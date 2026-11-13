Prediksi Skor Maroko vs Niger di Kualifikasi Piala Afrika 2027: Atlas Lions Bisa Menang Telak

JawaPos.com – Timnas Maroko akan menghadapi Niger dalam lanjutan Kualifikasi Piala Afrika (AFCON) 2027. Pertandingan Grup tersebut dijadwalkan berlangsung pada Sabtu, 14 November 2026 pukul 03.00 WIB di Stadion Mohammed V, Casablanca.

Maroko memiliki modal lebih baik untuk menghadapi pertandingan ini. Atlas Lions berhasil meraih dua kemenangan dari dua pertandingan awal fase grup. Hasil tersebut membuat mereka mengoleksi enam poin dan menempati posisi teratas klasemen sementara.

Sementara itu, Niger masih berusaha memperbaiki posisinya setelah menjalani dua pertandingan dengan hasil yang belum konsisten. Mereka mengumpulkan tiga poin dari satu kemenangan dan satu kekalahan sehingga berada di peringkat ketiga.

Bermain di hadapan pendukung sendiri menjadi keuntungan tambahan bagi Maroko. Terlebih, mereka memiliki materi pemain yang secara kualitas berada di atas Niger. Meski demikian, tuan rumah tetap perlu menjaga konsentrasi agar tidak kehilangan poin dalam pertandingan penting ini.

Maroko Bermodal Skuad Berkualitas Maroko datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah mengawali perjalanan di grup dengan hasil positif. Kemenangan atas Gabon dan Lesotho menunjukkan bahwa mereka mampu menjaga konsistensi permainan sekaligus memanfaatkan kualitas pemain yang dimiliki.

Kekuatan Maroko tidak hanya terletak pada lini serang, tetapi juga kemampuan pemain tengah dalam mengatur tempo pertandingan. Kombinasi tersebut memungkinkan mereka membangun serangan dari berbagai sisi dan memberikan tekanan kepada pertahanan lawan.

Namun, Maroko dipastikan tidak bisa menurunkan seluruh pemain terbaiknya. Sejumlah nama penting seperti Ismael Saibari, Azzedine Ounahi, Ayoub El Kaabi, Soufiane Rahimi, Chadi Riad, dan Hamza Igamane tidak masuk dalam skuad karena mengalami cedera.

Selain itu, Sofyan Amrabat, Amine Harit, dan Amine Adli juga tidak tersedia dalam pilihan tim nasional kali ini. Neil El Aynaoui turut mengundurkan diri setelah mengalami masalah pada pergelangan kaki saat menjalani agenda internasional. Posisinya kemudian digantikan oleh Samir El Mourabet.

Meski kehilangan beberapa pemain, Maroko masih mempunyai kedalaman skuad yang cukup baik. Kehadiran Youssef En-Nesyri menjadi tambahan kekuatan di lini depan. Penyerang tersebut kembali mendapatkan kesempatan memperkuat tim nasional.

Maroko juga memberikan kesempatan kepada Ayoub Oufkir yang menerima panggilan pertamanya ke tim senior. Kehadirannya menjadi salah satu hal menarik yang patut diperhatikan dalam pertandingan melawan Niger.

Niger Berusaha Meredam Tekanan Tuan Rumah Di sisi lain, Niger datang dengan persiapan yang tidak kalah penting. Mereka membawa skuad yang sebagian besar dihuni pemain lokal untuk menjalani dua pertandingan kualifikasi.

Beberapa pemain berpengalaman seperti Oumar Sako, Ali Mohamed, Daniel Sosah, dan Tidjani Amadou Moutari masuk dalam daftar pemain yang dipanggil. Meski begitu, Niger juga tidak diperkuat sejumlah nama, termasuk Hainikoye Abiboulaye dan Amadou Wonkoye.

Niger diperkirakan akan lebih banyak mengandalkan pertahanan rapat untuk mengurangi ruang gerak pemain Maroko. Strategi tersebut bisa menjadi pilihan realistis mengingat perbedaan kualitas kedua tim.

Namun, menjaga konsentrasi sepanjang pertandingan bukan pekerjaan mudah. Maroko mempunyai sejumlah pemain yang mampu menciptakan peluang melalui kombinasi serangan cepat maupun permainan dari sisi sayap.

Rekor Pertemuan Memihak Maroko Catatan pertemuan kedua negara juga memperlihatkan dominasi Maroko. Dalam enam pertemuan terakhir sejak 2002, Atlas Lions selalu berhasil meraih kemenangan atas Niger.

Pada pertemuan terbaru, Maroko mengalahkan Niger dengan skor 5-0 pada 5 September 2025. Sebelumnya, mereka juga menang 2-1 ketika bertandang ke markas Niger pada 21 Maret 2025.

Rekor tersebut tentu menjadi modal positif bagi tuan rumah. Namun, Niger tetap mempunyai peluang memberikan perlawanan apabila mampu menjaga organisasi pertahanan dan memanfaatkan kesempatan melalui serangan balik.

Prediksi Susunan Pemain Maroko vs Niger Untuk pertandingan kali ini, Maroko diperkirakan menggunakan formasi dengan Bounou sebagai penjaga gawang. Lini belakang diisi Hakimi, Aguerd, Diop, dan Mazraoui. Sementara itu, Belahyane, Targhalline, serta El Khannouss diproyeksikan mengisi sektor tengah.

Lini serang kemungkinan dipercayakan kepada Diaz, En-Nesyri, dan Ezzalzouli.

Adapun Niger diprediksi menurunkan Kassali di bawah mistar. Sako, Abdouramane, Camara, dan Alhassane mengisi barisan pertahanan. Ali Mohamed, Oumarou, serta Sabo diperkirakan menjadi pengatur permainan di lini tengah. Sementara Moutari, Sosah, dan Kairou Amoustapha menjadi pilihan di sektor depan.

Prediksi Skor Maroko vs Niger Melihat perbedaan kualitas skuad, catatan pertemuan, serta keuntungan bermain di kandang, Maroko lebih diunggulkan untuk memenangkan pertandingan.

Niger kemungkinan akan mencoba bertahan dan memperlambat tempo permainan. Namun, tekanan tuan rumah berpotensi membuat mereka kesulitan sepanjang laga.

Maroko diprediksi mampu menguasai jalannya pertandingan dan menciptakan sejumlah peluang. Jika mampu memaksimalkan kesempatan yang didapat, kemenangan dengan selisih gol cukup besar bukan hal yang mustahil.