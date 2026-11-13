Prediksi Skor Andorra vs Gibraltar: The Rock Datang dengan Modal Enam Laga Tak Terkalahkan

JawaPos.com - Timnas Andorra akan menjamu Gibraltar dalam lanjutan UEFA Nations League 2026/2027 Grup D1. Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di Nou Estadi a Encamp, Jumat (13/11/2026) pukul 20.45 waktu setempat atau Sabtu (14/11/2026) pukul 02.45 WIB.

Kedua negara sama-sama membutuhkan kemenangan untuk memperbaiki posisi di klasemen. Namun, Gibraltar memiliki modal sedikit lebih baik dibandingkan tuan rumah setelah mengumpulkan dua poin dari dua pertandingan. Sementara itu, Andorra baru meraih satu poin dari tiga laga yang sudah dijalani.

Bermain di hadapan pendukung sendiri menjadi kesempatan bagi Andorra untuk mengakhiri catatan kurang memuaskan. Tim berjuluk Els Tricolors tersebut belum menunjukkan produktivitas yang cukup baik sepanjang persaingan di Grup D1.

Dari tiga pertandingan, Andorra baru mampu mencetak satu gol. Catatan tersebut memperlihatkan masih adanya persoalan di lini depan, terutama dalam memanfaatkan peluang menjadi gol.

Pada pertandingan terakhir, pasukan Koldo Alvarez harus mengakui keunggulan Malta dengan skor tipis 0-1 pada 4 Oktober 2026. Hasil tersebut membuat Andorra kembali kehilangan kesempatan untuk mendapatkan poin penting.

Menghadapi Gibraltar, Koldo Alvarez tentu berharap anak asuhnya bisa tampil lebih efektif. Dukungan suporter di Nou Estadi a Encamp diharapkan memberikan tambahan motivasi bagi para pemain untuk mendapatkan kemenangan pertama di fase grup.

Di sisi lain, Gibraltar datang dengan kepercayaan diri yang cukup baik. Tim berjuluk The Rock tersebut belum terkalahkan dalam enam pertandingan terakhir di berbagai kompetisi.

Dalam periode tersebut, Gibraltar berhasil mencatatkan tiga kemenangan dan tiga hasil imbang. Mereka juga mampu menghasilkan 11 gol dan hanya kebobolan dua kali.

Meski demikian, catatan positif tersebut tetap perlu dilihat secara proporsional. Beberapa lawan yang dihadapi Gibraltar memiliki peringkat FIFA lebih rendah sehingga pertandingan melawan Andorra menjadi ujian tersendiri bagi konsistensi mereka.

Pelatih Scott Wiseman diperkirakan tetap mempertahankan pendekatan permainan yang membuat Gibraltar sulit dikalahkan dalam beberapa pertandingan terakhir. Organisasi pertahanan dan efektivitas serangan balik bisa menjadi senjata utama untuk mencuri poin di kandang lawan.

Pertemuan kedua negara juga memiliki catatan menarik. Pada pertandingan pertama yang berlangsung 27 September 2026, Andorra dan Gibraltar bermain imbang tanpa gol.

Secara keseluruhan, Gibraltar belum pernah kalah dari Andorra dalam empat pertemuan terakhir. Mereka mencatatkan dua kemenangan dan dua hasil imbang. Statistik tersebut tentu menjadi modal tersendiri bagi tim tamu menjelang pertandingan kali ini.

Dari sisi komposisi pemain, Andorra kemungkinan masih mengandalkan Iker Alvarez di bawah mistar gawang. Lini pertahanan berpeluang diisi Moisés San Nicolás, Max Llovera, Ian Bryan Olivera, dan Biel Font.

Sementara itu, Jordi Alaez, Ot Remolins Planes, Eric Vales, serta Arón Rodrigo diperkirakan mengisi sektor tengah. Albert Rosas dan Guillaume Lopez menjadi opsi untuk memimpin serangan.

Gibraltar diperkirakan tetap mengandalkan sejumlah pemain yang tampil dalam pertandingan sebelumnya. Namun, mereka harus kehilangan Graeme Torrilla karena menjalani hukuman skorsing. Absennya pemain tersebut berpotensi memengaruhi keseimbangan lini tengah tim tamu.

Menjelang pertandingan ini, sejumlah prediksi mengarah pada hasil imbang. Sports Mole memperkirakan kedua negara akan bermain dengan skor 1-1. Sementara itu, Football Whispers dan Forebet sama-sama memprediksi pertandingan berakhir tanpa gol.

Andorra memang memiliki keuntungan bermain di kandang, tetapi persoalan produktivitas gol masih menjadi pekerjaan rumah. Sebaliknya, Gibraltar mempunyai catatan pertahanan yang lebih meyakinkan dan belum terkalahkan dalam enam pertandingan terakhir.

Pertandingan diperkirakan berlangsung ketat dengan kedua tim berusaha menghindari kesalahan yang bisa berujung kekalahan. Andorra perlu memaksimalkan setiap peluang, sedangkan Gibraltar berpeluang mengandalkan serangan balik untuk memberikan tekanan.

Meski sejumlah prediksi mengunggulkan hasil imbang, Andorra tetap memiliki peluang untuk mengamankan tiga poin. Faktor kandang bisa menjadi pembeda dalam pertandingan yang diperkirakan tidak menghasilkan banyak gol.