut sekaligus menjaga peluang mereka untuk bersaing memperebutkan tiket promosi menuju Liga A.

Meski demikian, catatan pertemuan kedua negara memperlihatkan dominasi Swiss yang cukup mencolok.

Slovenia hanya memenangkan dua dari 12 pertemuan terakhir di seluruh kompetisi, dengan kemenangan terakhir terjadi pada Oktober 2014.

Rekor tersebut menjadi tantangan psikologis tersendiri bagi tuan rumah yang berusaha memutus tren negatif.

Slovenia membutuhkan penampilan disiplin sepanjang pertandingan untuk mengimbangi kualitas individu dan organisasi permainan Swiss.

Mengapa Swiss Begitu Difavoritkan Menang? Swiss menjadi favorit karena tampil sempurna dengan mengumpulkan 12 poin dari empat pertandingan UEFA Nations League 2026/2027.

Pasukan Murat Yakin juga memperlihatkan keseimbangan permainan melalui produktivitas gol dan pertahanan yang sulit ditembus.

Nati membuka kompetisi dengan kemenangan telak 3-0 atas Makedonia Utara sebelum menghajar Skotlandia dengan skor identik.

Dua kemenangan tandang tersebut langsung menegaskan ambisi Swiss untuk kembali bersaing di level tertinggi.

Momentum positif berlanjut ketika Swiss menjalani dua pertandingan kandang sepanjang Oktober. Mereka menaklukkan Slovenia 2-1 dan kembali mengalahkan Makedonia Utara 3-0 untuk memperkokoh posisi teratas.

Secara keseluruhan, Swiss telah mencetak 11 gol dan hanya kebobolan sekali dalam empat pertandingan grup.

Statistik tersebut menunjukkan kemampuan mereka mengendalikan pertandingan sekaligus memaksimalkan peluang di depan gawang lawan.

Performa impresif itu juga menjadi kelanjutan perkembangan Swiss setelah mencapai perempat final Piala Dunia 2026.

Meski langkah mereka dihentikan Argentina, tim asuhan Murat Yakin berhasil memenangkan delapan dari sembilan pertandingan terakhir.

Swiss kini hanya membutuhkan satu kemenangan tambahan untuk memastikan promosi otomatis tanpa bergantung pada hasil pertandingan lainnya.

Setelah menghadapi Slovenia, mereka dijadwalkan menutup fase grup dengan menjamu Skotlandia pada 16 November.

Siapa Pemain yang Absen dalam Pertandingan Slovenia vs Swiss? Slovenia dipastikan kehilangan tiga pemain penting ketika menjamu Swiss, termasuk penyerang Manchester United, Benjamin Sesko.

Absennya sejumlah pemain inti berpotensi memengaruhi keseimbangan tim, terutama dalam membangun serangan dan menjaga pertahanan.

David Zec dan Erik Janza harus menjalani hukuman akumulasi kartu kuning sehingga tidak tersedia untuk pertandingan ini. Kondisi tersebut memaksa Bostjan Cesar melakukan penyesuaian pada komposisi lini belakang.

Masalah semakin rumit karena Benjamin Sesko masih menjalani pemulihan cedera tulang kering yang membuatnya belum dapat dimainkan.

Penyerang tersebut diperkirakan baru kembali merumput pada awal 2027 sehingga Slovenia kehilangan salah satu ancaman utama di lini depan.

Tanpa Sesko, Zan Vipotnik berpeluang kembali dipercaya mengisi posisi penyerang tengah setelah tampil melawan Skotlandia.

Pemain Swansea City berusia 24 tahun itu diharapkan mampu menghadirkan ketajaman sekaligus menjadi tumpuan serangan tuan rumah.

Di kubu Swiss, Murat Yakin tidak menghadapi persoalan pemain yang harus absen akibat skorsing.

Namun, Michel Aebischer berada dalam ancaman hukuman apabila kembali menerima kartu kuning pada pertandingan melawan Slovenia.

Swiss juga dipastikan tidak diperkuat Johan Manzambi yang kembali ke Aston Villa karena mengalami masalah betis.

Meski demikian, kedalaman skuad memungkinkan Yakin mempertahankan kerangka permainan yang sebelumnya menghasilkan empat kemenangan beruntun.

Remo Freuler dan Dan Ndoye diperkirakan tetap mendapatkan kepercayaan untuk tampil sejak menit pertama.

Sementara itu, Zeki Amdouni menjadi salah satu ancaman utama setelah mengoleksi 14 gol dari 37 penampilan bersama tim nasional.

Prediksi Susunan Pemain dan Skor Slovenia vs Swiss Swiss diprediksi mampu mengalahkan Slovenia dengan skor tipis 2-1 sekaligus mencatatkan kemenangan kelima beruntun di UEFA Nations League.

Meski lebih diunggulkan, Nati tetap harus mewaspadai motivasi tuan rumah yang membutuhkan poin untuk mempertahankan posisi kedua.

Slovenia kemungkinan mengandalkan pertahanan rapat dan serangan balik untuk mengeksploitasi ruang yang ditinggalkan pemain Swiss.

Sementara itu, tim tamu diperkirakan berusaha menguasai lini tengah melalui kombinasi Freuler, Denis Zakaria, dan Fabian Rieder.

Prediksi susunan pemain Slovenia (5-4-1): Oblak; Karnicnik, Brekalo, Bijol, Drkusic, Kuzmic; Matko, Zabukovnik, Gnezda Cerin, Sturm; Vipotnik.

Prediksi susunan pemain Swiss (4-2-3-1): Kobel; Britschgi, Elvedi, Akanji, Rodriguez; Freuler, Zakaria; Sow, Rieder, Ndoye; Amdouni.

Pertemuan sebelumnya yang berakhir 2-1 untuk Swiss memperlihatkan Slovenia masih mampu memberikan perlawanan kompetitif.

Namun, konsistensi Nati dalam empat pertandingan terakhir menjadi alasan kuat untuk kembali menempatkan mereka sebagai favorit.

Kemenangan tersebut akan membawa Swiss mengoleksi 15 poin, memastikan posisi puncak Grup B1, sekaligus mengantarkan mereka kembali ke Liga A UEFA Nations League.