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Penulis: Andre Rizal Hanafi
Jumat, 13 November 2026 | 18.33 WIB

Prediksi Mesir vs Malawi: Era Baru Ali Maher Dibuka dengan Target Kemenangan

Selebrasi penyerang timnas Mesir Mohamed Salah pada laga lawan Selandia Baru di piala dunia. (FIFA) - Image

Selebrasi penyerang timnas Mesir Mohamed Salah pada laga lawan Selandia Baru di piala dunia. (FIFA)

JawaPos.com - Timnas Mesir akan menghadapi Malawi dalam lanjutan Kualifikasi Piala Afrika (AFCON) 2027 Grup B. Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung di Kairo pada Sabtu, 14 November 2026, pukul 02.00 WIB.

Laga ini menjadi perhatian karena merupakan pertandingan resmi pertama Mesir di bawah arahan pelatih baru, Ali Maher. Ia ditunjuk Federasi Sepak Bola Mesir (EFA) pada 7 November 2026 untuk menggantikan Hossam Hassan.

Meski waktu persiapan relatif singkat, Mesir tetap memiliki modal kuat untuk mengamankan tiga poin. Materi pemain yang dimiliki tuan rumah masih lebih unggul dibandingkan Malawi, terutama di sektor penyerangan.

Mohamed Salah diperkirakan kembali menjadi pemain penting dalam skema permainan Mesir. Kehadiran kapten Liverpool tersebut diharapkan mampu memberikan perbedaan, terutama ketika menghadapi pertahanan lawan yang kemungkinan bermain lebih rapat.

Selain Salah, Mesir juga mendapat tambahan kekuatan dari kembalinya Mahmoud Hassan Trezeguet setelah pulih dari cedera. Omar Marmoush dan Ahmed Sayed Zizo turut menjadi pilihan untuk memperkuat lini depan.

Namun, Mesir tidak bisa tampil dengan kekuatan sepenuhnya. Hamdy Fathy masih harus menepi karena cedera, sementara Mostafa Ziko absen akibat sanksi larangan bermain.

Di kubu lawan, Malawi datang dengan persiapan yang tidak kalah serius. Pelatih Kalisto Pasuwa telah memanggil 24 pemain untuk menghadapi pertandingan melawan Mesir.

Malawi diperkirakan tidak akan bermain terbuka. Mereka berpotensi mengandalkan pertahanan berlapis dan menunggu kesempatan untuk melancarkan serangan balik cepat.

Lanjesi Nkhoma dan Richard Mbulu bisa menjadi tumpuan di lini depan. Sementara itu, Patrick Mwaungulu diharapkan mampu membantu membangun serangan dari sektor tengah.

Meski demikian, Malawi juga memiliki sejumlah persoalan. Absennya Denis Chembezi karena cedera menjadi kerugian tersendiri bagi kekuatan lini belakang mereka. Kondisi tersebut bisa dimanfaatkan Mesir untuk menciptakan lebih banyak peluang.

Jika melihat catatan pertemuan, Mesir juga memiliki keunggulan atas Malawi. Dari enam pertemuan terakhir, The Pharaohs mencatatkan empat kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan.

Dua pertemuan terakhir kedua negara terjadi pada Kualifikasi Piala Afrika 2023. Mesir berhasil menang 2-0 saat bermain di kandang, kemudian melanjutkannya dengan kemenangan telak 4-0 ketika bertandang ke markas Malawi.

Faktor bermain di kandang sendiri serta kualitas individu pemain membuat Mesir lebih diunggulkan. Namun, pergantian pelatih tetap menjadi hal yang perlu diperhatikan karena Ali Maher masih membutuhkan waktu untuk membangun pola permainan yang diinginkan.

Malawi berpeluang memberikan perlawanan melalui organisasi pertahanan yang disiplin. Meski begitu, tekanan Mesir diprediksi akan semakin meningkat seiring berjalannya pertandingan.

Dengan mempertimbangkan kualitas skuad, rekor pertemuan, dan keuntungan bermain di Kairo, Mesir diprediksi mampu mengawali era Ali Maher dengan kemenangan. Skor 2-0 untuk Mesir menjadi prediksi yang cukup realistis dalam pertandingan ini.

Editor: Banu Adikara
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