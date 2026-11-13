Prediksi Bulgaria vs Islandia: Our Boys Selangkah Lagi Amankan Tiket Promosi UEFA Nations League

JawaPos.com - Timnas Islandia akan menghadapi Bulgaria dalam lanjutan UEFA Nations League 2026/2027. Pertandingan pekan kelima Grup C4 tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion Hristo Botev, Plovdiv, Sabtu (14/11/2026) pukul 02.45 WIB.

Laga ini menjadi kesempatan penting bagi Islandia untuk semakin dekat dengan tiket promosi ke Liga B. Our Boys saat ini berada di puncak klasemen sementara Grup C4 dengan koleksi delapan poin dari empat pertandingan.

Sementara itu, Bulgaria masih harus berjuang untuk memperbaiki posisinya. Tuan rumah menempati peringkat ketiga dengan empat poin. Kemenangan menjadi target penting bagi Bulgaria apabila ingin menjaga peluang bersaing di papan atas klasemen.

Islandia memiliki modal cukup meyakinkan menjelang pertandingan ini. Tim besutan Arnar Gunnlaugsson belum terkalahkan dalam empat pertandingan sebelumnya, dengan catatan dua kemenangan dan dua hasil imbang.

Selain hasil yang konsisten, lini pertahanan Islandia juga menjadi salah satu kekuatan utama mereka. Dari empat pertandingan di Grup C4, Islandia baru kebobolan satu gol. Catatan tersebut menunjukkan bahwa organisasi pertahanan mereka berjalan cukup baik sepanjang kompetisi.

Kondisi berbeda dialami Bulgaria. Tim berjuluk The Lions tersebut masih kesulitan menemukan permainan terbaiknya dalam beberapa pertandingan terakhir. Mereka hanya meraih satu kemenangan dari enam laga terakhir di semua kompetisi.

Meski demikian, Bulgaria mempunyai modal positif setelah mengalahkan Luksemburg dengan skor 2-0 pada pertandingan sebelumnya. Hasil tersebut diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan diri para pemain sebelum menjamu Islandia.

Tuan rumah juga memiliki keuntungan bermain di hadapan pendukung sendiri. Dukungan suporter di Stadion Hristo Botev bisa menjadi tambahan motivasi bagi Bulgaria untuk memberikan perlawanan kepada pemuncak klasemen.

Namun, Islandia tentu tidak ingin kehilangan momentum. Kemenangan pada pertandingan ini akan semakin memperkuat posisi mereka dalam persaingan menuju promosi. Apalagi, pada pertemuan pertama yang berlangsung 3 Oktober 2026, Islandia berhasil mengalahkan Bulgaria dengan skor telak 3-0.

Hasil tersebut menjadi gambaran bahwa Islandia mempunyai kualitas untuk merepotkan pertahanan Bulgaria. Kecepatan pemain depan dan kemampuan mereka memanfaatkan peluang bisa kembali menjadi pembeda dalam pertandingan nanti.

Dari sisi komposisi pemain, Bulgaria berpeluang mendapatkan tambahan kekuatan dengan kembalinya kiper Dimitar Mitov dan winger Lukas Petkov. Keduanya diperkirakan bisa masuk dalam pilihan pelatih Atanas Ribarski.

Sebaliknya, Martin Minchev dilaporkan mengalami cedera sehingga berpotensi tidak tersedia untuk pertandingan ini. Kondisi tersebut tentu menjadi perhatian tersendiri bagi tim pelatih Bulgaria dalam menentukan komposisi terbaik.

Di kubu Islandia, perhatian akan tertuju kepada Orri Oskarsson. Penyerang tersebut diperkirakan kembali menjadi andalan di lini depan untuk membongkar pertahanan tuan rumah. Dia akan didukung sejumlah pemain kreatif seperti Andri Gudjohnsen, Mikael Anderson, dan Haraldsson.

Islandia kemungkinan tetap mengandalkan formasi 4-2-3-1. Hakon Valdimarsson diprediksi mengawal gawang, dengan Victor Palsson, Brynjar Ingi Bjarnason, Hordur Magnusson, dan Gretarsson mengisi barisan pertahanan.

Sementara itu, Gylfi Sigurdsson dan Isak Bergmann Johannesson berpeluang menjadi pengatur permainan dari lini tengah.

Bulgaria juga diperkirakan menggunakan skema 4-2-3-1. Dimitar Mitov berpeluang menempati posisi penjaga gawang, didukung Yoan Stoyanov, Stefan Velkov, Emil Tsenov, dan Hristiyan Petrov di lini belakang.

Ilia Gruev dan Andrian Kraev diprediksi menjadi penyeimbang permainan, sedangkan Lukas Petkov, Georgi Rusev, dan Kristiyan Balov akan mendukung Atanas Iliev sebagai penyerang tunggal.

Melihat catatan kedua tim, Islandia memang lebih layak diunggulkan. Konsistensi permainan dan pertahanan yang sulit ditembus menjadi modal penting bagi tim tamu.

Sports Mole dan Football Whispers sama-sama memprediksi Islandia mampu meraih kemenangan 2-0. Sementara itu, Forebet memperkirakan pertandingan berakhir imbang 1-1.

Bulgaria tetap memiliki peluang mencuri poin, terutama karena bermain di kandang sendiri. Namun, Islandia diperkirakan mampu memberikan perlawanan lebih terorganisasi dan memanfaatkan celah di pertahanan tuan rumah.

Pertandingan ini berpotensi berjalan ketat, tetapi Islandia mempunyai modal lebih baik untuk membawa pulang hasil positif dari Plovdiv.