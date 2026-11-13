Prediksi Skor Nigeria vs Tanzania: Super Eagles Diunggulkan Menang di Kandang Sendiri

JawaPos.com - Nigeria akan menghadapi Tanzania dalam lanjutan Grup L Kualifikasi Piala Afrika (AFCON) 2027. Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di Stadion Internasional Godswill Akpabio, Uyo, pada Jumat, 13 November 2026 pukul 23.00 WIB.

Nigeria lebih diunggulkan untuk memenangkan pertandingan ini. Bermain di hadapan pendukung sendiri menjadi keuntungan bagi Super Eagles, yang membutuhkan tambahan tiga poin untuk memperbaiki posisi di klasemen sementara.

Nigeria saat ini berada di posisi kedua Grup L dengan koleksi tiga poin. Mereka tertinggal empat angka dari Guinea-Bissau yang memimpin klasemen dengan tujuh poin dari tiga pertandingan.

Posisi tersebut membuat Nigeria tidak memiliki banyak ruang untuk kembali kehilangan poin. Terlebih, mereka sebelumnya harus menerima kekalahan mengejutkan 0-3 dari Guinea-Bissau. Hasil itu membuat tekanan terhadap tim asuhan Éric Chelle semakin besar.

Kemenangan atas Tanzania menjadi target penting untuk menjaga peluang Nigeria bersaing memperebutkan tiket ke putaran final. Meskipun demikian, mereka tetap harus mewaspadai lawannya yang berpotensi memberikan perlawanan.

Tanzania saat ini berada di dasar klasemen dengan satu poin. Namun, situasi mereka cukup berbeda karena sudah mendapatkan tiket otomatis ke putaran final AFCON 2027 sebagai salah satu negara tuan rumah bersama Kenya dan Uganda.

Kondisi tersebut membuat Tanzania bisa tampil lebih lepas tanpa tekanan besar terkait perebutan tiket kualifikasi. Mereka diperkirakan akan mengandalkan pertahanan rapat dan serangan balik untuk merepotkan tuan rumah.

Dari segi kualitas pemain, Nigeria masih memiliki keunggulan. Sejumlah pemain yang berkarier di kompetisi Eropa menjadi modal penting bagi Super Eagles untuk menguasai jalannya pertandingan.

Namun, Nigeria tidak bisa tampil dengan kekuatan terbaik. Victor Osimhen, Samuel Chukwueze, dan Frank Onyeka dikabarkan mengalami cedera sehingga berpotensi absen dalam pertandingan ini.

Absennya Osimhen tentu menjadi kehilangan tersendiri bagi lini depan Nigeria. Meski begitu, mereka masih memiliki Ademola Lookman, Alex Iwobi, dan Moses Simon yang bisa menjadi tumpuan dalam membangun serangan.

Terem Moffi dan Taiwo Awoniyi juga berpeluang mengisi posisi penyerang tengah. Keduanya diharapkan mampu memaksimalkan peluang yang tercipta sepanjang pertandingan.

Sementara itu, Tanzania masih bisa mengandalkan sejumlah pemain berpengalaman seperti Mbwana Samatta, Simon Msuva, dan Feisal Salum. Kehadiran mereka bisa menjadi ancaman jika Nigeria terlalu terbuka ketika menyerang.

Berdasarkan catatan pertemuan, Nigeria juga memiliki rekor lebih baik. Dari 11 pertandingan melawan Tanzania sejak 1972, Super Eagles belum pernah menelan kekalahan dengan catatan tujuh kemenangan dan empat hasil imbang.

Pada pertemuan terakhir di Piala Afrika 2025, Nigeria berhasil mengalahkan Tanzania dengan skor 2-1. Hasil tersebut menjadi modal tambahan bagi tuan rumah untuk kembali meraih kemenangan.

Melihat perbedaan kualitas pemain, keuntungan bermain di kandang, serta kebutuhan meraih poin penuh, Nigeria lebih layak diunggulkan. Tanzania berpeluang memberikan perlawanan, tetapi Super Eagles diprediksi mampu mengendalikan pertandingan.