Prediksi Moldova vs Kazakhstan: Tricolorii Berbekal Kemenangan di Pertemuan Pertama

JawaPos.com – Timnas Moldova akan menjamu Kazakhstan dalam lanjutan UEFA Nations League 2026/2027. Pertandingan pekan kelima Grup C3 tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadionul CPTF, Jumat (13/11/2026) malam waktu setempat atau Sabtu (14/11/2026) pukul 00.00 WIB.

Kedua negara sama-sama membutuhkan kemenangan untuk menjaga peluang finis di posisi kedua klasemen. Meski sudah tidak berpeluang merebut posisi teratas dan promosi otomatis, persaingan memperebutkan tiket play-off promosi ke Liga B masih terbuka.

Moldova saat ini menempati peringkat ketiga Grup C3 dengan koleksi empat poin dari empat pertandingan. Sementara itu, Kazakhstan berada satu tingkat di bawahnya dengan dua poin.

Selisih dua poin membuat pertandingan ini cukup penting bagi kedua tim. Moldova berpeluang memperlebar jarak sekaligus mempertahankan posisinya, sedangkan Kazakhstan membutuhkan kemenangan untuk memperbaiki keadaan setelah belum meraih hasil maksimal sepanjang fase grup.

Moldova Berbekal Kemenangan pada Pertemuan Pertama Moldova datang dengan catatan yang belum sepenuhnya meyakinkan. Pada pertandingan terakhir, tim berjuluk Tricolorii tersebut harus mengakui keunggulan Slovakia dengan skor telak 0-4.

Kekalahan itu menjadi pekerjaan rumah bagi pelatih Lilian Popescu sebelum menghadapi Kazakhstan. Moldova perlu memperbaiki koordinasi pertahanan agar tidak kembali kebobolan banyak gol.

Meski demikian, Moldova sempat menunjukkan kemampuan bersaing ketika menghadapi Kazakhstan pada pertemuan pertama, 2 Oktober 2026. Saat itu, mereka berhasil membawa pulang kemenangan 2-1 meski bermain di kandang lawan.

Hasil tersebut tentu menjadi modal tersendiri bagi Moldova. Bermain di hadapan pendukung sendiri juga diharapkan bisa membantu mereka tampil lebih percaya diri dan kembali mengamankan tiga poin.

Kazakhstan Berusaha Keluar dari Tren Negatif Di sisi lain, Kazakhstan masih berusaha menemukan konsistensi permainan bersama pelatih John van 't Schip. Mereka belum meraih kemenangan dalam empat pertandingan Grup C3, dengan catatan dua hasil imbang dan dua kekalahan.

Pada laga terakhir, Kazakhstan bermain imbang 2-2 melawan Kepulauan Faroe. Hasil tersebut memperlihatkan bahwa lini serang mereka masih mampu menghasilkan gol. Namun, pertahanan belum cukup solid untuk mempertahankan keunggulan.

Catatan enam pertandingan tanpa kemenangan di semua kompetisi juga menjadi perhatian. Kazakhstan harus segera menemukan solusi agar peluang mereka bersaing memperebutkan posisi kedua tidak semakin menipis.

Persiapan khusus telah dilakukan dengan menjalani pemusatan latihan di Turkistan. Langkah tersebut dilakukan untuk membantu para pemain beradaptasi dengan lapangan rumput alami sebelum bertanding di Chișinău.

Prediksi Susunan Pemain Moldova vs Kazakhstan Dari sisi komposisi pemain, Moldova diperkirakan mengandalkan Dumitru Celeadnic di bawah mistar gawang. Lini belakang berpotensi diisi Oleg Reabciuk, Vladislav Baboglo, Iurie Iovu, dan Daniel Dumbravanu.

Sementara itu, Nichita Motpan, Sergiu Perciun, Serafim Cojocari, serta Vladimir Fratea diprediksi mengisi sektor tengah. Petru Popescu dan Nicky Cleșcenco berpeluang menjadi pilihan di lini depan.

Kazakhstan kemungkinan menurunkan Stas Pokatilov sebagai penjaga gawang. Nuraly Alip, Alibek Kassym, Nauryzbek Zhagorov, dan Yerkin Tapalov diperkirakan mengawal pertahanan.

Di sektor tengah, Arsen Ashirbek, Islambek Kuat, Georgi Zhukov, dan Zhasulan Amir menjadi sejumlah pemain yang berpeluang tampil sejak menit awal. Sementara itu, Galymzhan Kenzhebek dan Ramazan Karimov diprediksi mengisi lini serang.

Prediksi Skor Moldova vs Kazakhstan Pertandingan ini diperkirakan berjalan cukup seimbang. Moldova memiliki keuntungan bermain di kandang dan modal kemenangan pada pertemuan pertama. Namun, Kazakhstan tetap berpeluang memberikan perlawanan, terutama melalui kecepatan pemain ketika membangun serangan balik.

Kedua tim juga memiliki kebutuhan yang sama untuk mendapatkan tiga poin. Situasi tersebut berpotensi membuat pertandingan berlangsung terbuka, meski masing-masing kubu tentu tidak ingin mengambil terlalu banyak risiko.

Sejumlah prediksi pertandingan, termasuk dari Sports Mole, Football Whispers, dan Forebet, mengarah pada hasil imbang 1-1. Prediksi tersebut cukup masuk akal jika melihat performa kedua negara yang belum konsisten sepanjang fase grup.

Moldova memang memiliki keuntungan bermain di kandang sendiri. Namun, Kazakhstan diperkirakan mampu memberikan perlawanan dan memanfaatkan sejumlah celah di pertahanan tuan rumah.

Dengan mempertimbangkan performa terakhir, rekor pertemuan, serta kepentingan kedua tim di klasemen, pertandingan Moldova melawan Kazakhstan berpeluang berakhir tanpa pemenang.