Kevin De Bruyne Kecewa dengan Penampilannya Meski Timnas Belgia Kalahkan Turki 

JawaPos.com - Kevin De Bruyne merasa kecewa dengan penampilannya meski timnas Belgia mengalahkan timnas Turki di pertandingan kelima UEFA Nations League. Laga yang berakhir dengan skor 2-1 tersebut dimainkan di Gursel Aksel Stadium, Jumat (13/11/2026).

Dalam 20 menit pertama, diakui Kevin De Bruyne sebagai penampilan terburuknya. Namun pada menit ke-27, dia berhasil mencetak gol penyama kedudukan.

"Saya rasa 20 menit pertama adalah penampilan terburuk saya musim ini, tetapi saya menunjukkan reaksi setelahnya. Hal seperti itu bisa terjadi, tetapi yang penting adalah Anda bereaksi. Sebagai tim, kami juga mulai bermain lebih baik setelah itu, dan kemudian kami bermain cukup baik selama satu jam," kata Kevin De Bruyne yang dikutip laman resmi UEFA, Jumat (13/11/2026).

Gelandang yang kini bermain untuk Napoli tersebut berharap timnas Belgia bisa mencetak gol ketiga karena sudah menemukan tempo permainan. Selain itu, De Bruyne juga memuji penampilan Senne Lammens yang mampu membuat banyak penyelamatan.

"Kami memiliki beberapa peluang dan memainkan permainan dengan tempo yang sesuai dengan kami. Kami bisa saja mencetak gol ketiga, tetapi kemudian Senne [Lammens] menyelamatkan kami dengan beberapa penyelamatan bagus. Secara keseluruhan, kami telah melihat hal-hal positif," ujar De Bruyne.

Bermain di kandang Turki memang tidak mudah, apalagi tim tuan rumah bermain baik di menit awal. Meskipun demikian, reaksi dari para pemain timnas Belgia sangat baik sehingga bisa unggul dalam tiga menit setelah De Bruyne mencetak gol.

"Pada awalnya, kami sedikit kesulitan. Turki memulai dengan sangat baik dan saya pikir kami bereaksi dengan baik. Kami mencetak dua gol dan kami bermain sangat baik dalam 60 menit lainnya," jelas gelandang 35 tahun tersebut.

Mengenai golnya di menit ke-27, De Bruyne memberikan pujian khusus bagi Jeremy Doku. Pemain Manchester City tersebut mengirimkan umpan yang bagus dan mampu diselesaikan dengan baik menjadi gol.

"Bola datang ke Jeremy [Doku] dan kemudian dia memberikan umpan yang sangat bagus kepada saya. Jadi, saya hanya ingin menendangnya ke gawang dan itu sudah cukup untuk mencetak gol," pungkas Kevin De Bruyne.