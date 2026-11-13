Prediksi Mali vs Rwanda di Kualifikasi Piala Afrika 2027, Tuan Rumah Lebih Diunggulkan

JawaPos.com - Mali akan menghadapi Rwanda dalam lanjutan Grup K Kualifikasi Piala Afrika (AFCON) 2027. Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di Stade du 26 Mars, Bamako, pada Sabtu, 14 November 2026 pukul 02.00 WIB.

Kedua tim sama-sama mengawali perjalanan di babak kualifikasi dengan hasil sempurna. Mali dan Rwanda telah mengumpulkan enam poin dari dua pertandingan, sehingga pertemuan ini menjadi kesempatan penting untuk mengamankan posisi di puncak klasemen Grup K.

Rwanda sementara memimpin klasemen berkat keunggulan produktivitas gol. Mereka sudah mencetak lima gol dan kebobolan dua kali. Sementara itu, Mali berada di posisi kedua dengan koleksi empat gol dan hanya satu kali kemasukan.

Mali datang dengan modal cukup meyakinkan. Tim asuhan Anthony da Silva berhasil mengalahkan Tanjung Verde dengan skor 3-1 dan menundukkan Liberia 1-0 pada pertandingan sebelumnya.

Performa tersebut menunjukkan bahwa Mali memiliki keseimbangan yang cukup baik antara lini serang dan pertahanan. Mereka juga mendapatkan hasil positif dalam pertandingan uji coba melawan Maroko pada Oktober lalu setelah bermain imbang 1-1.

Namun, Mali tidak bisa tampil dengan kekuatan penuh. Martial Tia yang sudah mencetak dua gol di babak kualifikasi harus absen karena cedera. Selain itu, Lassana Coulibaly dan Adama Camara juga dikabarkan tidak tersedia. Kapten Yves Bissouma pun tidak masuk dalam daftar pemain yang dipanggil.

Kondisi tersebut bisa memengaruhi permainan Mali, terutama dalam mengatur tempo dan menjaga keseimbangan lini tengah. Meski demikian, mereka masih memiliki sejumlah pemain berkualitas seperti Amadou Haidara, Aliou Dieng, Kamory Doumbia, dan Lassine Sinayoko.

Di sisi lain, Rwanda tidak bisa dipandang sebelah mata. Skuad asuhan Stephen Constantine berhasil mencatatkan dua kemenangan beruntun dengan mengalahkan Liberia 3-1 dan menang 2-1 atas Tanjung Verde.

Meski demikian, kemenangan atas Tanjung Verde tidak sepenuhnya menunjukkan dominasi Rwanda. Mereka justru lebih banyak mendapat tekanan dan kalah dalam jumlah percobaan tembakan. Situasi ini memperlihatkan bahwa pertahanan Rwanda masih berpotensi memberikan celah bagi lawan.

Rwanda juga memiliki beberapa persoalan internal setelah Kevin Muhire dicoret dan Fidele Uwiyaremye dipulangkan karena masalah disiplin.

Dari catatan pertemuan, Mali memiliki keunggulan atas Rwanda. Dalam empat pertandingan resmi sejak 2013, Mali belum pernah menelan kekalahan. Bahkan, mereka berhasil memenangkan dua pertemuan terakhir pada Kualifikasi Piala Dunia 2022 dengan skor 1-0 dan 3-0.

Bermain di hadapan pendukung sendiri menjadi keuntungan tambahan bagi Mali. Mereka diperkirakan akan mengambil inisiatif serangan sejak awal pertandingan, sementara Rwanda kemungkinan lebih memilih bermain disiplin dan mengandalkan serangan balik.

Melihat kualitas skuad, rekor pertemuan, serta keuntungan sebagai tuan rumah, Mali lebih berpeluang mengamankan tiga poin. Namun, absennya beberapa pemain penting membuat pertandingan diperkirakan tidak berjalan mudah.