Prediksi Skor Skotlandia vs Makedonia Utara: Misi The Tartan Army Kejar Promosi

JawaPos.com – Skotlandia membidik kemenangan penting saat menjamu Makedonia Utara dalam lanjutan UEFA Nations League B Grup 1 di Hampden Park, Sabtu (14/11/2026) pukul 02.45 WIB.

The Tartan Army berpeluang memberikan kekalahan kelima secara beruntun kepada tim tamu sekaligus menjaga harapan untuk merebut tiket playoff promosi menuju League A.

Pertandingan ini mempertemukan dua tim yang sama-sama membutuhkan kemenangan untuk memperbaiki posisi di klasemen. Skotlandia menempati peringkat ketiga dengan empat poin, sedangkan Makedonia Utara terpuruk di dasar klasemen tanpa satu pun poin dari empat pertandingan.

Skotlandia Wajib Menang demi Menjaga Peluang Playoff Promosi Skotlandia menghadapi pertandingan krusial setelah menjalani empat laga UEFA Nations League dengan hasil yang belum memuaskan.

Pasukan Sebastian Pocognoli baru mengumpulkan satu kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan sepanjang fase grup.

Pergantian pelatih dari Steve Clarke kepada Pocognoli belum sepenuhnya memberikan perubahan positif terhadap performa The Tartan Army.

Clarke sebelumnya meninggalkan jabatannya setelah kampanye Piala Dunia 2026 yang mengecewakan. Pocognoli pun mendapat tanggung jawab untuk membangun kembali kekuatan tim nasional.

Dalam empat pertandingan pertamanya di Nations League, Pocognoli membawa Skotlandia mengalahkan Makedonia Utara 2-1 dan bermain imbang tanpa gol melawan Slovenia.

Namun, kekalahan 0-3 dari Swiss serta kekalahan 1-2 dari Slovenia memperlihatkan persoalan konsistensi yang masih harus diselesaikan.

Situasi tersebut membuat Skotlandia tertahan di peringkat ketiga dengan empat poin, terpaut tiga angka dari Slovenia yang menempati posisi kedua.

Swiss sudah berada di luar jangkauan Skotlandia. Karena itu, perebutan tiket playoff promosi menjadi target paling realistis bagi mereka.

Kemenangan atas Makedonia Utara berpotensi membawa Skotlandia menyamai perolehan poin Slovenia apabila rivalnya tersebut kalah dari Swiss.

Karena itu, pertandingan di Hampden Park menjadi kesempatan penting untuk mempertahankan persaingan hingga laga terakhir fase grup.

Makedonia Utara Terpuruk, Delapan Pertandingan Beruntun Tanpa Gol Makedonia Utara datang ke Skotlandia dengan kondisi yang jauh lebih mengkhawatirkan setelah mengalami lima kekalahan berturut-turut di semua kompetisi.

Tim asuhan Goce Sedloski bahkan belum merasakan kemenangan dalam 12 pertandingan terakhir. Catatan tersebut memperlihatkan penurunan performa yang cukup serius.

Persoalan terbesar Makedonia Utara terletak pada ketidakmampuan lini serang mencetak gol secara konsisten.

Dari 12 laga tanpa kemenangan tersebut, mereka gagal mencetak gol dalam 10 pertandingan, termasuk delapan penampilan terakhir secara beruntun.

Catatan Makedonia Utara di UEFA Nations League musim ini juga memperlihatkan lemahnya keseimbangan permainan mereka.

Empat pertandingan berakhir dengan kekalahan tanpa satu pun gol yang berhasil dicetak. Sementara itu, pertahanan mereka sudah kebobolan 10 kali.

Sedloski, yang mulai menangani Makedonia Utara pada Desember 2025, masih berusaha mendapatkan kemenangan pertamanya sebagai pelatih kepala.

Tekanan semakin besar karena setiap pertandingan berikutnya akan menentukan peluang timnya menghindari playoff degradasi.

Secara matematis, Makedonia Utara masih memiliki kesempatan meninggalkan posisi terbawah apabila mampu memperoleh hasil maksimal dalam dua pertandingan tersisa.

Namun, mereka juga membutuhkan Skotlandia kehilangan poin dan perubahan selisih gol yang signifikan untuk memperbaiki posisi di klasemen.

Scott McTominay Kembali, Skotlandia Punya Senjata Tambahan Kembalinya Scott McTominay menjadi kabar positif bagi Skotlandia menjelang pertandingan menghadapi Makedonia Utara di Hampden Park.

Gelandang tersebut sebelumnya melewatkan empat pertandingan Nations League karena menjalani operasi jantung dan kini diperkirakan kembali masuk susunan pemain utama.

Kehadiran McTominay diharapkan meningkatkan kreativitas sekaligus ancaman serangan dari lini kedua yang selama ini kurang produktif.

Skotlandia baru menghasilkan tiga gol dalam empat pertandingan grup. Karena itu, kontribusi gelandang berpengalaman tersebut sangat dibutuhkan.

Prediksi susunan pemain Skotlandia vs Makedonia Utara Pocognoli diperkirakan memasang Oli McBurnie sebagai penyerang utama, dengan McTominay bergerak tepat di belakangnya untuk memberikan dukungan.

John McGinn, Lewis Ferguson, dan Billy Gilmour berpeluang mengisi lini tengah guna mengendalikan penguasaan bola serta tempo pertandingan.

Pada sektor pertahanan, Aaron Hickey diproyeksikan bermain bersama Jack Hendry dan Luis Binks dalam formasi tiga bek.

Ben Gannon-Doak serta Andy Robertson akan bertugas memberikan lebar serangan melalui kedua sisi lapangan.

Sementara itu, Makedonia Utara diperkirakan mengandalkan kapten Enis Bardhi sebagai pengatur serangan di belakang penyerang Elmin Rastoder.

Ljupche Doriev dan Dimitar Mitrovski berpeluang mengisi sektor sayap, sedangkan Eljif Elmas bersama Jani Atanasov akan menjaga keseimbangan lini tengah.

Skotlandia (3-5-1-1): Gunn; Hickey, Hendry, Binks; Gannon-Doak, McGinn, Ferguson, Gilmour, Robertson; McTominay; McBurnie.

Makedonia Utara (4-2-3-1): Dimitrievski; Ilievski, Meljichi, Misliu, Alioski; Elmas, Atanasov; Mitrovski, Bardhi, Doriev; Rastoder.

Prediksi Skor Skotlandia vs Makedonia Utara Skotlandia memiliki modal penting berupa keunggulan dalam kualitas permainan ketika menghadapi Makedonia Utara pada pertemuan sebelumnya.

Dalam data pertandingan yang tersedia, The Tartan Army mampu melepaskan 25 tembakan dan menciptakan tujuh peluang besar. Sementara itu, lawannya hanya menghasilkan sembilan tembakan tanpa peluang besar.

Dominasi tersebut menunjukkan kemampuan Skotlandia mengendalikan pertandingan sekaligus membatasi kesempatan lawan untuk mengancam gawang mereka.

Apabila pola serupa kembali terjadi di Hampden Park, Makedonia Utara berpotensi kesulitan keluar dari tekanan sepanjang pertandingan.

Meski demikian, Skotlandia tetap harus meningkatkan efektivitas penyelesaian akhir agar tidak membuang kesempatan meraih tiga poin penting.

Produktivitas tiga gol dalam empat pertandingan menjadi pengingat bahwa dominasi permainan belum tentu menghasilkan kemenangan tanpa ketajaman lini depan.

Sebaliknya, Makedonia Utara membutuhkan perubahan drastis dalam organisasi pertahanan dan keberanian menyerang untuk menghentikan tren negatif mereka.

Kegagalan mencetak gol dalam delapan pertandingan berturut-turut membuat peluang mencuri kemenangan di kandang Skotlandia terlihat semakin berat.

Dengan mempertimbangkan performa kedua tim, kualitas pemain, serta keuntungan bermain di kandang, Skotlandia lebih berpeluang mengamankan kemenangan.

The Tartan Army diprediksi mampu mencetak dua gol tanpa balas sekaligus memperpanjang tren negatif Makedonia Utara di UEFA Nations League.