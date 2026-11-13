Prediksi Skor Belanda vs Yunani di UEFA Nations League: Duel Sengit Perebutan Puncak Klasemen

JawaPos.com - Belanda akan menghadapi Yunani dalam pertandingan lanjutan UEFA Nations League 2026/2027. Kedua tim dijadwalkan bertemu pada Sabtu, 14 November 2026 pukul 02.45 WIB di Johan Cruijff Arena, Amsterdam.

Pertandingan kelima Liga A Grup 2 ini diprediksi berlangsung ketat. Pasalnya, Belanda dan Yunani sama-sama belum terkalahkan dalam empat pertandingan sebelumnya. Kedua negara juga mengoleksi delapan poin, sehingga hasil pertandingan kali ini berpeluang menentukan posisi mereka di klasemen.

Yunani untuk sementara menempati peringkat pertama, sedangkan Belanda berada tepat di bawahnya. Kemenangan akan memberikan keuntungan besar bagi salah satu tim dalam persaingan mengamankan tiket ke perempat final.

Belanda memiliki keuntungan bermain di hadapan pendukung sendiri. Namun, tuan rumah tidak bisa menurunkan kekuatan terbaik setelah kehilangan dua pemain penting, yakni Virgil van Dijk dan Brian Brobbey.

Kapten Belanda tersebut harus absen karena kondisi kebugarannya belum memungkinkan untuk memperkuat tim nasional. Situasi serupa dialami Brobbey yang juga tidak masuk dalam daftar pemain untuk pertandingan internasional kali ini.

Absennya Van Dijk menjadi perhatian tersendiri mengingat perannya sebagai pemimpin lini belakang. Kehilangan bek Liverpool itu berpotensi memengaruhi koordinasi pertahanan Belanda ketika menghadapi serangan Yunani.

Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, Sepp van den Berg mendapatkan kesempatan bergabung dengan skuad. Sementara itu, Donyell Malen berpeluang mengisi posisi penyerang utama guna menggantikan Brobbey.

Belanda sebenarnya masih mempunyai sejumlah pemain berkualitas untuk menjaga keseimbangan permainan. Frenkie de Jong diperkirakan menjadi motor serangan dari lini tengah, sedangkan Cody Gakpo tetap menjadi salah satu tumpuan untuk membongkar pertahanan lawan.

Kehadiran Denzel Dumfries dan Micky van de Ven juga diharapkan mampu memberikan kontribusi penting, baik ketika bertahan maupun membantu serangan dari sisi lapangan.

Di sisi lain, Yunani datang dengan kepercayaan diri tinggi. Mereka berhasil melewati empat pertandingan fase grup tanpa kekalahan, termasuk mencatatkan kemenangan atas Serbia dan Jerman.

Hasil imbang 2-2 ketika menghadapi Belanda pada pertemuan pertama juga menjadi modal berharga bagi tim asuhan Ivan Jovanovic. Hasil tersebut memperlihatkan bahwa Yunani mempunyai kemampuan untuk memberikan perlawanan kepada salah satu kekuatan sepak bola Eropa.

Meski demikian, tim tamu juga tidak sepenuhnya berada dalam kondisi ideal. Christos Zafeiris dan Manolis Saliakas harus absen akibat akumulasi kartu kuning.

Kondisi Dimitrios Kourbelis turut menjadi perhatian setelah gelandang tersebut menjalani latihan individual menjelang pertandingan. Jika tidak bisa tampil maksimal, Yunani berpotensi kehilangan keseimbangan di lini tengah.

Kendati demikian, mereka masih mempunyai sejumlah pemain yang bisa menjadi ancaman bagi pertahanan Belanda. Vangelis Pavlidis dan Fotis Ioannidis diperkirakan menjadi pilihan utama di lini depan.

Kombinasi keduanya diharapkan mampu memanfaatkan celah di pertahanan tuan rumah, terutama dengan absennya Van Dijk.

Berdasarkan perkiraan susunan pemain, Belanda kemungkinan menggunakan formasi 4-3-3 dengan Bart Verbruggen sebagai penjaga gawang. Lini belakang diisi Denzel Dumfries, Jurriën Timber, Jan Paul van Hecke, dan Micky van de Ven.

Frenkie de Jong, Quinten Timber, serta Joey Veerman diprediksi mengisi lini tengah. Sementara itu, Crysencio Summerville, Donyell Malen, dan Cody Gakpo berpeluang menjadi trisula di lini serang.

Yunani diperkirakan menggunakan formasi 4-4-2. Konstantinos Tzolakis akan berdiri di bawah mistar gawang, dengan Georgios Vagiannidis, Konstantinos Mavropanos, Konstantinos Koulierakis, dan Kostas Tsimikas mengisi pertahanan.

Giorgos Masouras, Dimitrios Kourbelis, Thanasis Androutsos, serta Christos Tzolis diprediksi memperkuat lini tengah. Adapun Fotis Ioannidis dan Vangelis Pavlidis menjadi duet penyerang.

Dari segi peluang, Belanda masih sedikit lebih diunggulkan karena bermain di kandang sendiri. Dukungan suporter dan kualitas individu pemain bisa menjadi faktor pembeda dalam pertandingan ini.

Namun, Yunani diperkirakan tidak akan memberikan banyak ruang kepada tuan rumah. Organisasi pertahanan yang solid serta efektivitas serangan balik bisa menjadi senjata untuk mencuri poin di Amsterdam.

Sejumlah prediksi turut mengunggulkan Belanda. Sports Mole memperkirakan tuan rumah menang dengan skor 3-2, sedangkan Forebet memprediksi kemenangan lebih tipis, yakni 1-0. Sementara itu, Sportsgambler memperkirakan kedua tim bermain imbang 1-1.

Melihat kondisi kedua skuad dan keuntungan bermain di kandang, Belanda diprediksi mampu mengamankan kemenangan. Meski kehilangan Van Dijk dan Brobbey, kualitas lini tengah serta ketajaman Gakpo dan Malen bisa menjadi pembeda.