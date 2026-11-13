Prediksi Skor Burkina Faso vs Mauritania: Tuan Rumah Diunggulkan Menang di Kualifikasi AFCON 2027

JawaPos.com - Burkina Faso akan menghadapi Mauritania dalam lanjutan Kualifikasi Piala Afrika (AFCON) 2027 Grup F. Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di Stade du 4 Août, Ouagadougou, pada Jumat, 13 November 2026, pukul 23.00 WIB.

Kedua tim diperkirakan menyajikan pertandingan yang cukup ketat. Burkina Faso memiliki keuntungan bermain di kandang sendiri, sedangkan Mauritania datang dengan modal produktivitas gol yang cukup baik dalam dua pertandingan sebelumnya.

Persaingan Grup F juga masih terbuka. Burkina Faso saat ini menempati peringkat kedua dengan koleksi empat poin dari dua pertandingan. Mereka memiliki jumlah poin yang sama dengan Benin di posisi pertama, tetapi kalah dalam selisih gol.

Sementara itu, Mauritania berada di urutan ketiga dengan tiga poin. Mereka mencatatkan satu kemenangan dan satu kekalahan dari dua laga awal. Kemenangan dalam pertandingan ini akan menjadi modal penting bagi kedua tim untuk menjaga peluang lolos ke putaran berikutnya.

Burkina Faso memiliki catatan yang cukup baik sejak dimulainya kualifikasi. Mereka bermain imbang 1-1 saat menghadapi Benin sebelum meraih kemenangan 1-0 atas Republik Afrika Tengah. Hasil tersebut menunjukkan bahwa lini pertahanan Les Étalons cukup terorganisasi, meskipun produktivitas gol mereka masih perlu ditingkatkan.

Di bawah arahan Amir Abdou, Burkina Faso juga memiliki keuntungan dari sisi pemahaman terhadap kekuatan lawan. Pelatih tersebut sebelumnya pernah menangani Mauritania sehingga cukup mengenal karakter permainan tim yang akan dihadapinya.

Kualitas pemain juga menjadi salah satu alasan Burkina Faso lebih diunggulkan. Sejumlah nama seperti Edmond Tapsoba, Dango Ouattara, Issa Kaboré, dan Lassina Traoré berpotensi menjadi pembeda dalam pertandingan nanti.

Namun, tuan rumah tetap harus mewaspadai kekuatan Mauritania. Tim berjuluk Al-Murabitun tersebut mampu mencetak empat gol dalam dua pertandingan Grup F. Mereka mengawali kualifikasi dengan kemenangan 3-1 atas Republik Afrika Tengah, sebelum kalah tipis 1-2 dari Benin.

Di bawah pelatih Aritz López Garai, Mauritania memiliki sejumlah pemain yang bisa memberikan ancaman melalui serangan cepat. Aboubakary Koita dan Papa Ndiaga Yade diperkirakan menjadi bagian penting dalam upaya membongkar pertahanan tuan rumah.

Dari catatan pertemuan, Burkina Faso sedikit lebih unggul atas Mauritania. Dalam tujuh pertandingan sejak 2018, Burkina Faso meraih tiga kemenangan, sedangkan Mauritania menang dua kali. Dua pertandingan lainnya berakhir imbang.

Pertemuan terakhir kedua negara terjadi pada Agustus 2025 dalam ajang CHAN. Saat itu, Mauritania berhasil mengalahkan Burkina Faso dengan skor 1-0. Hasil tersebut bisa menjadi tambahan motivasi bagi tim tamu untuk kembali mencuri poin.

Meski demikian, Burkina Faso tetap memiliki peluang lebih besar untuk memenangkan pertandingan. Dukungan suporter di Ouagadougou serta kualitas individu pemain menjadi modal penting bagi tuan rumah.

Mauritania diperkirakan tidak akan memberikan banyak ruang. Pertandingan kemungkinan berlangsung ketat, terutama di lini tengah. Burkina Faso perlu memanfaatkan peluang dengan baik jika ingin mengamankan tiga poin.