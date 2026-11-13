Bungkam Kroasia 2-1, Harry Kane Resmi Pegang Rekor Caps Terbanyak Timnas Inggris

JawaPos.com - Timnas Inggris kalahkan Kroasia dengan skor 2-1 dalam pertandingan kelima fase grup UEFA Nations League 2026/2027 di Stadion Wembley, London, Jumat (13/11). Pertandingan berlangsung sengit sejak awal. Kroasia yang dilatih Slaven Bilic tampil disiplin dan berusaha membatasi ruang gerak para pemain Inggris.

Kebuntuan baru pecah pada menit ke-24. Morgan Rogers membawa Inggris unggul 1-0 setelah memanfaatkan umpan Jude Bellingham. Gol itu berawal dari pergerakan Kane yang mengirimkan umpan diagonal kepada Bellingham.

Gelandang Real Madrid itu lalu meneruskan bola dengan sekali sentuhan ke arah Rogers. Morgan Rogers menyambut umpan itu dengan tembakan yang sempat memantul ke tanah sebelum melewati jangkauan kiper Kroasia, Dominik Livakovic.

Memasuki babak kedua, Inggris berusaha menambah gol. Namun, tim asuhan Thomas Tuchel itu justru kehilangan keunggulan setelah melakukan kesalahan di lini belakang. Pada menit ke-59, Kroasia berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1 lewat gol Petar Sucic.

Gol itu berawal dari situasi sepak pojok yang melibatkan Josko Gvardiol. Jarell Quansah berusaha menyundul bola ke arah kiper Jordan Pickford, tetapi tandukannya terlalu lemah. Sucic pun memanfaatkan kesalahan itu dengan merebut bola dan melepaskan tembakan keras yang tidak mampu dihentikan Pickford.

Inggris lalu kembali unggul pada menit ke-64. Jarell Quansah dijatuhkan Ivan Smolcic di dalam kotak penalti ketika kedua pemain berebut posisi dalam situasi sepak pojok. Wasit pun meninjau tayangan ulang sebelum memutuskan untuk memberi hadiah penalti kepada Inggris.

Harry Kane yang maju sebagai eksekutor menjalankan tugasnya dengan sempurna. Tendangan kerasnya berhasil menggetarkan gawang Livakovic sekaligus membawa Inggris unggul 2-1. Gol itu menjadi koleksi ke-92 Kane di level internasional.

Harry Kane pun resmi memecahkan rekor gol terbanyak di fase grup Liga A Nations League setelah mengoleksi total enam gol musim ini. Kane mengungguli catatan lima gol yang sebelumnya dicetak oleh Haris Seferovic (Swiss, 2018/2019), Romelu Lukaku (Belgia, 2020/2021), serta Cristiano Ronaldo (Portugal, 2024/2025).

Kemenangan 2-1 atas Kroasia memastikan Inggris mengamankan tiket ke perempat final UEFA Nations League yang dijadwalkan berlangsung pada Maret 2027. Hasil itu juga menjaga peluang Inggris untuk finis sebagai pemuncak Grup A3. Selanjutnya, The Three Lions akan menghadapi Spanyol dalam pertandingan tandang pada Senin (16/11).

Usai pertandingan, Harry Kane mengaku masih ada sejumlah kekurangan yang perlu diperbaiki timnya. “Kami terlalu sering kehilangan bola dengan mudah, terutama di area pertahanan sendiri. Hal itu sedikit mematikan momentum permainan. Sebenarnya, kami memiliki cukup banyak peluang untuk mencetak dua atau tiga gol, tetapi kami menghadapi tim yang bagus,” ujar Kane kepada ITV dilansir dari situs UEFA.

Kane juga menegaskan bahwa Inggris harus meningkatkan performa jika ingin membawa pulang kemenangan atas Spanyol. “Kami masih bisa memperbaiki beberapa hal dan harus melakukannya jika ingin menang pada Minggu [waktu setempat]. Setelah pertandingan pertama ketika kami kalah di kandang sendiri dari mereka, kami tahu masih ada kemampuan yang belum kami tunjukkan dan seharusnya bisa tampil lebih baik," katanya.

Kane menambahkan, Inggris telah memasang target untuk memenangi setiap pertandingan hingga kembali menghadapi Spanyol. “Ini kesempatan sempurna untuk membuktikan kemampuan kami,” tutur Kane.