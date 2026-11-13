Prediksi Skor Slovenia vs Swiss: Misi Jan Oblak Hentikan Rekor Sempurna La Nati di Nations League

JawaPos.com - Swiss akan berusaha mempertahankan catatan sempurna saat bertandang ke markas Slovenia dalam lanjutan UEFA Nations League 2026/2027. Kedua tim dijadwalkan bertemu di Stadion Ljudski vrt, Maribor, Sabtu (14/11/2026) pukul 02.45 WIB.

Pertandingan ini menjadi kesempatan penting bagi Swiss untuk semakin dekat memastikan promosi langsung ke Liga A. Sementara itu, Slovenia membutuhkan kemenangan demi menjaga peluang bersaing memperebutkan posisi teratas Grup B1.

Swiss saat ini memimpin klasemen dengan koleksi 12 poin dari empat pertandingan. Mereka unggul lima angka atas Slovenia yang berada di posisi kedua dengan tujuh poin.

Situasi tersebut membuat Swiss memiliki posisi lebih menguntungkan. Tambahan poin di Maribor akan memperbesar peluang mereka mengamankan posisi puncak, sedangkan Slovenia harus tampil maksimal jika ingin memperkecil jarak.

Tim asuhan Murat Yakin sejauh ini menunjukkan performa yang cukup konsisten. Swiss berhasil menyapu bersih empat pertandingan sebelumnya dengan kemenangan atas Makedonia Utara, Skotlandia, dan Slovenia.

Mereka mengawali perjalanan dengan mengalahkan Makedonia Utara 3-0, kemudian mencatat kemenangan serupa saat menghadapi Skotlandia. Swiss juga berhasil menundukkan Slovenia dengan skor 2-1 sebelum kembali menang 3-0 atas Makedonia Utara.

Dari empat pertandingan tersebut, Swiss sudah mencetak 11 gol dan hanya kebobolan satu kali. Catatan itu memperlihatkan kekuatan mereka, baik ketika membangun serangan maupun menjaga pertahanan.

Bahkan, La Nati berhasil memenangi delapan dari sembilan pertandingan terakhirnya. Modal tersebut membuat Swiss cukup percaya diri menghadapi Slovenia, meskipun mereka harus kehilangan salah satu pemain penting.

Granit Xhaka dipastikan absen karena mengalami cedera. Kehilangan gelandang berpengalaman tersebut berpotensi memengaruhi keseimbangan permainan Swiss, terutama dalam mengatur tempo dan membangun serangan dari lini tengah.

Ardon Jashari diperkirakan menjadi salah satu kandidat untuk mengisi posisi yang ditinggalkan Xhaka. Di sisi lain, Swiss mendapatkan tambahan tenaga dengan kembalinya Breel Embolo yang sudah berada dalam kondisi kebugaran terbaik.

Kehadiran Embolo bisa menjadi pilihan penting bagi Murat Yakin untuk meningkatkan daya gedor tim. Penyerang tersebut diharapkan mampu memberikan ancaman melalui pergerakan dan kemampuannya memanfaatkan peluang di depan gawang.

Sementara itu, Slovenia juga tidak datang dengan kekuatan terbaik. Mereka masih belum bisa mengandalkan Benjamin Sesko yang sedang menjalani pemulihan cedera tulang kering. Penyerang tersebut diperkirakan baru bisa kembali bermain pada awal 2027.

Selain Sesko, Slovenia kehilangan David Zec dan Erik Janza akibat akumulasi kartu kuning. Timi Max Elšnik juga tidak tersedia, sedangkan kondisi David Brekalo masih menjadi perhatian tim pelatih.

Absennya sejumlah pemain tersebut tentu menjadi pekerjaan tambahan bagi Boštjan Cesar. Pelatih Slovenia itu harus menemukan komposisi terbaik agar timnya tetap mampu memberikan perlawanan kepada Swiss.

Meski demikian, Slovenia mempunyai modal positif setelah berhasil mengalahkan Skotlandia. Hasil tersebut menjadi bukti bahwa mereka masih memiliki kemampuan untuk bersaing menghadapi tim dengan kualitas lebih baik.

Dukungan suporter di Stadion Ljudski vrt juga bisa menjadi faktor tambahan bagi tuan rumah. Jan Oblak dan rekan-rekannya tentu berharap atmosfer kandang mampu membantu mereka tampil lebih percaya diri.

Oblak diperkirakan kembali menjadi sosok penting di bawah mistar gawang. Pengalaman kiper Atletico Madrid tersebut dibutuhkan untuk meredam serangan Swiss yang sejauh ini tampil produktif.

Untuk pertandingan ini, Slovenia diprediksi menggunakan formasi dengan Jan Oblak sebagai penjaga gawang. Lini belakang kemungkinan diisi Žan Karničnik, David Brekalo, Jaka Bijol, Vanja Drkušić, dan Srdjan Kuzmić.

Sektor tengah berpeluang ditempati Aljoša Matko, Mark Zabukovnik, Adam Gnezda Čerin, serta Danijel Šturm. Sementara Žan Vipotnik diprediksi menjadi pilihan utama di lini depan.

Di kubu Swiss, Gregor Kobel diperkirakan mengawal gawang. Ia akan mendapat dukungan dari Sascha Britschgi, Nico Elvedi, Manuel Akanji, dan Ricardo Rodríguez di barisan pertahanan.

Remo Freuler dan Denis Zakaria berpeluang mengisi lini tengah. Sementara Djibril Sow, Fabian Rieder, dan Dan Ndoye diprediksi mendukung Zeki Amdouni sebagai ujung tombak.

Melihat performa kedua tim, Swiss lebih layak diunggulkan dalam pertandingan ini. Produktivitas gol, konsistensi permainan, serta kedalaman skuad menjadi kelebihan yang bisa menyulitkan Slovenia.

Sports Mole memprediksi Swiss menang 2-1. Football Whispers mengunggulkan tim tamu dengan skor 1-0, sedangkan Forebet memperkirakan Swiss mampu meraih kemenangan 2-0.

Slovenia tetap berpeluang memberikan kejutan, terutama jika mampu memaksimalkan dukungan publik Maribor. Namun, absennya beberapa pemain penting membuat tugas mereka tidak akan mudah.

Swiss diperkirakan mampu mengendalikan jalannya pertandingan dan memanfaatkan celah di pertahanan tuan rumah. Kemenangan tipis menjadi hasil yang cukup realistis bagi tim asuhan Murat Yakin.