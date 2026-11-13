Prediksi Skor Bulgaria vs Islandia: Strákarnir Okkar Bisa Pupus Asa Promosi Tuan Rumah

JawaPos.com – Prediksi skor Bulgaria vs Islandia mengarah pada kemenangan tim tamu ketika kedua negara bertemu dalam lanjutan UEFA Nations League 2026/2027 di Stadion Hristo Botev, Sabtu (14/11/2026) pukul 02.45 WIB.

Islandia berpeluang memperkuat posisi di puncak klasemen sekaligus mendekatkan diri pada promosi. Sementara itu, Bulgaria wajib menang untuk menjaga harapan bersaing hingga pertandingan terakhir.

Pertandingan ini menjadi ujian penting bagi kedua tim yang memiliki nasib berbeda sepanjang fase grup.

Islandia datang dengan kepercayaan diri lebih tinggi, sedangkan Bulgaria harus menemukan solusi atas persoalan produktivitas gol dan performa kandang yang belum konsisten.

Bulgaria Terancam Kehilangan Peluang Promosi Bulgaria menghadapi tekanan besar setelah hanya mengumpulkan empat poin dari empat pertandingan UEFA Nations League musim ini.

Pasukan Atanas Ribarski menempati peringkat ketiga dan tertinggal empat angka dari Islandia yang memimpin klasemen dengan delapan poin.

Kemenangan menjadi satu-satunya hasil yang mampu menjaga peluang Bulgaria untuk mengejar posisi teratas grup.

Jika hanya bermain imbang, mereka tidak mungkin lagi menyamai perolehan poin Islandia karena fase grup tinggal menyisakan dua pertandingan.

Situasi semakin rumit karena Estonia yang berada di peringkat kedua juga berpeluang memperbesar keunggulan.

Apabila Estonia mengalahkan Luksemburg, koleksi poin mereka akan meningkat menjadi sembilan dan semakin menyulitkan Bulgaria dalam persaingan promosi.

Meski demikian, Bulgaria memiliki modal positif setelah mengalahkan Luksemburg dengan skor 2-0 pada 6 Oktober lalu.

Hasil tersebut sekaligus menjadi catatan nirbobol kedua mereka sepanjang empat pertandingan fase grup.

Sayangnya, kemenangan itu belum cukup menutupi persoalan konsistensi permainan yang terus menghantui tim berjuluk The Lions.

Bulgaria hanya meraih satu kemenangan dalam enam pertandingan terakhir di semua kompetisi, dengan tiga di antaranya berakhir dengan kekalahan.

Produktivitas serangan menjadi kelemahan paling mencolok karena Bulgaria baru mencetak tiga gol sepanjang kompetisi. Bahkan, mereka gagal mencetak gol dalam delapan dari 15 pertandingan terakhir di berbagai ajang.

Catatan kandang juga tidak memberikan banyak alasan bagi pendukung untuk merasa optimistis menghadapi Islandia.

Dari sepuluh pertandingan kandang terakhir, Bulgaria hanya sekali menang, empat kali imbang, dan menelan lima kekalahan.

Islandia Mengincar Promosi, Rekor Pertemuan Jadi Modal Berharga Islandia datang ke Stadion Hristo Botev sebagai pemuncak klasemen dengan delapan poin dari empat pertandingan.

Tim asuhan Arnar Gunnlaugsson belum terkalahkan sepanjang fase grup setelah mencatatkan dua kemenangan dan dua hasil imbang.

Peluang Islandia untuk mengamankan posisi pertama semakin terbuka apabila mampu mengalahkan Bulgaria pada pertandingan ini.

Namun, kepastian menjadi juara grup juga bergantung pada hasil Estonia yang harus kalah ketika menghadapi Luksemburg.

Islandia sebenarnya kehilangan kesempatan memperlebar keunggulan setelah ditahan Estonia tanpa gol pada 6 Oktober.

Hasil imbang 0-0 tersebut membuat persaingan menuju posisi teratas masih terbuka menjelang dua pertandingan terakhir.

Meski begitu, Strákarnir Okkar mempunyai modal psikologis penting dari pertemuan sebelumnya melawan Bulgaria.

Pada 3 Oktober, Islandia berhasil menang telak 3-0 sekaligus mencatatkan kemenangan pertama mereka dalam lima pertemuan kedua negara.

Sebelum kemenangan tersebut, Bulgaria justru lebih dominan dengan tiga kemenangan dari empat pertemuan sebelumnya.

Perubahan hasil itu menunjukkan Islandia kini memiliki kemampuan untuk memberikan tekanan lebih besar kepada pertahanan lawan.

Performa tandang Islandia di UEFA Nations League musim ini juga cukup menjanjikan dengan satu kemenangan dan satu hasil imbang.

Catatan tersebut menjadi perkembangan positif setelah mereka gagal menang dalam enam pertandingan tandang sebelumnya, termasuk empat kekalahan.

Walaupun hanya memenangkan dua dari sepuluh pertandingan terakhir di semua kompetisi, Islandia menunjukkan perkembangan konsistensi.

Mereka kini menjalani empat pertandingan beruntun tanpa kekalahan dan memiliki peluang memperpanjang catatan positif tersebut.

Prediksi Susunan Pemain Bulgaria vs Islandia Bulgaria diperkirakan kembali mengandalkan Dimitar Mitov sebagai penjaga gawang setelah sang pemain tersedia untuk pertandingan ini.

Kehadirannya memberikan tambahan kekuatan bagi lini pertahanan yang kemungkinan diperkuat Stefan Velkov dan Emil Tsenov.

Andrian Kraev bersama Ilia Gruev berpeluang mengisi sektor gelandang bertahan untuk menjaga keseimbangan permainan.

Sementara itu, Lukas Petkov diproyeksikan beroperasi dari sisi kanan, Kristiyan Balov di kiri, dan Atanas Iliev menjadi ujung tombak.

Namun, pelatih Atanas Ribarski harus memperhatikan kedisiplinan pemain karena delapan anggota skuad terancam menjalani skorsing akibat akumulasi kartu kuning.

Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi pendekatan Bulgaria ketika menghadapi serangan cepat Islandia.

Di kubu tamu, Andri Gudjohnsen diperkirakan memainkan peran penting sebagai penghubung lini tengah dan serangan. Dia berpeluang ditempatkan di belakang Orri Oskarsson yang diproyeksikan menjadi penyerang utama Islandia.

Dukungan Gylfi Sigurdsson dan Isak Bergmann Johannesson akan memberikan variasi kreativitas dalam membangun serangan.

Sementara itu, Brynjar Ingi Bjarnason bersama Hordur Magnusson menjadi kandidat utama untuk mengawal jantung pertahanan.

Prediksi susunan pemain Bulgaria (4-2-3-1): Mitov; Stoyanov, Velkov, Tsenov, Petrov; Kraev, Gruev; Petkov, Rusev, Balov; Iliev.

Prediksi susunan pemain Islandia (4-2-3-1): Valdimarsson; Palsson, Bjarnason, Magnusson, Gretarsson; Sigurdsson, Johannesson; Haraldsson, Gudjohnsen, Anderson; Oskarsson.

Prediksi Skor Bulgaria vs Islandia Islandia lebih diunggulkan karena memiliki keseimbangan permainan dan produktivitas serangan yang lebih baik dibandingkan Bulgaria.

Kemenangan 3-0 pada pertemuan sebelumnya juga menjadi bukti kemampuan Strákarnir Okkar mengeksploitasi kelemahan pertahanan tuan rumah.

Bulgaria kemungkinan berusaha tampil agresif sejak awal karena membutuhkan tiga poin untuk mempertahankan peluang promosi.

Namun, buruknya penyelesaian akhir dan rekor kandang yang mengecewakan berpotensi kembali menjadi penghambat.

Islandia diperkirakan mampu memanfaatkan ruang ketika Bulgaria meningkatkan intensitas serangan dan meninggalkan celah di lini belakang.