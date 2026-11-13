Prediksi Skor Skotlandia vs Makedonia Utara di National League: Tuan Rumah Punya Modal Kuat Menang

JawaPos.com - Skotlandia akan menjamu Makedonia Utara pada pertandingan kelima UEFA Nations League 2026/2027. Duel Liga B Grup 1 tersebut dijadwalkan berlangsung di Hampden Park, Glasgow, Sabtu (14/11/2026) pukul 02.45 WIB.

Pertandingan ini menjadi kesempatan bagi Skotlandia untuk kembali ke jalur kemenangan sekaligus menjaga peluang finis di posisi kedua klasemen. Tuan rumah saat ini menempati peringkat ketiga dengan koleksi empat poin dari empat pertandingan.

Sementara itu, Makedonia Utara berada di posisi terbawah tanpa satu pun poin. Mereka juga belum mampu mencetak gol sepanjang fase grup. Kondisi tersebut membuat Skotlandia memiliki peluang cukup besar untuk mengamankan kemenangan di hadapan pendukung sendiri.

Salah satu kabar positif bagi Skotlandia menjelang pertandingan ini adalah kembalinya Scott McTominay. Gelandang Napoli tersebut sudah kembali masuk dalam skuad setelah sebelumnya harus absen dalam empat pertandingan akibat menjalani prosedur jantung.

Kehadiran McTominay diharapkan bisa menambah kekuatan lini tengah Skotlandia. Pengalaman dan kemampuannya dalam membantu serangan maupun bertahan menjadi modal penting bagi tim untuk menghadapi Makedonia Utara.

Pelatih Sébastien Pocognoli juga mendapatkan kabar baik terkait kondisi pemain lainnya. Ryan Christie yang sempat mengalami benturan kini sudah dinyatakan bugar dan siap dimainkan.

Meski demikian, Skotlandia tetap perlu memperbaiki penampilan setelah menelan kekalahan 1-2 dari Slovenia pada pertandingan sebelumnya. Hasil tersebut membuat persaingan memperebutkan posisi kedua semakin sulit, sehingga kemenangan dalam laga kandang ini menjadi target penting.

Skotlandia sebenarnya memiliki modal bagus ketika menghadapi Makedonia Utara. Pada pertemuan pertama yang berlangsung 3 Oktober 2026, mereka berhasil membawa pulang kemenangan dengan skor 2-0.

Dalam pertandingan tersebut, Skotlandia tampil lebih dominan dengan menciptakan 25 tembakan dan tujuh peluang besar. Sebaliknya, Makedonia Utara kesulitan mengembangkan permainan dan tidak mampu menghasilkan peluang besar.

Catatan itu bisa menjadi gambaran mengenai perbedaan performa kedua tim. Namun, Skotlandia tetap harus menjaga konsentrasi agar tidak kehilangan poin di pertandingan yang cukup menentukan ini.

Di sisi lain, Makedonia Utara datang dengan kondisi yang belum ideal. Empat kekalahan beruntun dan belum adanya gol sepanjang fase grup menunjukkan bahwa mereka masih memiliki pekerjaan rumah, terutama dalam membangun serangan.

Pelatih Goce Sedloski diperkirakan akan meminta anak asuhnya tampil lebih disiplin. Perbaikan organisasi permainan dan efektivitas penyelesaian akhir menjadi dua aspek yang perlu diperhatikan jika ingin memberikan perlawanan kepada tuan rumah.

Absennya Bojan Miovski juga menjadi perhatian tersendiri. Penyerang tersebut tidak masuk dalam daftar pemain yang dipanggil karena minim mendapatkan kesempatan bermain bersama Rangers.

Situasi itu membuat Makedonia Utara harus mengandalkan pilihan lain di lini depan. Elmin Rastoder diperkirakan menjadi tumpuan untuk mencoba membongkar pertahanan Skotlandia.

Dari perkiraan susunan pemain, Skotlandia berpeluang menggunakan formasi 3-5-1-1. Angus Gunn diprediksi mengawal gawang, dengan Aaron Hickey, Jack Hendry, dan Luis Binks sebagai trio bek.

Sektor tengah kemungkinan diisi Ben Gannon-Doak, John McGinn, Lewis Ferguson, Billy Gilmour, dan Andy Robertson. Scott McTominay diproyeksikan bermain di belakang Oli McBurnie yang menjadi ujung tombak.

Sementara itu, Makedonia Utara diperkirakan menggunakan formasi 4-5-1. Stole Dimitrievski menjadi penjaga gawang, didukung Bojan Ilievski, Anes Meljichi, Visar Musliu, dan Ezgjan Alioski di lini pertahanan.

Eljif Elmas, Jani Atanasov, Dimitar Mitrovski, Enis Bardhi, serta Ljupche Doriev akan mengisi sektor tengah. Elmin Rastoder diprediksi menjadi pemain terdepan.

Melihat kondisi kedua tim, Skotlandia lebih diunggulkan untuk meraih kemenangan. Keuntungan bermain di Hampden Park, kembalinya McTominay, serta hasil pertemuan pertama menjadi beberapa faktor pendukung.

Sejumlah prediksi juga mengarah pada kemenangan tuan rumah. Sports Mole dan Football Whispers sama-sama memperkirakan Skotlandia menang 2-0. Sementara itu, Forebet melihat peluang pertandingan berakhir imbang 1-1.

Makedonia Utara tentu tetap berpeluang memberikan kejutan apabila mampu memperbaiki permainan dan memaksimalkan kesempatan yang didapat. Namun, melihat catatan empat pertandingan sebelumnya, tugas mereka untuk mencuri poin di Glasgow tidak akan mudah.

Skotlandia diprediksi mampu mengendalikan jalannya pertandingan dan memanfaatkan kelemahan lawan. Kembalinya McTominay juga bisa memberikan tambahan kualitas dalam permainan mereka.