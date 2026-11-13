Prediksi Skor Andorra vs Gibraltar: Misi Team 54 Incar Kemenangan Perdana

JawaPos.com – Prediksi skor Andorra vs Gibraltar mengarah pada pertandingan sengit ketika kedua tim bertemu dalam lanjutan UEFA Nations League D 2026/2027 di Estadi de la FAF d'Encamp, Sabtu (14/11/2026) pukul 02.45 WIB.

Gibraltar datang dengan catatan enam pertandingan tanpa kekalahan, sedangkan Andorra berusaha memanfaatkan keuntungan kandang untuk mengakhiri tren buruk mereka.

Pertandingan ini mempertemukan dua tim yang masih memburu kemenangan pertama di fase grup UEFA Nations League musim ini.

Andorra menempati dasar klasemen grup yang beranggotakan tiga negara dengan satu poin dari tiga pertandingan. Sementara itu, Gibraltar berada di posisi kedua dengan dua poin dari dua laga.

Meski tidak lagi menentukan promosi, duel tersebut tetap penting untuk menentukan posisi akhir kedua negara di grup.

Seluruh peserta grup dipastikan akan tampil di Nations League C musim 2028/2029 sehingga peringkat akhir menjadi motivasi tambahan.

Andorra Terpuruk, Bisakah Keuntungan Kandang Mengubah Keadaan? Andorra menghadapi pertandingan terakhir fase grup dengan performa yang belum menunjukkan perkembangan berarti sepanjang kompetisi.

Tim asuhan Koldo Alvarez baru mengumpulkan satu poin setelah menelan dua kekalahan dan sekali bermain imbang.

Pada pertandingan terakhir UEFA Nations League, Andorra menyerah 0-1 kepada Malta pada 4 Oktober 2026. Satu-satunya poin mereka diperoleh ketika bermain imbang tanpa gol melawan Gibraltar pada 27 September 2026.

Produktivitas gol menjadi persoalan serius bagi Andorra karena mereka baru mencetak satu gol sepanjang tiga pertandingan grup.

Meski demikian, pertahanan mereka relatif mampu memberikan perlawanan dengan hanya kebobolan tiga gol.

Catatan tersebut memperlihatkan ketimpangan antara kemampuan bertahan dan efektivitas serangan tim tuan rumah.

Andorra kerap kesulitan mengonversi peluang menjadi gol sehingga gagal mendapatkan hasil maksimal dalam pertandingan ketat.

Situasi semakin menantang jika melihat perjalanan panjang Koldo Alvarez sebagai pelatih tim nasional. Dalam 146 pertandingan selama 16 tahun menangani Andorra, Alvarez hanya mampu mempersembahkan 13 kemenangan.

Dari 21 pertandingan terakhir, Andorra bahkan hanya mencatatkan satu kemenangan, lima hasil imbang, dan 15 kekalahan.

Statistik tersebut menggambarkan sulitnya Andorra menemukan konsistensi ketika menghadapi berbagai lawan internasional.

Bermain di kandang juga belum tentu menjadi keuntungan besar bagi Andorra dalam pertandingan kali ini. Mereka tercatat menelan enam kekalahan dari tujuh pertandingan kandang terakhir, sebuah rekor yang cukup mengkhawatirkan.

Gibraltar Tak Terkalahkan Enam Laga, Team 54 Siap Membuat Kejutan? Gibraltar justru datang dengan modal yang jauh lebih menjanjikan dibandingkan tuan rumah menjelang pertandingan UEFA Nations League.

Tim berjuluk Team 54 tersebut tidak terkalahkan dalam enam pertandingan terakhir di seluruh kompetisi, dengan catatan tiga kemenangan dan tiga hasil imbang.

Sepanjang enam pertandingan tersebut, Gibraltar berhasil mencetak 11 gol dan hanya kebobolan dua kali.

Mereka juga mencatatkan empat clean sheet yang memperlihatkan peningkatan organisasi pertahanan sekaligus efektivitas permainan.

Namun, kualitas lawan yang dihadapi Gibraltar tetap perlu menjadi pertimbangan sebelum menilai kekuatan mereka.

Rangkaian pertandingan tersebut melibatkan Liechtenstein, Kepulauan Cayman, Kepulauan Virgin Britania Raya, serta Sao Tome dan Principe.

Dari lawan-lawan tersebut, Sao Tome dan Principe menjadi negara dengan peringkat FIFA tertinggi, yakni posisi ke-194.

Artinya, catatan impresif Gibraltar belum sepenuhnya membuktikan kemampuan mereka menghadapi lawan dengan kualitas lebih tinggi.

Meski begitu, pelatih Scott Wiseman memiliki alasan untuk optimistis menghadapi Andorra berdasarkan sejarah pertemuan kedua negara.

Gibraltar belum pernah kalah dalam empat pertemuan sebelumnya, dengan catatan dua kemenangan dan dua hasil imbang.

Wiseman tentu ingin mempertahankan rekor tersebut sekaligus menghindari status sebagai pelatih Gibraltar pertama yang kalah dari Andorra.

Rekor pertemuan ini menjadi modal psikologis penting bagi tim tamu sebelum memasuki lapangan.

Persoalan Gibraltar justru muncul ketika mereka harus menjalani pertandingan tandang. Dari tujuh pertandingan tandang terakhir, mereka menelan lima kekalahan dan hanya sekali meraih kemenangan.

Satu kemenangan tersebut diperoleh ketika Gibraltar menundukkan Liechtenstein dengan skor 2-0 pada 5 Oktober 2026.

Kondisi ini membuka peluang bagi Andorra untuk memberikan perlawanan meskipun performa mereka sedang menurun.

Prediksi Susunan Pemain Andorra vs Gibraltar Andorra diperkirakan menggunakan formasi empat bek dengan Max Llovera dan Ian Bryan Olivera sebagai duet bek tengah. Keduanya berpeluang mendapatkan tugas menjaga pertahanan di depan penjaga gawang Iker Alvarez.

Di lini tengah, Ot Remolins Planes dan Eric Vales diprediksi kembali mendapatkan kepercayaan untuk mengatur permainan.

Sementara itu, Albert Rosas dan Guillaume Lopez berpotensi menjadi duet penyerang untuk meningkatkan produktivitas gol.

Rosas telah mengoleksi lima gol bersama tim nasional, sedangkan Lopez menyumbangkan dua gol.

Pengalaman keduanya diharapkan mampu membantu Andorra memecahkan kebuntuan ketika menghadapi pertahanan Gibraltar.

Gibraltar diperkirakan mengandalkan tiga bek tengah yang terdiri atas Dan Bent, Bernardo Lopes, dan Julian Valarino. Ketiganya sebelumnya tampil sebagai starter ketika Gibraltar menghadapi Andorra pada pertemuan pertama.

Leon Mason dan Nicholas Pozo berpeluang mengisi sektor tengah untuk menjaga keseimbangan permainan tim tamu. Adapun Tjay De Barr dan Dylan Borge diprediksi menjadi andalan utama Gibraltar dalam membangun serangan.

Prediksi susunan pemain Andorra (4-4-2): Iker Alvarez; Font, Max Llovera, Ian Bryan Olivera, Nicolas; Alaez, Ot Remolins Planes, Eric Vales, Rodrigo; Albert Rosas, Guillaume Lopez.

Prediksi susunan pemain Gibraltar (3-5-2): Banda; Dan Bent, Bernardo Lopes, Julian Valarino; Ronan, Leon Mason, Torrilla, Nicholas Pozo, Scanlon; Tjay De Barr, Dylan Borge.

Prediksi Skor Andorra vs Gibraltar: Berakhir Imbang 1-1? Pertandingan Andorra melawan Gibraltar diperkirakan berlangsung seimbang karena kedua tim memiliki keunggulan dan kelemahan berbeda.

Gibraltar membawa momentum positif, sedangkan Andorra memiliki kesempatan memanfaatkan dukungan publik sendiri untuk mencuri poin.

Catatan enam pertandingan tanpa kekalahan membuat Gibraltar sedikit lebih percaya diri dalam menghadapi tekanan tuan rumah.

Namun, performa tandang yang kurang konsisten menjadi alasan kemenangan pertama mereka di fase grup belum tentu terwujud.

Andorra kemungkinan berusaha bermain disiplin sambil mencari peluang melalui duet Rosas dan Lopez di lini depan.

Sebaliknya, Gibraltar dapat mengandalkan organisasi pertahanan serta ketajaman De Barr dan Borge untuk memberikan ancaman.

Hasil imbang tanpa gol pada pertemuan pertama turut memperkuat kemungkinan pertandingan kembali berjalan ketat.

Dengan mempertimbangkan performa kedua tim, Andorra dan Gibraltar berpeluang kembali berbagi poin. Hasil tersebut sekaligus membuat keduanya masih gagal meraih kemenangan pertama di fase grup.