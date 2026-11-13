Prediksi Skor Qatar vs Australia di FIFA Matchday: Socceroos Diunggulkan Menang di Doha

JawaPos.com – Timnas Australia akan menghadapi Qatar dalam laga uji coba FIFA Matchday November 2026. Socceroos, julukan Timnas Australia, diprediksi mampu meraih kemenangan dalam pertandingan tersebut.

Australia akan bertandang ke markas Qatar di Abdullah bin Khalifa Stadium, Doha, Jumat (13/11/2026). Sesuai jadwal, kick-off pertandingan akan dimulai pukul 21.45 WIB.

Australia datang dengan modal cukup baik meski harus melewati pertandingan sulit pada jeda internasional September lalu. Tim asuhan Tony Popovic itu berhasil menahan imbang Brasil dengan skor 1-1 pada pertemuan pertama, sebelum akhirnya kalah 2-4 pada laga kedua.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa Australia memiliki kemampuan untuk bersaing menghadapi tim-tim kuat. Terlebih, mereka juga berhasil melangkah ke fase gugur Piala Dunia 2026 setelah mengumpulkan empat poin di babak penyisihan grup.

Namun, langkah Australia harus terhenti di babak 32 besar setelah kalah dari Mesir melalui adu penalti.

Kini, Australia bertekad memanfaatkan dua laga persahabatan pada November untuk menutup kalender pertandingan internasional 2026 dengan hasil positif. Setelah menantang Qatar, Socceroos dijadwalkan menghadapi Yordania.

Di sisi lain, Qatar juga berambisi kembali meraih kemenangan. Tim berjuluk The Maroons itu terakhir kali tampil di Piala Teluk Arab pada September hingga Oktober lalu.

Performa Qatar sebenarnya cukup menjanjikan setelah berhasil melaju ke semifinal dengan mengoleksi tujuh poin dari tiga pertandingan fase grup. Mereka mencatatkan kemenangan atas Bahrain dan Yaman, serta bermain imbang melawan Uni Emirat Arab.

Sayangnya, langkah Qatar harus terhenti di semifinal setelah kalah dari Arab Saudi melalui adu penalti. Kedua tim sebelumnya bermain imbang tanpa gol selama 120 menit.

Rekor Pertemuan Memihak Australia Baca Juga:Justin Hubner Akui Pernah Ditawar Persija Rp40 Miliar, Pilih Bertahan di Fortuna Sittard

Menukil laman 11v11, kedua tim telah bertemu sebanyak lima kali. Australia mendominasi rekor pertemuan dengan mencatatkan tiga kemenangan, sedangkan Qatar meraih satu kemenangan. Satu pertandingan lainnya berakhir imbang.

Qatar tentu ingin memanfaatkan keuntungan bermain di hadapan pendukung sendiri. Pertandingan ini juga menjadi kesempatan bagi pelatih Julen Lopetegui untuk mematangkan komposisi tim sebelum menjalani agenda kompetitif berikutnya.

Prediksi Susunan Pemain Qatar vs Australia Qatar (4-3-3): Abunada; Al-Oui, Khoukhi, Miguel, Ahmed; Boudiaf, Madibo, Fathy; Al-Haydos, Ali, Afif.

Pelatih: Julen Lopetegui.

Australia (3-4-3): Beach; Circati, Souttar, Herrington; Italiano, Metcalfe, McGree, Behich; Younis, Yengi, Irankunda.

Pelatih: Tony Popovic.

Prediksi Skor Qatar vs Australia Secara kualitas dan kedalaman skuad, Australia sedikit lebih diunggulkan dibandingkan Qatar. Meski demikian, Socceroos tetap harus mewaspadai potensi perlawanan tuan rumah.

Australia diprediksi mampu mengendalikan pertandingan dan memanfaatkan peluang untuk membawa pulang kemenangan dari Doha.