Prediksi Skor Arab Saudi vs Korea Selatan: The Green Falcons Waspadai Magis Son Heung-min

JawaPos.com – Timnas Arab Saudi akan menghadapi Korea Selatan dalam pertandingan uji coba internasional FIFA Matchday, Jumat (13/11/2026). Pertandingan dijadwalkan berlangsung di Stadion Jassim Bin Hamad, Doha, Qatar, dengan kick-off pukul 21.30 WIB.

Kedua tim memanfaatkan agenda internasional pada November ini untuk mengukur kesiapan sekaligus mengevaluasi permainan sebelum menghadapi Piala Asia yang akan digelar pada Januari 2027.

Korea Selatan sedikit lebih diunggulkan berkat kualitas pemain dan catatan pertemuan yang lebih baik. Meski demikian, Arab Saudi tetap memiliki peluang untuk memberikan perlawanan.

Arab Saudi datang ke pertandingan ini dengan membawa 30 pemain dalam pemusatan latihan di Doha. Pelatih Georgios Donis memiliki kesempatan untuk menguji sejumlah kombinasi pemain, terutama dalam membangun keseimbangan antara lini pertahanan dan lini depan.

Kabar baik bagi The Green Falcons adalah pulihnya penyerang Firas Al-Buraikan setelah sebelumnya mengalami flu. Kehadirannya diharapkan menambah pilihan di lini depan. Namun, Arab Saudi masih harus kehilangan Hassan Kadish dan Alaa Al-Hejji yang mengalami cedera.

Donis diperkirakan tidak hanya mengejar kemenangan dalam pertandingan ini. Rotasi pemain juga berpeluang dilakukan mengingat Arab Saudi masih memiliki agenda uji coba melawan Uzbekistan empat hari kemudian.

Korea Selatan Andalkan Son Heung-min dan Lee Kang-in Di kubu lawan, Korea Selatan datang dengan komposisi pemain yang cukup menarik. Pelatih interim Robert Moreno memadukan pemain yang berkarier di Eropa dan Asia dengan sejumlah talenta dari kompetisi domestik K-League.

Nama Son Heung-min tentu menjadi salah satu pemain yang patut mendapat perhatian. Pengalaman dan kemampuannya dalam membangun serangan bisa menjadi ancaman bagi pertahanan Arab Saudi. Selain itu, Korea Selatan juga memiliki Lee Kang-in yang dapat memberikan kreativitas dari lini tengah maupun area sayap.

Moreno juga memiliki sejumlah pilihan lain seperti Kim Min-jae, Hwang In-beom, dan Oh Hyeon-gyu. Kombinasi pemain berpengalaman dan talenta muda membuat Korea Selatan memiliki kedalaman skuad yang cukup baik.

Pertandingan ini juga menjadi kesempatan penting bagi Moreno untuk menunjukkan kemampuannya sebagai pelatih sementara. Dengan masa tugas yang dijadwalkan berakhir pada akhir November, hasil dan performa tim dalam agenda internasional kali ini bisa menjadi bahan evaluasi.

Catatan Pertemuan Memihak Korea Selatan Jika melihat catatan pertemuan, Korea Selatan memiliki modal lebih baik. Dalam empat pertemuan terakhir, Taegeuk Warriors berhasil meraih dua kemenangan dan dua hasil imbang. Arab Saudi belum mampu mengalahkan Korea Selatan dalam periode tersebut.

Perbedaan tren performa juga menjadi salah satu faktor yang membuat Korea Selatan lebih diunggulkan. Dalam lima pertandingan terakhir, mereka mencatatkan tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan. Sementara itu, Arab Saudi masih berusaha memperbaiki konsistensi setelah menelan tiga kekalahan dalam lima laga terakhir.

Secara permainan, Arab Saudi kemungkinan akan mengandalkan penguasaan bola dan kombinasi pendek di lini tengah. Mohamed Kanno, Musab Al-Juwayr, serta Faisal Al-Ghamdi diprediksi memiliki peran penting dalam menjaga aliran bola.

Salem Al-Dawsari juga bisa menjadi tumpuan untuk membangun serangan melalui sisi sayap. Kecepatan dan kemampuannya dalam mencari ruang berpotensi merepotkan barisan pertahanan Korea Selatan.

Sementara itu, Korea Selatan diperkirakan lebih berani mengambil inisiatif serangan. Son Heung-min dan Lee Kang-in bisa menjadi penggerak utama dalam membangun peluang, sedangkan Oh Hyeon-gyu berpeluang menjadi ujung tombak.

Prediksi Skor Arab Saudi vs Korea Selatan Meski memiliki kualitas individu yang lebih baik, Korea Selatan tetap perlu mewaspadai permainan Arab Saudi yang bisa berkembang ketika mendapat ruang untuk menyerang.

Melihat kekuatan kedua tim, catatan pertemuan, serta kondisi skuad, pertandingan diperkirakan berlangsung cukup ketat. Korea Selatan memang memiliki sedikit keunggulan, tetapi Arab Saudi berpotensi memanfaatkan keuntungan bermain di kawasan Timur Tengah.

Prediksi skor: Arab Saudi 1-1 Korea Selatan.