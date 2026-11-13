Prediksi Skor Gabon vs Lesotho: The Panthers Incar Tiga Poin di Kualifikasi AFCON 2027

JawaPos.com – Gabon akan menghadapi Lesotho dalam lanjutan Kualifikasi Piala Afrika (AFCON) 2027 Grup A. Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di Stade de Franceville pada Jumat, 13 November 2026 pukul 23.00 WIB.

Gabon lebih diunggulkan untuk memenangkan pertandingan ini. Selain memiliki materi pemain yang lebih baik, tim berjuluk The Panthers tersebut juga mendapat keuntungan bermain di hadapan pendukung sendiri.

Kemenangan menjadi target penting bagi Gabon untuk menjaga persaingan di papan atas klasemen Grup A. Saat ini, mereka menempati peringkat kedua dengan koleksi tiga poin dari dua pertandingan, hasil dari satu kemenangan dan satu kekalahan.

Hasil tersebut membuat Gabon masih membutuhkan tambahan poin untuk memperbaiki posisinya. Terlebih, persaingan di fase kualifikasi masih cukup terbuka sehingga setiap pertandingan memiliki arti penting.

Di sisi lain, Lesotho datang dengan kondisi kurang meyakinkan. Mereka berada di dasar klasemen Grup A setelah menelan dua kekalahan beruntun. Dari dua pertandingan tersebut, Lesotho belum mengumpulkan satu pun poin.

Produktivitas gol juga menjadi pekerjaan rumah bagi tim asuhan Bob Mafoso. Lesotho baru mampu mencetak satu gol selama fase grup, itu pun melalui tendangan penalti ketika menghadapi Niger. Mereka akhirnya harus menerima kekalahan 1-2 dalam pertandingan tersebut.

Gabon Andalkan Denis Bouanga Menghadapi Gabon di kandangnya tentu bukan tugas mudah bagi Lesotho. Mereka kemungkinan akan lebih banyak mengandalkan pertahanan rapat sambil menunggu kesempatan untuk melancarkan serangan balik.

Gabon sendiri memiliki sejumlah pemain yang bisa menjadi pembeda. Denis Bouanga diperkirakan menjadi salah satu tumpuan utama di lini depan. Penyerang Los Angeles FC tersebut memiliki kemampuan individu dan kecepatan yang dapat merepotkan barisan pertahanan lawan.

Selain Bouanga, Gabon juga mempunyai Mario Lemina dan Guélor Kanga yang bisa memberikan keseimbangan di lini tengah. Keduanya berpeluang mengatur tempo permainan sekaligus membantu membangun serangan dari area tengah.

Gabon memang tidak lagi diperkuat Pierre-Emerick Aubameyang. Namun, keberadaan sejumlah pemain berpengalaman membuat mereka tetap memiliki pilihan di sektor penyerangan.

Rekor Pertemuan Memihak Gabon Jika melihat catatan pertemuan, Gabon juga memiliki rekor lebih baik dibandingkan Lesotho. Dari enam pertemuan sebelumnya, Gabon mencatatkan empat kemenangan dan dua hasil imbang tanpa pernah menelan kekalahan.

Dalam pertemuan terakhir pada Kualifikasi Piala Afrika 2025, Gabon berhasil mengalahkan Lesotho dengan skor 2-0 pada 15 Oktober 2024. Sementara itu, pertandingan sebelumnya di kandang Gabon berakhir tanpa gol.

Catatan tersebut menjadi modal tambahan bagi tuan rumah. Namun, Gabon tetap harus menjaga konsentrasi karena Lesotho berpotensi memberikan perlawanan melalui permainan bertahan.

Prediksi Skor Gabon vs Lesotho Melihat perbedaan kualitas pemain, performa terkini, serta keuntungan bermain di kandang, Gabon memiliki peluang lebih besar untuk mengamankan kemenangan.

Lesotho diperkirakan akan kesulitan mengembangkan permainan jika terus berada di bawah tekanan. Gabon berpeluang menguasai jalannya pertandingan dan menciptakan lebih banyak peluang.

Jika mampu memaksimalkan kesempatan yang didapat, tuan rumah berpeluang meraih kemenangan tanpa kebobolan.