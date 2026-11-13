Prediksi Skor Komoro vs Republik Kongo: Tuan Rumah Diunggulkan Raih Tiga Poin

JawaPos.com – Timnas Komoro akan menghadapi Republik Kongo dalam lanjutan Grup G Kualifikasi Piala Afrika 2027. Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung pada Jumat (13/11/2026) pukul 20.00 WIB di Stade Omnisports de Malouzini, Moroni.

Komoro memiliki peluang cukup besar untuk meraih kemenangan dalam pertandingan tersebut. Bermain di hadapan pendukung sendiri menjadi salah satu modal penting bagi tuan rumah untuk mengamankan tiga poin.

Selain faktor kandang, Komoro juga mendapat tambahan kekuatan dengan kembalinya sejumlah pemain penting, seperti Faïz Selemani, Rafiki Saïd, dan Ismaël Boura. Kehadiran ketiganya diharapkan mampu meningkatkan kualitas permainan, terutama dalam membangun serangan dan menciptakan peluang.

Menjelang pertandingan ini, Komoro menempati peringkat kedua klasemen sementara Grup G dengan koleksi tiga poin dari dua pertandingan. Mereka mencatatkan satu kemenangan dan satu kekalahan, dengan selisih gol minus satu.

Sementara itu, Republik Kongo masih berada di posisi keempat dengan satu poin. Dari dua pertandingan yang sudah dijalani, mereka belum meraih kemenangan setelah mencatatkan satu hasil imbang dan satu kekalahan.

Situasi tersebut membuat pertandingan di Moroni menjadi penting bagi kedua tim. Komoro membutuhkan kemenangan untuk menjaga persaingan di papan atas, sedangkan Republik Kongo harus berusaha mendapatkan tambahan poin agar tidak semakin tertinggal.

Kamerun masih memimpin klasemen Grup G dengan empat poin. Namibia berada di peringkat ketiga dengan jumlah poin yang sama seperti Komoro, yakni tiga angka.

Komoro Diuntungkan Kondisi Republik Kongo Dari sisi performa, Republik Kongo datang dengan catatan yang kurang meyakinkan. Mereka belum berhasil meraih kemenangan dalam sepuluh pertandingan terakhir di semua kompetisi.

Catatan tandang mereka juga menjadi perhatian karena mengalami lima kekalahan dari enam pertandingan terakhir di markas lawan.

Meski demikian, Republik Kongo tetap memiliki potensi memberikan perlawanan. Hasil imbang 1-1 melawan Kamerun pada akhir September lalu menunjukkan bahwa mereka masih mampu menyulitkan tim yang memiliki kualitas lebih baik.

Di sisi lain, Komoro bisa memanfaatkan kondisi tersebut dengan bermain lebih agresif sejak awal pertandingan. Kehadiran Faïz Selemani dan Rafiki Saïd diperkirakan memberikan variasi serangan, sementara Myziane Maolida berpeluang menjadi ujung tombak di lini depan.

Prediksi Susunan Pemain Komoro vs Republik Kongo Pelatih Hubert Velud diperkirakan menggunakan formasi 4-1-4-1. Yannick Pandor akan mengawal gawang, dengan Saïd Bakari, Warmed Omari, Kenan Toibibou, dan Ismaël Boura mengisi lini pertahanan.

Yacine Bourhane diproyeksikan menjadi gelandang bertahan. Sementara itu, Faïz Selemani, Zaydou Youssouf, Youssouf M'Changama, dan Rafiki Saïd akan mendukung Myziane Maolida di lini serang.

Sementara itu, Republik Kongo diperkirakan bermain dengan formasi 4-2-3-1. Melvin Zinga menjadi pilihan di bawah mistar gawang, sedangkan lini belakang kemungkinan diisi Yohan Andzouana, Christ Makosso, Bryan Passi, dan Bradley Mazikou.

William Hondermarck dan Merveil Ndockyt diperkirakan mengisi sektor tengah. Mons Bassouamina, Beni Namboka, dan Dylan Bahamboula akan mendukung Silvère Ganvoula sebagai penyerang tunggal.

Prediksi susunan pemain Komoro (4-1-4-1): Yannick Pandor; Saïd Bakari, Warmed Omari, Kenan Toibibou, Ismaël Boura; Yacine Bourhane; Faïz Selemani, Zaydou Youssouf, Youssouf M'Changama, Rafiki Saïd; Myziane Maolida.

Prediksi susunan pemain Republik Kongo (4-2-3-1): Melvin Zinga; Yohan Andzouana, Christ Makosso, Bryan Passi, Bradley Mazikou; William Hondermarck, Merveil Ndockyt; Mons Bassouamina, Beni Namboka, Dylan Bahamboula; Silvère Ganvoula.

Prediksi Skor Komoro vs Republik Kongo Pertandingan ini juga menarik karena menjadi pertemuan resmi pertama kedua negara. Belum adanya catatan head to head membuat duel di Moroni berpotensi berlangsung terbuka, terutama jika kedua tim sama-sama berani mengambil inisiatif serangan.

Melihat keuntungan bermain di kandang, tambahan kekuatan dari sejumlah pemain utama, serta performa Republik Kongo yang belum stabil, Komoro lebih layak diunggulkan.

Komoro diprediksi mampu mengamankan kemenangan dengan skor 1-0.

Namun, mereka tetap harus menjaga konsentrasi sepanjang pertandingan agar tidak kehilangan poin di hadapan pendukung sendiri.