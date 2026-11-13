Prediksi Skor Zambia vs Burundi: Tim Tamu Hadapi Tantangan Berat di Lusaka

JawaPos.com – Timnas Zambia akan menghadapi Burundi dalam lanjutan Kualifikasi Piala Afrika (AFCON) 2027 Grup I. Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung di National Heroes Stadium, Lusaka, pada Jumat, 13 November 2026 pukul 20.00 WIB.

Zambia berpeluang meraih kemenangan dalam pertandingan ini. Selain tampil di hadapan pendukung sendiri, Chipolopolo juga memiliki materi pemain yang secara kualitas cukup menjanjikan dibandingkan calon lawannya.

Laga ini menjadi kesempatan penting bagi Zambia untuk memperbaiki posisinya di klasemen sementara Grup I. Mereka saat ini menempati peringkat kedua dengan koleksi tiga poin dari dua pertandingan.

Perjalanan Zambia pada dua laga awal memang belum sepenuhnya konsisten. Mereka mengawali kualifikasi dengan kekalahan 1-3 dari Aljazair. Namun, tim asuhan George Lwandamina mampu bangkit saat menghadapi Togo dan meraih kemenangan 2-0.

Hasil tersebut menjadi modal positif menjelang pertandingan melawan Burundi. Zambia tentu ingin kembali meraih tiga poin agar bisa terus bersaing di papan atas klasemen.

Burundi Berusaha Bangkit Di sisi lain, Burundi datang dengan kepercayaan diri setelah menunjukkan perlawanan cukup baik pada pertandingan sebelumnya. Les Hirondelles berhasil menahan imbang Aljazair dengan skor 2-2, meskipun sebelumnya harus mengakui keunggulan Togo dengan kekalahan 0-1.

Tambahan satu poin membuat Burundi sementara menempati posisi juru kunci Grup I. Mereka membutuhkan hasil positif untuk menjaga peluang bersaing dalam perebutan tiket menuju putaran final AFCON 2027.

Meski demikian, menghadapi Zambia di kandangnya sendiri bukan pekerjaan mudah. Perbedaan kualitas pemain dan pengalaman internasional menjadi sejumlah aspek yang perlu diperhatikan Burundi.

Patson Daka Jadi Andalan Zambia Zambia diperkirakan menggunakan formasi 4-3-3 dengan mengandalkan Patson Daka sebagai ujung tombak. Penyerang Leicester City tersebut berpotensi mendapat dukungan dari Fashion Sakala dan Lameck Banda di sektor sayap.

Kombinasi ketiga pemain tersebut bisa menjadi ancaman bagi pertahanan Burundi. Zambia juga memiliki Kings Kangwa dan Miguel Chaiwa yang diperkirakan mengisi lini tengah untuk menjaga keseimbangan permainan.

Sementara itu, Burundi kemungkinan menerapkan formasi 4-2-3-1. Mereka diperkirakan mengandalkan Jonathan Nahimana di bawah mistar gawang, dengan Frédéric Nsabiyumva dan Christophe Nduwarugira sebagai bagian dari barisan pertahanan.

Youssouf Ndayishimiye dan Saido Ntibazonkiza juga berpotensi menjadi pemain penting dalam membangun serangan maupun membantu transisi permainan. Burundi kemungkinan lebih banyak menunggu dan memanfaatkan kesempatan melalui serangan balik.

Prediksi Skor Zambia vs Burundi Jika melihat catatan pertemuan, kedua negara memang tidak terlalu sering berhadapan. Zambia memiliki catatan yang cukup baik, termasuk kemenangan 1-0 atas Burundi pada Desember 2013.

Pertemuan terakhir mereka pada 8 Desember 2013 berakhir imbang tanpa gol. Zambia kemudian menang melalui adu penalti dengan skor 4-3 dalam ajang CECAFA Cup.

Melihat kondisi kedua tim, Zambia lebih layak diunggulkan untuk memenangkan pertandingan. Keuntungan bermain di kandang dan kekuatan lini depan menjadi modal penting bagi Chipolopolo.

Namun, Burundi tidak bisa dianggap remeh setelah mampu menahan Aljazair. Jika mampu mempertahankan organisasi pertahanan dan memaksimalkan peluang melalui serangan balik, mereka berpotensi menyulitkan tuan rumah.