Prediksi Skor Slovakia vs Kepulauan Faroe: Sokoli Selangkah Lagi Pastikan Promosi

JawaPos.com – Slovakia berpeluang memastikan promosi ke Liga B UEFA Nations League 2026/2027 ketika menjamu Kepulauan Faroe di Kosicka Futbalova Arena, Sabtu (14/11/2026) pukul 02.45 WIB.

Bermodalkan 10 poin dari empat pertandingan dan status pemuncak Grup C3, Sokoli hanya membutuhkan hasil imbang untuk mengamankan tiket promosi. Meski demikian, kemenangan tetap menjadi target utama.

Pertandingan ini mempertemukan dua tim yang sama-sama belum tersentuh kekalahan sepanjang fase grup UEFA Nations League musim ini.

Namun, Slovakia memiliki keunggulan signifikan dalam kualitas pemain, produktivitas gol, serta konsistensi meraih kemenangan dibandingkan Kepulauan Faroe.

Slovakia Diunggulkan untuk Mengamankan Promosi Slovakia tampil dominan sepanjang empat pertandingan Grup C3 dengan mencatatkan tiga kemenangan dan satu hasil imbang.

Pasukan Vladimir Weiss mengoleksi 10 poin, unggul enam angka atas Kepulauan Faroe yang menempati peringkat kedua klasemen sementara.

Perjalanan impresif Slovakia dimulai ketika mereka mengalahkan Moldova dengan skor 2-0 pada 26 September 2026.

Tiga hari kemudian, Sokoli kembali menunjukkan ketangguhannya dengan menundukkan Kazakhstan 2-1 sekaligus mengamankan enam poin dari dua pertandingan kandang.

Slovakia kemudian menghadapi perlawanan sengit Kepulauan Faroe yang berhasil menahan mereka dengan skor 1-1.

Hasil tersebut menjadi satu-satunya pertandingan ketika pasukan Vladimir Weiss gagal meraih kemenangan sepanjang empat laga pembuka kompetisi.

Respons Slovakia setelah kehilangan poin terbilang luar biasa. Mereka menghancurkan Moldova 4-0 pada 6 Oktober 2026.

Kemenangan meyakinkan tersebut memperlihatkan ketajaman lini serang sekaligus mempertegas status mereka sebagai kandidat terkuat promosi ke Liga B.

Keuntungan bermain di kandang juga menjadi modal penting bagi Slovakia menghadapi pertandingan penentuan ini.

Mereka berhasil memenangkan empat dari lima pertandingan kandang terakhir, sebuah catatan yang membuat Kepulauan Faroe menghadapi tantangan berat.

Kepulauan Faroe Berusaha Mengulangi Kejutan Pertemuan Pertama Kepulauan Faroe datang dengan catatan lima pertandingan beruntun tanpa kekalahan di berbagai ajang.

Tim asuhan Eydun Klakstein bahkan belum pernah kalah dalam empat pertandingan UEFA Nations League musim ini, meskipun seluruh laga tersebut berakhir imbang.

Empat hasil imbang membuat Kepulauan Faroe mengumpulkan empat poin dan menempati posisi kedua Grup C3.

Posisi tersebut membuka peluang tampil di playoff promosi, tetapi mereka masih harus bersaing ketat dengan Moldova yang memiliki jumlah poin sama.

Pada pertandingan terakhir, Kepulauan Faroe bermain imbang 2-2 melawan Kazakhstan dalam duel yang berlangsung ketat.

Hasil tersebut memperpanjang rekor tidak terkalahkan mereka sekaligus menunjukkan kesulitan tim mengubah performa kompetitif menjadi kemenangan.

Perbedaan kualitas kedua negara terlihat melalui peringkat FIFA. Slovakia menempati posisi ke-46 dunia, sedangkan Kepulauan Faroe berada di urutan ke-126.

Selisih 80 tingkat tersebut menggambarkan tantangan besar bagi Landslidid ketika menghadapi salah satu tim terkuat di grup.

Meski demikian, Kepulauan Faroe memiliki modal psikologis setelah menjadi satu-satunya tim yang mampu mencuri poin dari Slovakia.

Keberhasilan menahan Sokoli 1-1 pada pertemuan sebelumnya memberikan alasan bagi Klakstein untuk tetap optimistis menghadapi pertandingan tandang.

Prediksi Susunan Pemain Slovakia vs Kepulauan Faroe Slovakia menghadapi persoalan di sektor tengah setelah kehilangan Stanislav Lobotka akibat cedera pergelangan kaki.

Tomas Suslov juga dipastikan absen karena mengalami cedera hamstring sehingga Vladimir Weiss harus menyiapkan kombinasi alternatif untuk menjaga keseimbangan permainan.

Peter Pokorny berpeluang mengisi lini tengah bersama Tomas Rigo dan Ondrej Duda untuk mengendalikan tempo pertandingan.

Ketiganya diharapkan mampu menjaga distribusi bola sekaligus memberikan dukungan kepada para penyerang ketika Slovakia membangun serangan.

Di lini depan, David Strelec menjadi kandidat utama untuk memimpin serangan Slovakia menghadapi pertahanan Kepulauan Faroe.

Penyerang Middlesbrough tersebut diperkirakan mendapat dukungan Tomas Bobcek dan Lukas Haraslin yang memiliki kemampuan menyerang dari sisi lapangan.

Sementara itu, Kepulauan Faroe kehilangan Martin Agnarsson akibat hukuman skorsing setelah menerima kartu merah saat menghadapi Kazakhstan.

Absennya pemain Mjallby tersebut membuat Eydun Klakstein harus melakukan penyesuaian pada posisi bek sayap kiri.

Samuel Johansen Chukwudi berpeluang mengisi posisi tersebut, sedangkan Joannes Kalso Danielsen diperkirakan beroperasi dari sisi kanan.

Untuk lini serang, Petur Knudsen menjadi pilihan utama dengan dukungan Aki Samuelsen dan Hanus Sorensen.

Prediksi susunan pemain Slovakia (4-3-3): Greif; Mesik, Skriniar, Obert, Hancko; Rigo, Pokorny, Duda; Bobcek, Strelec, Haraslin.

Komposisi ini menawarkan keseimbangan antara pengalaman lini belakang dan kreativitas pemain tengah untuk mengendalikan pertandingan sejak awal.

Prediksi susunan pemain Kepulauan Faroe (3-4-3): Lamhauge; Faero, Vatnhamar, Edmundsson; Danielsen, Turi, Bjartalid, Chukwudi; Samuelsen, Knudsen, Sorensen.

Formasi tersebut memungkinkan tim tamu menjaga kepadatan pertahanan sambil mengandalkan serangan balik untuk mengejutkan tuan rumah.

Prediksi Skor Slovakia vs Kepulauan Faroe Slovakia memiliki peluang lebih besar memenangkan pertandingan berkat kualitas individu, pengalaman internasional, dan produktivitas serangan yang lebih baik.

Torehan sembilan gol dalam empat pertandingan Grup C3 memperlihatkan kemampuan Sokoli menciptakan ancaman secara konsisten.

Namun, Kepulauan Faroe bukan lawan yang mudah ditaklukkan karena berhasil mempertahankan rekor tanpa kekalahan sepanjang fase grup.

Empat hasil imbang beruntun membuktikan kemampuan mereka memberikan perlawanan, termasuk ketika menghadapi Slovakia pada pertemuan pertama.

Pertandingan diperkirakan berlangsung ketat dengan Slovakia mengambil inisiatif menyerang sejak menit awal untuk mengejar kemenangan.

Sebaliknya, Kepulauan Faroe kemungkinan lebih berhati-hati sambil mencari peluang melalui transisi cepat dan kesalahan pertahanan tuan rumah.

Kehilangan Lobotka dan Suslov berpotensi mengurangi kreativitas Slovakia, tetapi kedalaman skuad mereka masih memberikan keuntungan signifikan.

Dukungan publik Kosicka Futbalova Arena juga dapat menjadi faktor tambahan untuk menjaga intensitas permainan sepanjang pertandingan.

Sokoli diperkirakan mampu mengamankan tiga poin sekaligus memastikan promosi ke Liga B, meskipun Kepulauan Faroe berpotensi memberikan perlawanan sengit hingga peluit panjang.