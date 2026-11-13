Prediksi Skor Kuwait vs Suriah: The Qasioun Eagles Diunggulkan Menang di Laga Uji Coba

JawaPos.com – Kuwait akan menghadapi Suriah dalam pertandingan uji coba internasional yang dijadwalkan berlangsung pada Jumat, 13 November 2026. Pertandingan ini akan digelar di Stadion Al-Sadaqua Walsalam, Kuwait City, dengan sepak mula pukul 21.00 WIB.

Kedua tim diperkirakan menyajikan pertandingan yang menarik. Kuwait memiliki keuntungan bermain di hadapan pendukung sendiri, tetapi Suriah datang dengan modal kualitas permainan yang dinilai lebih baik.

Suriah menjadi salah satu tim yang patut diperhitungkan dalam pertandingan ini. Tim berjuluk The Qasioun Eagles tersebut memiliki sejumlah pemain berpengalaman yang bermain di kompetisi luar negeri, termasuk beberapa pemain diaspora yang memperkuat klub-klub Eropa.

Di bawah arahan pelatih José Lana, Suriah berusaha membangun permainan yang lebih terorganisasi. Penguasaan bola dan efektivitas ketika memasuki area pertahanan lawan menjadi beberapa aspek yang bisa dimanfaatkan untuk menghadapi Kuwait.

Meski demikian, Suriah tetap memiliki pekerjaan rumah, terutama di lini pertahanan.

Kekalahan telak 1-4 dari Uzbekistan pada 1 Oktober 2026 menjadi salah satu catatan yang perlu diperbaiki. Laga melawan Kuwait bisa menjadi kesempatan bagi José Lana untuk mengevaluasi permainan timnya sebelum menghadapi agenda internasional berikutnya.

Kuwait Berusaha Menemukan Konsistensi Kuwait juga membutuhkan hasil positif. Tim tuan rumah yang ditangani Hélio Sousa masih berusaha menemukan konsistensi permainan.

Kekalahan 1-3 dari Oman pada akhir September 2026 menjadi salah satu hasil yang menunjukkan bahwa lini belakang mereka masih perlu pembenahan.

Bermain di kandang sendiri tentu memberikan keuntungan tersendiri bagi Kuwait. Namun, mereka tidak bisa hanya mengandalkan dukungan suporter. Koordinasi antarpemain, terutama ketika menghadapi serangan balik, harus diperhatikan agar tidak memberikan banyak ruang kepada pemain Suriah.

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Jika melihat catatan pertemuan kedua negara, Kuwait sebenarnya memiliki keunggulan tipis. Namun, hasil beberapa pertandingan terakhir memperlihatkan bahwa kekuatan kedua tim tidak terpaut terlalu jauh.

Pada 8 September 2025, Suriah dan Kuwait bermain imbang 2-2 dalam pertandingan persahabatan. Sebelumnya, Kuwait berhasil mengalahkan Suriah dengan skor 2-1 pada 17 Oktober 2023.

Suriah juga pernah mencatatkan kemenangan 2-1 ketika bertandang ke markas Kuwait pada November 2018. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kedua negara memiliki peluang relatif seimbang ketika saling berhadapan.

Prediksi Susunan Pemain Kuwait vs Suriah Untuk pertandingan kali ini, Kuwait diperkirakan menggunakan formasi 4-2-3-1. Sulaiman Abdulghafour kemungkinan mengisi posisi penjaga gawang, dengan Sami Al-Sanea, Khaled Ibrahim, Fahad Al-Hajeri, dan Meshari Ghanam di lini pertahanan.

Sultan Al-Enezi dan Redha Hani diprediksi menjadi pengatur permainan dari lini tengah. Sementara itu, Eid Al-Rashidi, Mahdi Dashti, dan Mohammad Daham akan mendukung Yousef Nasser yang berpeluang menjadi ujung tombak.

Di kubu lawan, José Lana diperkirakan menerapkan formasi 4-3-3. Elias Hadaya berpotensi menjadi penjaga gawang, sedangkan Aiham Ousou dan Ahmad Faqa menjadi andalan di jantung pertahanan.

Lini tengah Suriah kemungkinan diisi Elmar Abraham, Mohammed Osman, dan Ahmed Al-Dali. Untuk sektor depan, Mahmoud Al-Mawas, Omar Al-Somah, dan Noah Shamoun berpeluang menjadi pilihan utama.

Prediksi Skor Kuwait vs Suriah Suriah memiliki sejumlah pemain yang bisa memberikan ancaman melalui kombinasi serangan dan kemampuan individu. Kehadiran Omar Al-Somah juga menjadi salah satu faktor yang perlu diwaspadai Kuwait.

Melihat kualitas pemain, Suriah sedikit lebih diunggulkan untuk meraih kemenangan. Namun, Kuwait tetap memiliki peluang memanfaatkan keuntungan sebagai tuan rumah.

Pertandingan diperkirakan berjalan ketat dengan kedua tim berpotensi mencetak gol. Kuwait bisa memberikan perlawanan, tetapi Suriah memiliki modal untuk membawa pulang hasil positif.