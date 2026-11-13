Prediksi Skor Tunisia vs Libya: Tuan Rumah Diunggulkan, Waspadai Kebangkitan Tim Tamu

JawaPos.com - Tunisia akan menghadapi Libya dalam lanjutan Kualifikasi Piala Afrika (AFCON) 2027 Grup H. Pertandingan yang dijadwalkan berlangsung Jumat, 13 November 2026 pukul 23.00 WIB ini akan digelar di Stade Taïeb Mhiri, Sfax.

Tunisia lebih diunggulkan untuk memenangkan pertandingan ini. Selain bermain di hadapan pendukung sendiri, tim berjuluk Carthage Eagles tersebut memiliki catatan pertemuan yang jauh lebih baik dibandingkan Libya.

Meski demikian, kondisi kedua tim sebenarnya belum sepenuhnya meyakinkan. Tunisia sedang mengalami periode sulit setelah melewati delapan pertandingan terakhir di berbagai kompetisi tanpa kemenangan.

Pada dua pertandingan awal Grup H, Tunisia hanya mampu bermain imbang melawan Uganda dan Botswana. Hasil tersebut membuat mereka baru mengumpulkan dua poin dan menempati posisi ketiga klasemen sementara.

Situasi ini membuat kemenangan menjadi target penting bagi Tunisia. Mereka tentu tidak ingin kehilangan lebih banyak poin dalam persaingan memperebutkan tiket ke putaran final AFCON 2027.

Di sisi lain, Libya juga datang dengan kondisi yang tidak jauh berbeda. Tim yang kini ditangani Youssoupha Dabo tersebut belum meraih kemenangan dalam lima pertandingan terakhir.

Libya baru mengoleksi satu poin dari dua pertandingan Grup H. Mereka bermain imbang 2-2 melawan Botswana sebelum harus mengakui keunggulan Uganda dengan skor 0-1.

Melihat situasi tersebut, pertandingan diperkirakan berlangsung cukup terbuka. Kedua tim sama-sama membutuhkan kemenangan untuk memperbaiki posisi di klasemen.

Tunisia memiliki sejumlah pemain yang bisa menjadi pembeda, salah satunya Hazem Mastouri. Penyerang tersebut sedang menunjukkan ketajaman dengan mencetak tiga gol dalam dua pertandingan internasional terakhir.

Namun, Tunisia tetap perlu memperbaiki koordinasi pertahanan. Mereka tercatat selalu kebobolan dalam tujuh pertandingan terakhir. Catatan tersebut menjadi pekerjaan rumah bagi Mouin Chaabani jika ingin mengamankan tiga poin.

Libya juga memiliki ancaman melalui Ezzeddine Al Mariami. Pemain tersebut terlibat langsung dalam tiga gol terakhir timnya dan berpotensi merepotkan barisan belakang tuan rumah.

Dari catatan pertemuan, Tunisia memiliki keunggulan yang cukup meyakinkan. Dalam enam pertemuan terakhir sejak 2016, Tunisia berhasil meraih lima kemenangan dan satu hasil imbang tanpa pernah kalah dari Libya.

Pertemuan terakhir kedua negara pada Maret 2023 juga berakhir dengan kemenangan Tunisia. Mereka menang 1-0 saat bertandang ke markas Libya setelah sebelumnya mencatatkan kemenangan 3-0 di kandang sendiri.

Untuk pertandingan kali ini, Tunisia diperkirakan menggunakan formasi 3-4-2-1 dengan Aymen Dahmen sebagai penjaga gawang. Sementara itu, Montassar Talbi, Adem Arous, dan Mohamed Nasraoui diprediksi mengisi lini pertahanan.

Di lini depan, Hazem Mastouri berpeluang menjadi ujung tombak dengan dukungan Ismaël Gharbi dan Anis Ben Slimane.

Tunisia memang harus kehilangan beberapa pemain penting seperti Elias Achouri, Ellyes Skhiri, dan Hannibal Mejbri akibat cedera. Meski begitu, mereka masih memiliki kedalaman skuad yang cukup untuk menghadapi Libya.

Sementara itu, Libya diperkirakan mengandalkan formasi 4-2-3-1. Moatasem Al-Musrati dan Hamdou Elhouni menjadi beberapa pemain berpengalaman yang diharapkan mampu memberikan kontribusi.

Melihat kualitas pemain, keuntungan sebagai tuan rumah, serta rekor pertemuan, Tunisia memiliki peluang lebih besar untuk meraih kemenangan. Namun, performa pertahanan yang belum konsisten membuat Libya tetap berpeluang memberikan perlawanan.