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Penulis: Antonius Oskarianto Adur
Jumat, 13 November 2026 | 19.57 WIB

Prediksi Susunan Pemain Serbia vs Jerman: Florian Wirtz Punya Ambisi Menang!

Pemain timnas Jerman Florian Wirtz. (Dok. Florian Wirtz) - Image

Pemain timnas Jerman Florian Wirtz. (Dok. Florian Wirtz)

JawaPos.com-Timnas Jerman bertamu ke markas timnas Serbia di pertandingan kelima UEFA Nations League. Laga tersebut akan dimainkan di Stadium Rajko Mitic, Sabtu (14/11/2026).

Florian Wirtz memastikan timnas Jerman sudah lebih kompak menjelang menghadapi timnas Serbia. Mereka memiliki ambisi untuk menang dan mengalahkan tim asuhan Veljko Paunovic tersebut.

"Saya merasa bahwa kami telah lebih kompak sebagai tim dan mampu mengeksekusi berbagai hal dengan lebih baik dalam latihan. [Melawan Serbia] akan sangat penting bagi kami untuk membawa tekad dan keyakinan yang tepat ke lapangan," kata Florian Wirtz yang dikutip laman resmi UEFA, Jumat (13/11/2026).

Gelandang 23 tahun tersebut membicarakan hubungannya dengan Jurgen Klopp. Wirtz mengaku senang bahwa sang pelatih selalu meluangkan waktunya untuk melihat dan menilai performanya.

"Dia biasanya mengirim pesan singkat setelah semua pertandingan saya [bersama Liverpool] dan memberi selamat jika saya bermain bagus. Dia juga menunjukkan apa yang tidak berjalan dengan baik. Saya rasa bukan hal yang bisa dianggap remeh bahwa pelatih tim nasional meluangkan begitu banyak waktu untuk menonton pertandingan saya. Saya sangat senang bahwa dia begitu tertarik," pungkas Florian Wirtz.

Prediksi susunan pemain Serbia vs Jerman

Serbia menurunkan pemain terbaiknya untuk melawan Jerman. Melansir Sports Mole, Gudelj dan Babic tetap diandalkan di lini belakang. Sementara Aleksandar Mitrovic diharapkan untuk mengancam gawang lawan.

Sementara Jerman, juga telah menyiapkan pemain terbaiknya. Seperti Florian Wirtz yang bakal menambah serangan ke Serbia bersama dengan penyerang Kai Havertz.

Serbia: V Milinkovic-Savic; Nedeljkovic, Gudelj, Babic, Erakovic, Sukacev; Samardzic, S Milinkovic-Savic, Zivkovic; Cvetkovic, Mitrovic

Jerman: Ter Stegen; Treu, Tah, Schlotterbeck, Brown; Nmecha, Kimmich; El Mala, Wirtz, Karl; Havertz

Editor: Banu Adikara
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