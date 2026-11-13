Prediksi Skor Afrika Selatan vs Kenya: Bafana Bafana Punya Modal Dua Kemenangan

JawaPos.com – Afrika Selatan akan menghadapi Kenya dalam lanjutan Kualifikasi Piala Afrika (AFCON) 2027 Grup D. Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di Orlando Stadium, Johannesburg, Jumat (13/11/2026) pukul 23.00 WIB.

Bermain di hadapan pendukung sendiri, Afrika Selatan lebih diunggulkan untuk meraih kemenangan. Bafana Bafana memiliki modal positif setelah mengawali perjalanan di Grup D dengan dua kemenangan dari dua pertandingan.

Tim asuhan Pitso Mosimane saat ini memimpin klasemen sementara dengan koleksi enam poin. Mereka berhasil mengalahkan Guinea dan Eritrea sehingga berpeluang melanjutkan tren positif saat menghadapi Kenya.

Kehadiran Mosimane di kursi pelatih juga menjadi salah satu hal yang menarik perhatian. Pelatih berpengalaman tersebut diharapkan mampu menjaga konsistensi permainan Afrika Selatan, terutama dalam memaksimalkan potensi lini serang.

Kenya Andalkan Michael Olunga Di sisi lain, Kenya datang dengan kondisi yang belum terlalu meyakinkan. Harambee Stars baru mengumpulkan satu poin dari dua pertandingan setelah bermain imbang melawan Eritrea dan kalah tipis dari Guinea.

Meski demikian, Kenya tetap memiliki sejumlah pemain yang bisa memberikan ancaman. Salah satunya adalah Michael Olunga yang kembali menjadi andalan di lini depan. Kehadirannya diharapkan mampu meningkatkan daya gedor tim asuhan Benni McCarthy.

Menariknya, McCarthy merupakan mantan penyerang Afrika Selatan yang dikenal sebagai salah satu pencetak gol terbaik dalam sejarah sepak bola negaranya. Kini, dia justru harus memimpin Kenya menghadapi negara asalnya sendiri.

Rekor Pertemuan Memihak Afrika Selatan Dari catatan pertemuan, Afrika Selatan memiliki keunggulan atas Kenya. Kedua negara tercatat sudah bertemu empat kali dalam berbagai kompetisi internasional. Bafana Bafana berhasil meraih tiga kemenangan, sedangkan Kenya mengantongi satu kemenangan. Belum ada pertandingan yang berakhir imbang.

Untuk pertandingan kali ini, Afrika Selatan diperkirakan menggunakan formasi 4-2-3-1 dengan Ronwen Williams sebagai penjaga gawang. Lini belakang kemungkinan diisi Thabang Matuludi, Ime Okon, Mbekezeli Mbokazi, dan Aubrey Modiba.

Sementara itu, Teboho Mokoena dan Sphephelo Sithole diprediksi mengisi sektor tengah. Oswin Appollis, Relebohile Mofokeng, serta Puso Dithejane berpeluang mendukung Lyle Foster yang menjadi ujung tombak.

Kenya diperkirakan mengandalkan formasi 4-4-2 dengan Bryne Omondi di bawah mistar. Michael Olunga dan Ryan Ogam menjadi pilihan untuk mengisi lini serang.

Prediksi Skor Afrika Selatan vs Kenya Afrika Selatan diprediksi akan mengambil inisiatif serangan sejak awal pertandingan. Keunggulan kualitas pemain dan dukungan suporter bisa menjadi faktor penting bagi tuan rumah untuk mengendalikan jalannya laga.

Sebaliknya, Kenya kemungkinan lebih banyak menunggu dan mengandalkan serangan balik. Namun, menghadapi lini pertahanan Afrika Selatan di kandangnya sendiri bukan perkara mudah.