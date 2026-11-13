Prediksi Skor Luksemburg vs Estonia: Pertahanan Solid Tim Tamu Jadi Ancaman Serius Buat Tuan Rumah

JawaPos.com - Pertandingan Luksemburg vs Estonia pada matchday kelima UEFA Nations League 2026/2027 akan menjadi kesempatan bagi kedua tim untuk memperbaiki posisi di Grup C4. Duel ini dijadwalkan berlangsung di Stade de Luxembourg, Sabtu (14/11/2026) pukul 02.45 WIB.

Estonia datang dengan kepercayaan diri lebih baik setelah melewati empat pertandingan fase grup dengan catatan pertahanan yang cukup solid. Sementara itu, Luksemburg justru sedang berada dalam periode sulit setelah menelan tiga kekalahan beruntun tanpa mampu mencetak gol.

Berdasarkan klasemen sementara, Estonia menempati posisi kedua dengan koleksi enam poin. Adapun Luksemburg berada di dasar klasemen dengan tiga poin. Situasi tersebut membuat tuan rumah membutuhkan kemenangan untuk menjaga peluang memperbaiki posisi sebelum fase grup berakhir.

Estonia memiliki modal cukup baik menjelang pertandingan ini. Tim besutan Jürgen Henn hanya kebobolan satu gol dalam empat laga yang sudah dimainkan. Mereka mengawali perjalanan dengan hasil imbang 1-1 melawan Islandia, kemudian bermain tanpa gol kontra Bulgaria.

Setelah itu, Estonia berhasil mengalahkan Luksemburg dengan skor 1-0 sebelum kembali bermain imbang 0-0 saat menghadapi Islandia. Hasil tersebut menunjukkan bahwa lini pertahanan menjadi salah satu kekuatan utama Estonia sepanjang kompetisi.

Sebaliknya, Luksemburg masih kesulitan menemukan konsistensi. Setelah mengawali fase grup dengan kemenangan 2-1 atas Bulgaria, mereka harus menerima kekalahan dari Islandia, Estonia, dan Bulgaria.

Dalam tiga pertandingan tersebut, Luksemburg bahkan tidak mampu mencetak satu gol pun. Secara keseluruhan, mereka baru mengoleksi dua gol dan sudah kebobolan tujuh kali dari empat pertandingan.

Catatan tersebut menjadi pekerjaan rumah bagi pelatih Jeff Strasser. Apalagi, Luksemburg kembali harus menghadapi Estonia yang sebelumnya mampu mengalahkan mereka melalui gol cepat Rasmus Peetson pada menit kelima.

Persoalan komposisi pemain juga menjadi tantangan tersendiri bagi tuan rumah. Leandro Barreiro, Danel Sinani, Christopher Martins, dan Seid Korac dilaporkan tidak bisa tampil karena mengalami cedera. Selain itu, Dirk Carlson harus absen akibat hukuman akumulasi kartu kuning.

Meski kehilangan sejumlah pemain, Luksemburg mendapatkan tambahan tenaga dengan kembalinya kapten Laurent Jans. Bek tersebut sudah pulih dari cedera dan berpeluang memperkuat lini pertahanan.

Strasser juga memberikan kesempatan kepada Patrick Macedo untuk menambah pilihan di sektor serangan. Penyerang tersebut memiliki catatan cukup produktif bersama Résidence Walferdange dengan torehan 11 gol dari 12 pertandingan.

Di sisi lain, Estonia juga memiliki persoalan tersendiri menjelang lawatan ke Luksemburg. Gelandang Markus Poom harus meninggalkan rombongan tim untuk kembali ke negaranya karena sang istri, Rebeca, mengalami persalinan lebih awal dari perkiraan.

Kehilangan Poom berpotensi memengaruhi keseimbangan lini tengah Estonia. Pasalnya, pemain tersebut selalu tampil penuh dalam empat pertandingan sebelumnya di UEFA Nations League musim ini.

Namun, Estonia masih memiliki sejumlah pemain yang bisa diandalkan untuk menjaga stabilitas permainan. Karel Mustmaa dan Mattias Männilan diperkirakan menjadi pilihan di lini depan, sedangkan Kevor Palumets dan Mattias Käit berpeluang mengisi sektor tengah.

Untuk pertandingan ini, Luksemburg diperkirakan menggunakan formasi dengan Anthony Moris sebagai penjaga gawang. Laurent Jans, Florian Bohnert, Vahid Selimovic, dan Eric Veiga diproyeksikan mengisi lini belakang.

Sementara Estonia kemungkinan menurunkan Matvei Igonen di bawah mistar. Karol Mets, Maksim Paskotsi, dan Erko Tõugjas menjadi pilihan di sektor pertahanan.

Melihat performa kedua tim, Estonia memiliki peluang lebih besar untuk membawa pulang poin. Mereka memang kehilangan salah satu gelandang andalan, tetapi organisasi pertahanan yang sudah terbangun menjadi modal penting.

Luksemburg tentu memiliki keuntungan bermain di hadapan pendukung sendiri. Namun, masalah produktivitas gol dan absennya sejumlah pemain penting membuat tugas mereka tidak mudah.

Prediksi dari Sports Mole dan Football Whispers juga mengarah pada kemenangan tipis Estonia dengan skor 1-0. Sementara Forebet memperkirakan kedua tim akan bermain imbang tanpa gol.

Jika mampu mempertahankan kedisiplinan di lini belakang, Estonia berpeluang kembali menyulitkan Luksemburg. Sebaliknya, tuan rumah harus menemukan cara untuk memperbaiki penyelesaian akhir jika ingin mengakhiri rentetan hasil buruk.