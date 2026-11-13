Prediksi Skor UEA vs Honduras: Duel Ketat Dua Tim yang Berdekatan di Peringkat FIFA

JawaPos.com – Uni Emirat Arab (UEA) akan menghadapi Honduras dalam pertandingan uji coba internasional FIFA Matchday, Jumat (13/11/2026). Laga yang berlangsung di Stadion Mohammed Bin Zayed, Abu Dhabi, tersebut dijadwalkan memulai kick-off pukul 21.15 WIB.

UEA memiliki peluang untuk mengamankan kemenangan karena tampil di hadapan pendukung sendiri. Meski demikian, Honduras bukan lawan yang bisa dianggap enteng. Kedua tim memiliki kualitas yang relatif berimbang jika melihat posisi mereka dalam peringkat FIFA.

Saat ini, UEA menempati peringkat ke-65 FIFA, hanya terpaut dua posisi dari Honduras yang berada di urutan ke-67. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa pertandingan berpotensi berlangsung ketat sejak menit awal.

Modal Final Piala Teluk Jadi Bekal UEA UEA datang dengan modal cukup baik setelah mencapai final Piala Negara Teluk 2026 pada awal Oktober lalu. Perjalanan mereka menuju partai puncak diwarnai sejumlah hasil positif, termasuk kemenangan 4-0 atas Yaman dan 3-0 atas Bahrain.

Namun, langkah UEA harus terhenti setelah kalah 0-2 dari Arab Saudi pada pertandingan final. Hasil tersebut tentu menjadi bahan evaluasi bagi tim tuan rumah sebelum kembali menjalani pertandingan internasional.

Menghadapi Honduras, UEA diperkirakan tetap mengandalkan kerangka pemain yang tampil di Piala Negara Teluk. Kombinasi pemain berpengalaman dan sejumlah pemain muda bisa menjadi pilihan untuk menjaga keseimbangan permainan.

Honduras Berbekal Rekor Pertemuan Positif Di sisi lain, Honduras juga memiliki kepentingan untuk memanfaatkan pertandingan ini sebagai ajang evaluasi. Tim asal Amerika Tengah tersebut membutuhkan hasil positif setelah melewati periode yang kurang konsisten.

Dalam lima pertandingan kompetitif terakhir, Honduras mencatatkan satu kemenangan, satu hasil imbang, dan tiga kekalahan. Catatan tersebut memperlihatkan masih adanya pekerjaan rumah, terutama dalam menjaga konsistensi permainan sepanjang pertandingan.

Meski begitu, Honduras tetap berpotensi memberikan perlawanan. Produktivitas mereka bisa menjadi ancaman bagi pertahanan UEA. Karena itu, tuan rumah perlu menjaga konsentrasi agar tidak memberikan banyak ruang kepada pemain lawan.

Jika melihat catatan pertemuan, Honduras sedikit lebih unggul dibandingkan UEA. Dari tiga pertemuan sepanjang sejarah, Honduras mencatatkan satu kemenangan dan dua hasil imbang tanpa pernah menelan kekalahan.

Pertemuan terakhir kedua negara berlangsung pada 11 Oktober 2018. Ketika itu, pertandingan berakhir dengan skor 1-1. Hasil tersebut menjadi gambaran bahwa kekuatan kedua tim relatif berimbang.

Prediksi Skor UEA vs Honduras UEA diprediksi mencoba mengambil inisiatif serangan dengan memanfaatkan keuntungan bermain di kandang. Sementara itu, Honduras kemungkinan akan bermain lebih berhati-hati dan menunggu kesempatan untuk melancarkan serangan balik.

Susunan pemain resmi kedua tim belum diumumkan dan diperkirakan baru tersedia sekitar satu jam sebelum pertandingan dimulai. Laga persahabatan ini juga membuka peluang bagi kedua pelatih untuk melakukan rotasi dan memberikan kesempatan kepada pemain yang belum banyak tampil.

Melihat keuntungan sebagai tuan rumah serta modal performa dalam beberapa pertandingan terakhir, UEA sedikit lebih diunggulkan. Namun, Honduras memiliki rekor pertemuan yang cukup baik sehingga pertandingan berpotensi berlangsung ketat.