Prediksi Skor Tanjung Verde vs Liberia: Blue Sharks Bidik Kemenangan Perdana di AFCON 2027

JawaPos.com – Tanjung Verde akan menghadapi Liberia dalam lanjutan Kualifikasi Piala Afrika (AFCON) 2027 Grup K. Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung di Estádio Nacional de Cabo Verde, Praia, Jumat (13/11/2026) pukul 23.00 WIB.

Laga ini menjadi kesempatan penting bagi kedua tim untuk meraih poin penuh pertama di babak kualifikasi. Pasalnya, Tanjung Verde maupun Liberia sama-sama belum berhasil meraih kemenangan dalam dua pertandingan awal Grup K.

Tanjung Verde sementara menempati peringkat ketiga klasemen, sedangkan Liberia berada di posisi terbawah. Kedua negara membutuhkan hasil positif agar peluang mereka bersaing memperebutkan tiket ke putaran final Piala Afrika 2027 tetap terbuka.

Bermain di hadapan pendukung sendiri menjadi keuntungan tersendiri bagi Tanjung Verde. Tim berjuluk Blue Sharks tersebut memiliki materi pemain yang cukup kompetitif, termasuk sejumlah nama yang berkarier di kompetisi Eropa.

Pengalaman tampil di Piala Dunia 2026 juga menjadi modal berharga bagi Tanjung Verde. Mereka diharapkan mampu memperlihatkan permainan yang lebih terorganisasi dan memanfaatkan kualitas individu pemain untuk menguasai jalannya pertandingan.

Tanjung Verde Andalkan Kualitas Lini Serang Pelatih Pedro Leitão Brito diperkirakan tetap mengandalkan formasi 4-3-3. Kevin Pina, Jamiro Monteiro, dan Laros Duarte berpeluang mengisi lini tengah untuk menjaga keseimbangan permainan sekaligus membantu membangun serangan.

Sementara itu, Ryan Mendes, Dailon Livramento, dan Hélio Varela diproyeksikan menjadi pilihan di lini depan. Kecepatan serta kemampuan mereka memanfaatkan ruang bisa menjadi ancaman bagi pertahanan Liberia.

Di sisi lain, Liberia datang dengan kondisi yang tidak jauh berbeda. Tim asuhan Mohammed Adil Erradi masih mencari formula terbaik setelah mendapatkan hasil kurang memuaskan dalam dua pertandingan sebelumnya.

Liberia diperkirakan tidak akan bermain terlalu terbuka saat menghadapi tuan rumah. Formasi 4-2-3-1 bisa menjadi pilihan untuk memperkuat pertahanan sekaligus memberikan ruang bagi pemain depan melancarkan serangan balik.

Mo Sangare dan Solomon Tweh berpotensi menjadi tumpuan di lini tengah. Sementara itu, Divine Teah dan Sylvanus Nimely diharapkan mampu memberikan dukungan kepada Ayouba Kosiah yang diproyeksikan sebagai ujung tombak.

Meski demikian, menghadapi Tanjung Verde di kandangnya sendiri bukan pekerjaan mudah. Liberia harus mampu menjaga konsentrasi sepanjang pertandingan, terutama ketika menghadapi tekanan dari lini serang tuan rumah.

Prediksi Skor Tanjung Verde vs Liberia Jika melihat catatan pertemuan, Tanjung Verde juga memiliki modal cukup baik. Mereka berhasil memenangi dua dari empat pertemuan terakhir melawan Liberia, termasuk dua pertandingan Kualifikasi Piala Dunia 2022 pada Oktober 2021.

Dengan keunggulan kualitas pemain, faktor kandang, serta pengalaman di kompetisi internasional, Tanjung Verde lebih diunggulkan untuk memenangkan pertandingan ini.

Liberia tetap memiliki peluang memberikan perlawanan, tetapi tuan rumah diperkirakan mampu mengendalikan permainan.

Tanjung Verde diprediksi meraih kemenangan dengan skor 2-0 atau 2-1 sekaligus membuka peluang memperbaiki posisi di klasemen Grup K.