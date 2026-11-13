Prediksi Skor Bulgaria ss Islandia di UEFA Nations League: Our Boys Berpeluang Kunci Tiket Promosi

JawaPos.com - Timnas Islandia akan menghadapi Bulgaria dalam lanjutan Grup C4 UEFA Nations League 2026/2027. Our Boys, julukan Timnas Islandia, lebih diunggulkan meraih kemenangan.

Islandia akan bertandang ke markas Bulgaria di Stadion Hristo Botev, Plovdiv, Bulgaria, Sabtu (14/11) pukul 02.45 dini hari WIB. Laga tersebut menjadi momentum Our Boys untuk mengamankan tiket promosi ke Nations League B.

Islandia saat ini memimpin klasemen Grup C4 dengan koleksi delapan poin dari empat pertandingan yang telah dimainkan. Tim asuhan Arnar Gunnlaugsson itu unggul dua angka atas Estonia yang berada di posisi kedua.

Sementara, Bulgaria masih tertahan di posisi ketiga dengan empat poin. Tim berjuluk The Lions itu membutuhkan kemenangan demi memperbaiki posisinya sekaligus menjaga peluang finis posisi teratas.

Kondisi kedua tim menjelang pertandingan ini cukup berbeda. Islandia belum terkalahkan dalam empat laga fase grup dengan catatan dua kemenangan dan dua hasil imbang, sedangkan Bulgaria baru mengemas satu kemenangan.

Produktivitas lini serang juga menjadi pekerjaan rumah bagi tuan rumah. Bulgaria baru mencetak tiga gol di fase grup Nations League kali ini.

Catatan kandang Bulgaria juga belum cukup meyakinkan untuk menjadi modal menghadapi Islandia. Mereka menelan lima kekalahan dalam 10 pertandingan kandang terakhir dan hanya mampu meraih satu kemenangan dalam periode tersebut.

Di sisi lain, Islandia memiliki modal positif setelah mengalahkan Bulgaria dengan skor telak 3-0 pada pertemuan pertama, 3 Oktober lalu. Hasil tersebut menjadi kemenangan pertama Islandia dalam lima pertemuan melawan Bulgaria.

Skuad asuhan Arnar Gunnlaugsson juga memiliki pertahanan yang cukup solid sepanjang fase grup. Islandia belum terkalahkan dalam empat pertandingan dan hanya sekali gagal meraih kemenangan, yakni saat bermain imbang tanpa gol melawan Estonia.

Meski demikian, Islandia tetap perlu mewaspadai tekanan tuan rumah. Bulgaria dipastikan tampil dengan motivasi tinggi karena kemenangan menjadi satu-satunya cara untuk menjaga peluang mereka bersaing memperebutkan posisi teratas.

Prediksi Skor Bulgaria Vs Islandia

Islandia diperkirakan bakal mengendalikan jalannya pertandingan. Sementara Bulgaria harus menemukan cara untuk membongkar pertahanan tim tamu sekaligus memaksimalkan keuntungan bermain di kandang.

Bulgaria tentu akan mengerahkan segalanya demi membalaskan dendam kekalahan pada pertemuan pertama. Namun, Islandia diprediksi mampu mengatasi perlawanan tuan rumah dan membawa pulang poin penuh dari laga tersebut.

Prediksi skor: Bulgaria 0-2 Islandia

Prediksi Susunan Pemain Bulgaria Vs Islandia

Bulgaria: Dimitar Mitov; Yoan Stoyanov, Stefan Velkov, Emil Tsenov, Hristiyan Petrov; Andrian Kraev, Ilia Gruev; Lukas Petkov, Georgi Rusev, Kristiyan Balov; Atanas Iliev.

Pelatih: Atanas Ribarski.

Islandia: Hakon Valdimarsson; Victor Palsson, Brynjar Ingi Bjarnason, Hordur Magnusson, Gretarsson; Gylfi Sigurdsson, Isak Bergmann Johannesson; Haraldsson, Andri Gudjohnsen, Mikael Anderson; Orri Oskarsson