Prediksi Skor Serbia vs Jerman di UEFA Nations League: Misi Klopp Amankan Tiket Perempat Final

JawaPos.com - Timnas Jerman akan menghadapi ujian penting saat bertandang ke markas Serbia dalam lanjutan UEFA Nations League 2026/2027. Pertandingan matchday kelima Grup A2 tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion Rajko Mitić, Beograd, Sabtu (14/11/2026) pukul 02.45 WIB.

Laga ini menjadi kesempatan bagi Jerman untuk memperbaiki posisi di klasemen sekaligus menjaga peluang lolos ke babak perempat final. Pasalnya, perjalanan Die Mannschaft di bawah arahan Jurgen Klopp sejauh ini belum sepenuhnya berjalan sesuai harapan.

Dari empat pertandingan yang sudah dijalani bersama Klopp, Jerman baru mengantongi satu kemenangan. Mereka juga dua kali bermain imbang dan sekali menelan kekalahan. Catatan tersebut membuat posisi Jerman belum aman dalam persaingan Grup A2.

Saat ini, Jerman mengoleksi lima poin dan berada di bawah Belanda serta Yunani yang sama-sama mengumpulkan delapan poin. Dengan hanya dua tim teratas yang berhak melaju ke perempat final, tambahan tiga poin menjadi target penting bagi Joshua Kimmich dan rekan-rekannya.

Hasil imbang, apalagi kekalahan, berpotensi membuat langkah Jerman semakin sulit. Mereka harus berharap para pesaing kehilangan poin apabila ingin menjaga peluang lolos ke fase berikutnya.

Selain persaingan menuju perempat final, Jerman juga perlu memperhatikan ancaman turun ke League B. Meski selama keikutsertaannya di UEFA Nations League belum pernah mengalami degradasi, situasi musim ini membuat mereka tidak boleh kehilangan banyak poin.

Di sisi lain, Serbia tentu bukan lawan yang mudah dihadapi. Bermain di hadapan pendukung sendiri menjadi keuntungan tersendiri bagi tim asuhan Veljko Paunovic. Atmosfer Stadion Rajko Mitić diperkirakan bisa memberikan dorongan tambahan bagi tuan rumah untuk merepotkan permainan Jerman.

Serbia juga memiliki sejumlah pemain berpengalaman yang bisa menjadi ancaman. Dušan Tadić berpotensi menjadi pengatur serangan, sementara Luka Jović dapat diandalkan untuk memberikan tekanan di lini depan.

Dari kubu Jerman, perhatian tertuju pada kembalinya Marc-André ter Stegen sebagai pilihan utama di bawah mistar gawang. Kiper yang kini memperkuat Ajax tersebut diharapkan mampu memberikan stabilitas di sektor pertahanan.

Ter Stegen memiliki pengalaman panjang bersama tim nasional. Kehadirannya menjadi salah satu modal bagi Jerman untuk memperbaiki koordinasi pertahanan sekaligus mengurangi kesalahan yang berpotensi merugikan tim.

Sementara itu, lini serang Jerman diperkirakan mengandalkan kombinasi Kai Havertz dan Florian Wirtz. Keduanya pernah bermain bersama di Bayer Leverkusen sehingga sudah memahami karakter permainan masing-masing.

Havertz diproyeksikan menempati posisi penyerang tengah dengan peran false nine. Adapun Wirtz akan bergerak di belakangnya sebagai gelandang serang. Kombinasi keduanya diharapkan mampu membuka ruang dan menciptakan peluang bagi Die Mannschaft.

Jerman juga memiliki Joshua Kimmich yang akan bertugas mengatur permainan dari lini tengah. Pengalaman sang kapten dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan tim, terutama ketika Serbia mencoba meningkatkan intensitas serangan.

Berdasarkan perkiraan susunan pemain, Serbia kemungkinan menggunakan formasi 4-4-2. Milinković-Savić dipercaya mengawal gawang, dengan Simić, Babić, Milenković, dan Eraković mengisi barisan pertahanan.

Lini tengah berpotensi diisi Dragojević, Živković, Tadić, dan Samardžić. Sementara itu, Cvetković dan Jović diperkirakan menjadi duet penyerang.

Jerman diprediksi turun dengan formasi 4-2-3-1. Ter Stegen berada di bawah mistar, didukung Treu, Schlotterbeck, Tah, dan Brown di lini belakang. Kimmich serta Pavlović mengisi posisi gelandang bertahan.

Di depan mereka, Karl, Wirtz, dan Scherhant diperkirakan mendukung Havertz sebagai ujung tombak.

Melihat kualitas pemain dan kebutuhan mengamankan poin, Jerman sedikit lebih diunggulkan dalam pertandingan ini. Namun, mereka tetap harus berhati-hati karena Serbia memiliki potensi memberikan perlawanan sengit di kandang sendiri.

Sejumlah prediksi juga menempatkan Jerman sebagai favorit. Sports Mole memperkirakan Die Mannschaft menang 2-1, sedangkan Forebet memprediksi pertandingan berakhir imbang 1-1. FootballPredictions.com bahkan memperkirakan Jerman bisa menang dengan skor 2-0.

Dengan mempertimbangkan kualitas skuad dan motivasi untuk memperbaiki posisi di klasemen, Jerman diprediksi mampu membawa pulang kemenangan. Meski demikian, Serbia berpeluang mencetak gol dan membuat pertandingan berjalan ketat.