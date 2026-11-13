Spanyol Hajar Republik Ceko 2-0, La Roja Perpanjang Rekor 43 Laga Tanpa Kekalahan

JawaPos.com – Timnas Spanyol melanjutkan tren positif di UEFA Nations League 2026/2027 setelah mengalahkan Republik Ceko dengan skor 2-0 pada Jumat (13/11). Bermain di Epet Arena, Praha, La Roja tampil dominan meski harus menunggu hingga babak kedua untuk memastikan kemenangan.

Hasil itu sekaligus memperpanjang catatan sempurna Spanyol di fase grup dengan lima kemenangan beruntun. Tim asuhan Luis de la Fuente tersebut juga telah memastikan tempat di babak perempat final. Absennya Lamine Yamal akibat cedera tidak mengurangi dominasi Spanyol sepanjang pertandingan.

Sejak awal, Spanyol langsung mengambil inisiatif serangan. Ferran Torres dan Marc Cucurella sempat mendapatkan peluang, tetapi tembakan keduanya belum menemui sasaran. Percobaan Dean Huijsen dan Pau Cubarsí juga belum membuahkan hasil.

Spanyol akhirnya membuka keunggulan pada menit ke-39. Wasit memberikan hadiah penalti setelah Lukas Ambros dinilai melakukan handball melalui tinjauan Video Assistant Referee (VAR). Alex Baena yang maju sebagai eksekutor berhasil menjalankan tugasnya dengan baik. Tembakannya membawa Spanyol unggul 1-0 hingga babak pertama berakhir.

Kartu Merah Kapten Ceko, Spanyol Tambah Keunggulan Memasuki babak kedua, Spanyol kembali mengambil kendali permainan. Yeremy Pino sempat mencetak gol kurang dari dua menit setelah jeda. Pino menerima umpan panjang dari Unai Simón dan berhasil melewati Kovar dalam situasi satu lawan satu. Namun, gol itu dianulir setelah tinjauan VAR menunjukkan Pino berada dalam posisi offside.

Situasi tuan rumah semakin sulit setelah kapten Republik Ceko, Ladislav Krejci, menerima kartu merah pada menit ke-69. Krejci menjatuhkan Roberto Fernandez saat sang lawan berpeluang besar mencetak gol (Denying an Obvious Goal-Scoring Opportunity). Republik Ceko pun harus melanjutkan pertandingan dengan 10 pemain.

Keunggulan jumlah pemain dimanfaatkan Spanyol untuk meningkatkan tekanan. Marc Pubill yang masuk sebagai pemain pengganti mencetak gol kedua Spanyol pada menit ke-90+6. Pubill berhasil merebut bola dari Tomas Soucek di dekat tepi kotak penalti sebelum melepaskan tembakan ke gawang Matej Kovar.

Spanyol pun menutup pertandingan dengan skor 2-0. Kemenangan atas Republik Ceko semakin menguatkan konsistensi La Roja di bawah asuhan Luis de la Fuente. Pasalnya, Spanyol saat ini telah mencatatkan 12 kemenangan beruntun di seluruh kompetisi.

Spanyol Perpanjang Rekor Tak Terkalahkan Selain itu, Spanyol memperpanjang rekor tidak terkalahkan menjadi 43 pertandingan dengan rincian 34 kemenangan dan sembilan hasil imbang. Kekalahan terakhir Spanyol terjadi saat menghadapi Kolombia dalam laga persahabatan di London pada 22 Maret 2024.

Catatan tersebut menjadi rekor tidak terkalahkan terpanjang sepanjang sejarah timnas Spanyol sekaligus rekor baru bagi negara-negara Eropa.

Dominasi Spanyol juga terlihat dari statistik pertandingan yang dilansir FotMob. La Roja melepaskan 22 tembakan dengan nilai expected goals (xG) mencapai 3,58. Namun, hanya lima tembakan yang mengarah ke gawang, sedangkan tiga peluang lainnya membentur mistar.

Sementara itu, Republik Ceko mampu melepaskan 13 tembakan, tetapi tidak satu pun mengarah tepat ke gawang Spanyol. Ceko juga belum meraih kemenangan sejak mengalahkan Guatemala dalam pertandingan persahabatan pada Juni 2026.

Spanyol juga mencatatkan rekor tidak terkalahkan dalam tiga pertandingan tandang terakhir melawan Republik Ceko dengan catatan satu kemenangan dan dua hasil imbang. La Roja juga belum pernah kalah dari Republik Ceko sejak 1990, ketika negara tersebut masih menjadi bagian dari Cekoslowakia.

Luis de la Fuente Puji Perjuangan Spanyol Usai pertandingan, pelatih Spanyol Luis de la Fuente mengakui bahwa Republik Ceko sempat memberikan tekanan yang menyulitkan timnya.

“Kami menghadapi tempo permainan yang sangat cepat dari Republik Ceko dan itu tidak sesuai dengan keinginan kami. Meski ketegangan terus meningkat sepanjang pertandingan, pada akhirnya kami berhasil mengendalikan intensitas itu,” ujar De la Fuente kepada Teledeporte.

De la Fuente juga memberikan kabar positif mengenai kondisi sejumlah pemain yang sebelumnya mengalami cedera, termasuk Lamine Yamal dan Mikel Oyarzabal.