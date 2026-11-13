Sumbang Gol, Davide Frattesi Puas dengan Kemenangan Italia Saat Kalahkan Prancis

JawaPos.com-Davide Frattesi merasa puas dengan kemenangan yang diraih timnas Italia saat mengalahkan Prancis di pertandingan kelima UEFA Nations League. Laga yang berakhir dengan skor 3-1 tersebut dimainkan di San Siro, Jumat (13/11/2026).

Sebagai pemain yang pernah membela Inter Milan, mencetak gol di San Siro merupakan sesuatu yang spesial bagi Davide Frattesi. Dia juga senang bahwa golnya tercipta untuk membawa timnas Italia unggul.

Kekompakan para pemain menjadi kunci timnas Italia bisa mengalahkan Prancis. Pujian diberikan Davide Frattesi kepada Roberto Mancini dan rekan setimnya.

"Sangat menyenangkan mencetak gol di sini; selalu istimewa untuk mencetak gol di stadion ini. Saya senang itu adalah gol penting untuk kemenangan. Kami adalah kelompok yang solid, semua bekerja sama ke arah yang sama. Pujian patut diberikan kepada pelatih dan para pemain baru - mereka telah membawa kesegaran yang kami butuhkan," kata Davide Frattesi kepada RAI Sports yang dikutip laman resmi UEFA, Jumat (13/11/2026).

Gelandang yang kini bermain bersama Lazio tersebut menyoroti mentalitas timnya yang sempat tertinggal lebih dulu dari gol Michael Olise. Frattesi juga senang dengan kepercayaan yang diberikan Mancini kepadanya.

"Terlepas dari kemenangan itu sendiri, saya senang dengan karakter yang kami tunjukkan malam ini dan kemauan kami untuk berkorban. Saya senang mendapatkan kepercayaan pelatih dan kesempatan untuk menunjukkan bahwa saya juga dapat berkontribusi dengan cara lain," pungkas Davide Frattesi.

Di Nations League, Frattesi terus menunjukkan kemampuannya dalam mencetak gol. Dia sudah mengoleksi dua gol dari lima laga yang dimainkannya.