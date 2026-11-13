Prediksi Skor Slovakia vs Kepulauan Faroe: Sokoli Selangkah Lagi Amankan Tiket Promosi

JawaPos.com - Timnas Slovakia berpeluang besar memastikan tiket promosi ke Liga B UEFA Nations League 2026/2027. Kesempatan tersebut terbuka saat mereka menjamu Kepulauan Faroe dalam lanjutan Grup C3 di Košická Futbalová Aréna, Sabtu (14/11/2026) pukul 02.45 WIB.

Slovakia hanya membutuhkan tambahan satu poin untuk mengunci posisi puncak klasemen sekaligus memastikan promosi. Sementara itu, Kepulauan Faroe datang dengan misi berbeda. Mereka wajib meraih kemenangan jika ingin menjaga peluang menyalip Slovakia di pertandingan terakhir.

Di atas kertas, Slovakia lebih diunggulkan. Selain memiliki kualitas pemain yang lebih baik, tim berjuluk Sokoli tersebut juga akan mendapatkan keuntungan bermain di hadapan pendukung sendiri.

Namun, pertandingan ini tidak sepenuhnya mudah bagi tuan rumah. Pelatih Vladimir Weiss harus memutar otak karena sejumlah pemain penting dipastikan tidak bisa tampil akibat cedera.

Slovakia saat ini memimpin klasemen Grup C3 dengan koleksi 10 poin dari empat pertandingan. Mereka mencatatkan tiga kemenangan dan satu hasil imbang tanpa sekalipun menelan kekalahan.

Keunggulan enam poin atas Kepulauan Faroe yang berada di posisi kedua membuat Slovakia berada dalam situasi cukup nyaman. Hasil imbang sudah cukup untuk memastikan mereka finis sebagai juara grup.

Meski demikian, Weiss tetap perlu menyiapkan komposisi terbaik. Enam pemain yang dipastikan absen adalah Stanislav Lobotka, Leo Sauer, Adam Obert, Martin Dubravka, Ivan Schranz, dan Tomas Suslov.

Kehilangan sejumlah pemain tersebut tentu menjadi tantangan tersendiri. Apalagi, beberapa di antaranya memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan permainan Slovakia.

Weiss diperkirakan akan mengandalkan pemain-pemain yang tersedia untuk menjaga konsistensi permainan. Milan Skriniar kemungkinan tetap menjadi sosok penting di lini belakang, sementara Ondrej Duda diharapkan mampu membantu mengatur serangan dari lini tengah.

Pelatih Slovakia itu juga sudah mengingatkan anak asuhnya agar tidak meremehkan kekuatan lawan. Kepulauan Faroe dikenal memiliki organisasi pertahanan yang cukup disiplin dan mampu menyulitkan lawan melalui permainan rapat.

Karena itu, Slovakia perlu bermain lebih cepat dengan memaksimalkan kombinasi umpan pendek. Pergerakan tanpa bola dan kemampuan memanfaatkan ruang di belakang pertahanan lawan juga bisa menjadi kunci untuk membongkar pertahanan Kepulauan Faroe.

Di sisi lain, Kepulauan Faroe datang dengan catatan empat hasil imbang beruntun. Mereka memang belum mampu meraih kemenangan di Grup C3, tetapi hasil tersebut menunjukkan bahwa tim asuhan Eydun Klakstein tidak mudah dikalahkan.

Salah satu hasil yang patut diperhatikan adalah ketika mereka bermain imbang 1-1 melawan Slovakia pada pertemuan pertama, 2 Oktober 2026. Dalam pertandingan tersebut, Kepulauan Faroe mampu memberikan perlawanan dan membuat Slovakia tidak mendapatkan kemenangan.

Pada pertandingan terakhir, mereka kembali bermain seri setelah ditahan Kazakhstan dengan skor 2-2. Hasil tersebut membuat Kepulauan Faroe mengoleksi empat poin dari empat pertandingan.

Meski masih memiliki peluang secara matematis, jalan mereka untuk merebut posisi pertama terbilang sulit. Kemenangan atas Slovakia menjadi syarat utama sebelum berharap mendapatkan hasil positif pada pertandingan berikutnya.

Klakstein juga harus kehilangan Martin Agnarsson yang menjalani hukuman larangan bermain akibat kartu merah saat menghadapi Kazakhstan. Absennya pemain tersebut membuat Kepulauan Faroe perlu melakukan penyesuaian di sektor pertahanan.

Untuk pertandingan nanti, Slovakia diperkirakan menggunakan formasi 4-3-3. Dominik Greif berpeluang mengawal gawang dengan Milan Skriniar dan Martin Valjent menjadi duet bek tengah. Sementara itu, David Hancko dan Ivan Mesik mengisi posisi bek sayap.

Di lini tengah, Tomas Rigo, Peter Pokorny, dan Ondrej Duda diprediksi menjadi pilihan utama. Adapun Tomas Bobcek, David Strelec, serta Lukas Haraslin berpeluang mengisi lini depan.

Kepulauan Faroe kemungkinan menggunakan formasi 3-4-3 dengan Mattias Lamhauge sebagai penjaga gawang. Odmar Faero, Gunnar Vatnhamar, dan Andrias Edmundsson diperkirakan mengisi barisan pertahanan.

Sementara itu, Aki Samuelsen, Petur Knudsen, dan Hanus Sorensen berpeluang menjadi andalan di lini serang.

Sejumlah prediksi mengunggulkan Slovakia untuk memenangkan pertandingan ini. Sports Mole dan Football Whispers sama-sama memperkirakan tuan rumah menang dengan skor 2-1. Sementara itu, Forebet melihat peluang pertandingan berakhir imbang 1-1.

Melihat perbedaan kualitas pemain, posisi klasemen, dan keuntungan bermain di kandang, Slovakia memang memiliki modal lebih baik. Namun, catatan pertemuan pertama memperlihatkan bahwa Kepulauan Faroe bisa memberikan perlawanan.

Slovakia diperkirakan akan berusaha mengambil inisiatif serangan sejak awal pertandingan. Jika mampu mencetak gol lebih cepat, peluang mereka untuk mengendalikan permainan akan semakin terbuka.