Prediksi Skor Liechtenstein vs Azerbaijan: Milli Berpeluang Kunci Puncak Klasemen

JawaPos.com – Azerbaijan berpeluang mengunci puncak klasemen UEFA Nations League D 2026/2027 ketika menghadapi Liechtenstein di Rheinpark Stadion, Sabtu (14/11/2026) pukul 02.45 WIB.

Tim berjuluk Milli itu hanya membutuhkan kemenangan untuk mengakhiri fase grup dengan delapan poin sekaligus mempertahankan rekor tidak terkalahkan sepanjang kompetisi musim ini.

Pertandingan Liechtenstein vs Azerbaijan menjadi kesempatan penting bagi tim tamu untuk menegaskan kebangkitan setelah menjalani kampanye mengecewakan pada edisi sebelumnya.

Sebaliknya, Liechtenstein menghadapi tantangan berat untuk mengakhiri penantian kemenangan di Nations League yang telah berlangsung lebih dari enam tahun.

Azerbaijan datang dengan modal penampilan konsisten di bawah kepemimpinan Aykhan Abbasov. Sementara itu, Liechtenstein masih kesulitan menemukan permainan terbaik bersama Konrad Funfstuck.

Perbedaan performa kedua tim membuat Azerbaijan lebih diunggulkan meskipun harus menjalani pertandingan tandang.

Liechtenstein Berusaha Mengakhiri Puasa Kemenangan Enam Tahun Liechtenstein menghadapi Azerbaijan dengan ambisi meraih kemenangan pertama di UEFA Nations League sejak September 2020.

Ketika itu, mereka berhasil menundukkan San Marino dengan skor 2-0. Namun, setelah kemenangan tersebut, Liechtenstein menjalani periode panjang tanpa kemenangan di kompetisi tersebut.

Tim berjuluk Blau-Rot itu saat ini menempati peringkat ke-202 dunia berdasarkan ranking FIFA dan masih berjuang meningkatkan daya saing di level internasional.

Sejak ditangani Konrad Funfstuck pada Mei 2023, Liechtenstein baru mencatatkan dua kemenangan, lima hasil imbang, dan 29 kekalahan.

Catatan tersebut menggambarkan sulitnya Funfstuck membangun tim yang mampu bersaing secara konsisten menghadapi negara-negara Eropa lainnya.

Bahkan, pelatih asal Jerman tersebut belum sekalipun meraih kemenangan bersama Liechtenstein di ajang Nations League.

Pada pertandingan pembuka musim ini, Liechtenstein harus mengakui keunggulan Lithuania setelah kalah 0-2 di kandang sendiri.

Mereka kemudian memperlihatkan perkembangan dengan menahan Azerbaijan tanpa gol dalam pertandingan tandang pada Oktober lalu.

Sayangnya, peningkatan tersebut belum mampu dipertahankan ketika Liechtenstein menjalani pertandingan persahabatan menghadapi Malta dan Gibraltar.

Kedua pertandingan berakhir dengan kekalahan identik 0-2 yang kembali memperlihatkan persoalan produktivitas lini serang.

Satu-satunya kemenangan Liechtenstein sepanjang tahun ini diperoleh ketika menghadapi Tanzania melalui gol Ferhat Saglam pada babak kedua.

Kemenangan 1-0 tersebut menjadi bukti bahwa mereka masih mampu memberikan kejutan ketika berhasil menjaga pertahanan dan memanfaatkan peluang secara efektif.

Azerbaijan Berpeluang Mengunci Puncak Klasemen Azerbaijan memiliki peluang besar menjuarai grup League D setelah mengumpulkan lima poin dari tiga pertandingan tanpa kekalahan.

Satu kemenangan atas Liechtenstein akan membawa Milli mengakhiri fase grup dengan delapan poin sekaligus memastikan posisi teratas klasemen.

Performa tersebut menjadi perkembangan menggembirakan sejak Aykhan Abbasov mengambil alih kursi pelatih tim nasional setelah sebelumnya menangani Azerbaijan U-21.

Di bawah arahannya, Azerbaijan mulai memperlihatkan keseimbangan permainan dan kemampuan menjaga hasil pertandingan.

Perjalanan mereka diawali dengan hasil imbang 1-1 ketika bertandang menghadapi Lithuania sebelum bermain tanpa gol melawan Liechtenstein.

Azerbaijan kemudian mencatatkan kemenangan penting 1-0 di Baku bulan lalu untuk memperkuat posisi dalam persaingan grup.

Sepanjang delapan pertandingan pada tahun kalender ini, Azerbaijan hanya mengalami satu kekalahan ketika ditundukkan Malta dengan skor 0-2.

Mereka juga berhasil mengumpulkan lima kemenangan, termasuk kemenangan telak 6-1 atas Saint Lucia.

Catatan tersebut sangat kontras dengan penampilan Azerbaijan pada UEFA Nations League 2024/2025 yang berlangsung mengecewakan.

Saat itu, Milli gagal meraih kemenangan dalam enam pertandingan dan harus menerima 17 gol dari lawan-lawannya.

Perubahan tersebut memberikan kepercayaan diri tambahan menjelang perjalanan tandang menuju Rheinpark Stadion yang berjarak sekitar 2.551 mil dari Azerbaijan.

Meski harus menempuh perjalanan panjang, tim tamu memiliki modal psikologis lebih baik dibandingkan Liechtenstein yang masih mencari konsistensi.

Prediksi Susunan Pemain Liechtenstein vs Azerbaijan Liechtenstein diperkirakan mempertahankan sebagian besar pemain yang tampil ketika menghadapi Gibraltar pada pertandingan terakhir mereka.

Konrad Funfstuck kemungkinan tetap mengandalkan Benjamin Buchel sebagai penjaga gawang utama untuk menjaga organisasi pertahanan.

Buchel yang juga menjabat sebagai wakil kapten berpeluang mencatatkan penampilan internasional ke-86 bersama Liechtenstein.

Pengalamannya menjadi aset penting ketika menghadapi serangan Azerbaijan yang diperkirakan lebih banyak menguasai permainan.

Dennis Salanovic juga berpotensi kembali memperkuat lini depan setelah tidak tampil bersama tim nasional sejak Juni.

Kehadirannya diharapkan membantu Liechtenstein meningkatkan ancaman serangan yang selama ini menjadi salah satu kelemahan utama mereka.

Di kubu Azerbaijan, kapten Emin Mahmudov diperkirakan kembali mengisi lini tengah setelah mengawali pertandingan sebelumnya dari bangku cadangan.

Gelandang berpengalaman tersebut berpeluang mencatatkan penampilan internasional ke-66 sekaligus memperkuat kreativitas permainan Milli.

Mahir Emreli kemungkinan kembali dipercaya menjadi ujung tombak setelah mengoleksi tujuh gol sepanjang karier internasionalnya.

Sementara itu, pemain muda kelahiran Italia, Lorenzo Mezzotero, berpeluang menjalani debut setelah mendapatkan pengalaman bermain di Serie B musim ini.

Prediksi susunan pemain Liechtenstein (4-4-2): Buchel; Meier, Hasler, Beck, Hofer; Zund, Sele, Kranz, Goppel; Luque-Notaro, Salanovic.

Prediksi susunan pemain Azerbaijan (3-4-3): Balayev; Mammadov, Badalov, Dashdamirov; Mutallimov, Khaybulaev, Isayev, Khaybulayev; Bayramov, Emreli, Mammadov.

Prediksi Skor Liechtenstein vs Azerbaijan Azerbaijan diprediksi mampu mengalahkan Liechtenstein berkat organisasi permainan yang lebih stabil dan performa positif sepanjang tahun ini.

Namun, pertandingan diperkirakan berlangsung ketat mengingat pertemuan sebelumnya pada Oktober berakhir tanpa gol.

Liechtenstein kemungkinan mengandalkan pertahanan rapat untuk membatasi ruang gerak Mahir Emreli dan pemain menyerang Azerbaijan lainnya.

Sebaliknya, Milli harus memaksimalkan setiap peluang agar tidak kembali kehilangan poin saat menghadapi lawan yang sama.

Dengan motivasi mengamankan puncak klasemen dan mempertahankan rekor tidak terkalahkan, Azerbaijan memiliki alasan kuat untuk tampil agresif sejak awal.

Keunggulan kualitas serta konsistensi membuat tim tamu diperkirakan mampu membawa pulang tiga poin melalui kemenangan tipis.

Azerbaijan diprediksi menutup fase grup sebagai pemuncak klasemen dengan delapan poin.