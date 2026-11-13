Prediksi Skor Luksemburg vs Estonia: Sinisärgid Bidik 3 Poin, Peluang Kudeta Islandia

JawaPos.com – Prediksi skor Luksemburg vs Estonia mengarah pada kemenangan tipis tim tamu dengan skor 0-1 dalam lanjutan UEFA Nations League 2026/2027 Grup C4, Sabtu (14/11/2026) pukul 02.45 WIB.

Pertandingan di Luxembourg City ini menjadi kesempatan penting bagi Sinisärgid untuk mengamankan posisi dua besar sekaligus menjaga peluang merebut puncak klasemen dari Islandia.

Estonia datang dengan modal enam pertandingan beruntun tanpa kekalahan di seluruh kompetisi. Sementara itu, Luksemburg justru menelan tiga kekalahan berturut-turut.

Perbedaan performa tersebut membuat tim asuhan Jurgen Henn lebih diunggulkan, meskipun harus menghadapi tuan rumah yang masih memiliki peluang lolos ke babak playoff promosi.

Persaingan Grup C4 belum sepenuhnya selesai karena keempat peserta masih memiliki kepentingan dalam dua pertandingan tersisa.

Islandia memimpin klasemen dengan delapan poin, sedangkan Estonia berada di posisi kedua. Luksemburg menempati dasar klasemen dengan selisih lima poin dari pemuncak.

Luksemburg Masih Berpeluang Bangkit Luksemburg sebenarnya mengawali perjalanan di UEFA Nations League musim ini dengan menjanjikan setelah mengalahkan Bulgaria 2-1 pada pertandingan pembuka.

Namun, momentum positif tersebut langsung menghilang ketika pasukan Jeff Strasser dipermalukan Islandia dengan skor 0-3 di kandang sendiri.

Kekalahan dari Islandia menjadi awal kemerosotan performa Luksemburg. Mereka kemudian kembali takluk saat menghadapi Estonia dan Bulgaria.

Lebih mengkhawatirkan lagi, Luksemburg gagal mencetak satu gol pun dalam tiga pertandingan terakhir di kompetisi tersebut.

Situasi itu membuat pertandingan menghadapi Estonia menjadi kesempatan penting untuk menghidupkan kembali harapan lolos ke babak playoff promosi.

Kemenangan akan membawa Luksemburg menyamai perolehan poin Estonia sekaligus membuat persaingan menuju posisi kedua semakin terbuka menjelang pertandingan terakhir.

Meski sedang terpuruk, Luksemburg sebenarnya mempunyai kualitas individu yang tidak bisa dipandang sebelah mata oleh lawannya.

Mereka menempati peringkat ke-101 dunia dalam ranking FIFA, atau 21 posisi lebih tinggi dibandingkan Estonia.

Catatan tersebut tidak terlepas dari keberhasilan Luksemburg meraih empat kemenangan dalam lima pertandingan sebelum memasuki periode negatif.

Karena itu, Jeff Strasser dihadapkan pada tantangan untuk mengembalikan kepercayaan diri para pemain sekaligus memperbaiki efektivitas serangan yang belakangan menjadi persoalan utama.

Estonia Lebih Diunggulkan Merebut Tiga Poin Estonia menunjukkan perkembangan mengesankan melalui konsistensi pertahanan yang membuat mereka sulit dikalahkan dalam enam pertandingan terakhir.

Sepanjang periode tersebut, Sinisärgid hanya kebobolan satu gol dan mampu mempertahankan keseimbangan permainan ketika menghadapi lawan dengan kualitas berbeda.

Dalam empat pertandingan UEFA Nations League musim ini, Estonia mencatatkan satu kemenangan dan tiga hasil imbang.

Satu-satunya kemenangan tersebut diraih ketika mereka menundukkan Luksemburg 1-0 pada pertemuan pertama Oktober lalu.

Selain mengalahkan Luksemburg, pasukan Jurgen Henn berhasil dua kali menahan imbang Islandia dalam pertandingan dengan jumlah gol minim.

Mereka juga mampu berbagi angka dengan Bulgaria sehingga belum tersentuh kekalahan sepanjang fase grup.

Konsistensi tersebut memperlihatkan kemampuan Estonia dalam menjaga organisasi permainan sekaligus memanfaatkan peluang, meskipun tidak selalu mendominasi pertandingan.

Bahkan, tiga kemenangan internasional terakhir mereka semuanya berakhir dengan skor identik 1-0.

Jika Estonia mengalahkan Luksemburg dan Islandia menang atas Bulgaria, posisi dua besar akan dipastikan menjadi milik kedua tim tersebut.

Skenario itu sekaligus menjamin Estonia mendapatkan tiket playoff promosi dengan satu pertandingan tersisa. Sementara itu, peluang merebut posisi teratas tetap bergantung pada hasil persaingan grup.

Kondisi Pemain Kedua Tim Luksemburg dipastikan kehilangan Dick Carlson yang harus menjalani hukuman larangan bermain satu pertandingan akibat akumulasi dua kartu kuning.

Absennya pemain tersebut membuka kemungkinan Florian Bohnert digeser ke posisi bek tengah untuk menjaga keseimbangan lini pertahanan.

Perubahan tersebut sekaligus memberikan kesempatan kepada kapten Laurent Jans untuk kembali menempati posisi bek kanan setelah melewatkan dua pertandingan akibat cedera.

Jeff Strasser juga memiliki opsi memainkan Sebastien Thill maupun Aiman Dardari apabila ingin melakukan penyegaran di lini tengah dan sektor penyerangan.

Sementara itu, Estonia harus melakukan sedikitnya dua perubahan karena Marten Kuusk dan Robi Saarma tidak masuk dalam skuad pilihan Jurgen Henn.

Kapten Karol Mets berpeluang mengisi formasi tiga bek, sedangkan Karel Mustmaa dapat memperoleh kesempatan tampil sejak awal di lini depan.

Mattias Kait juga menjadi alternatif penting untuk memperkuat sektor tengah Estonia apabila dibutuhkan pengalaman menghadapi tekanan tuan rumah.

Gelandang tersebut merupakan satu-satunya pemain dalam skuad Estonia saat ini yang memiliki koleksi lebih dari tiga gol internasional.

Prediksi Susunan Pemain Luksemburg vs Estonia Luksemburg diperkirakan mengandalkan Moris sebagai penjaga gawang dengan Jans, Bohnert, Selimovic, dan Veiga membentuk barisan pertahanan.

Cruz berpotensi menjadi penyeimbang permainan, sementara Natami, V Thill, Dos Santos, Kadamani, dan Videira bertugas membangun serangan menuju pertahanan Estonia.

Estonia kemungkinan menurunkan Igonen di bawah mistar dengan Mets, Paskotsi, dan Tougjas sebagai tiga pemain belakang.

Peetson, Palumets, Kristal, Poom, serta Saliste diproyeksikan mengisi lini tengah untuk mendukung duet Mustmaa dan Mannilaan di sektor penyerangan.

Pertandingan ini diperkirakan berlangsung ketat karena kedua tim memiliki kepentingan besar untuk menjaga peluang promosi dari Grup C4.

Prediksi Skor Luksemburg vs Estonia Luksemburg membutuhkan kemenangan demi memperpanjang harapan, sedangkan Estonia berusaha mempertahankan rekor tidak terkalahkan melalui pendekatan permainan yang disiplin.

Kekuatan pertahanan Estonia menjadi faktor pembeda, mengingat Luksemburg belum mampu mencetak gol dalam tiga pertandingan terakhirnya.

Apabila Sinisärgid kembali tampil efektif seperti pada pertemuan pertama Oktober lalu, peluang mencuri tiga poin dari Luxembourg City cukup terbuka.

Tim tamu diperkirakan memenangkan pertandingan melalui satu gol penentu. Hasil tersebut akan memperkuat posisi Estonia dalam persaingan dua besar sekaligus menjaga tekanan terhadap Islandia menjelang penentuan klasemen akhir UEFA Nations League.