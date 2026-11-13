Prediksi Skor Liechtenstein vs Azerbaijan: Peluang The Land of Fire Kunci Juara Grup D2

JawaPos.com - Azerbaijan berpeluang mengamankan posisi puncak Grup D2 UEFA Nations League 2026/2027 ketika bertandang ke markas Liechtenstein. Kedua tim dijadwalkan bertemu di Rheinpark Stadion, Vaduz, Sabtu (14/11/2026) pukul 02.45 WIB.

Pertandingan ini menjadi kesempatan penting bagi Azerbaijan untuk memastikan diri sebagai pemuncak klasemen akhir fase grup. Tambahan tiga poin akan membuat tim berjuluk The Land of Fire tersebut mengoleksi delapan poin dan tidak lagi terkejar oleh para pesaingnya.

Azerbaijan saat ini berada di posisi pertama dengan lima poin dari tiga pertandingan. Mereka mencatatkan satu kemenangan dan dua hasil imbang sepanjang fase grup.

Perjalanan Azerbaijan dimulai dengan hasil imbang 1-1 melawan Lithuania. Setelah itu, mereka kembali bermain tanpa gol ketika menghadapi Liechtenstein. Pada pertandingan berikutnya, Azerbaijan berhasil mengamankan kemenangan tipis 1-0 atas Lithuania.

Hasil tersebut menjadi modal positif bagi tim asuhan Aykhan Abbasov menjelang pertandingan terakhir mereka di fase grup. Kemenangan atas Liechtenstein juga akan menjadi penutup yang ideal setelah melewati tiga pertandingan dengan hasil cukup konsisten.

Di sisi lain, Liechtenstein masih kesulitan menemukan performa terbaiknya. Tim berjuluk The Blues-Reds itu baru mengumpulkan satu poin dari dua pertandingan dan menempati posisi ketiga klasemen.

Liechtenstein mengawali kompetisi dengan kekalahan 0-2 dari Lithuania sebelum bermain imbang tanpa gol ketika menghadapi Azerbaijan pada pertemuan pertama Oktober lalu.

Hasil imbang tersebut menunjukkan bahwa Liechtenstein sebenarnya mampu memberikan perlawanan. Namun, mereka masih membutuhkan peningkatan di lini serang untuk bisa mengakhiri puasa kemenangan di UEFA Nations League yang sudah berlangsung sejak mengalahkan San Marino pada September 2020.

Bermain di hadapan pendukung sendiri tentu menjadi keuntungan bagi Liechtenstein. Meski demikian, keterbatasan pilihan pemain menjadi salah satu tantangan yang harus dihadapi pelatih Konrad Fünfstück. Absennya sejumlah pemain membuat persiapan tuan rumah tidak berjalan sepenuhnya ideal.

Sementara itu, Azerbaijan diperkirakan tampil lebih percaya diri karena memiliki target jelas untuk mengamankan posisi pertama. Mereka juga mempunyai kesempatan memperbaiki efektivitas serangan setelah gagal mencetak gol pada pertemuan sebelumnya.

Melihat perbedaan performa dan kepentingan kedua tim, Azerbaijan lebih layak diunggulkan. Liechtenstein berpotensi memberikan perlawanan, tetapi tim tamu memiliki modal lebih baik untuk membawa pulang kemenangan.

Sports Mole dan Football Whispers sama-sama memprediksi Azerbaijan menang 1-0. Sementara itu, Forebet memperkirakan pertandingan berakhir imbang tanpa gol.

Prediksi tersebut cukup menggambarkan potensi pertandingan yang berlangsung ketat. Namun, Azerbaijan diperkirakan mampu memanfaatkan peluang dengan lebih baik.