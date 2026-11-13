Prediksi Skor Mozambik vs Ethiopia: Os Mambas Punya Modal Kuat di Kualifikasi AFCON 2027

JawaPos.com – Mozambik akan menghadapi Ethiopia dalam lanjutan Kualifikasi Piala Afrika (AFCON) 2027 Grup J. Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di Estadio Nacional do Zimpeto, Maputo, Jumat (13/11/2026) pukul 20.00 WIB.

Mozambik memiliki peluang lebih besar untuk meraih kemenangan dalam pertandingan tersebut. Selain mendapatkan keuntungan bermain di kandang sendiri, performa Os Mambas dalam dua pertandingan awal fase grup juga terbilang cukup baik.

Tim besutan Chiquinho Conde tersebut mengawali perjalanan di Grup J dengan hasil imbang 1-1 melawan Senegal. Hasil itu kemudian dilanjutkan dengan kemenangan meyakinkan 4-1 atas Sudan.

Tambahan empat poin membuat Mozambik untuk sementara menempati puncak klasemen Grup J. Mereka memiliki jumlah poin yang sama dengan Senegal, tetapi unggul dalam produktivitas gol.

Ketajaman lini depan menjadi salah satu kekuatan utama Mozambik sejauh ini. Dari dua pertandingan, mereka sudah berhasil mencetak lima gol dan hanya kebobolan dua kali.

Chamito Alfândega menjadi salah satu pemain yang patut mendapat perhatian. Penyerang tersebut sudah mengoleksi dua gol dan berpotensi kembali menjadi ancaman bagi pertahanan Ethiopia.

Ethiopia Terpuruk setelah Dua Kekalahan Beruntun Kondisi berbeda justru dialami tim tamu. Ethiopia belum berhasil mendapatkan poin setelah menjalani dua pertandingan pertama di fase grup.

Walia Ibex harus menelan kekalahan dari Sudan dan Senegal dengan skor identik 0-1. Hasil tersebut membuat mereka berada di posisi terbawah klasemen sementara Grup J.

Masalah terbesar Ethiopia sejauh ini terletak pada produktivitas serangan. Mereka belum mampu mencetak gol dalam dua pertandingan tersebut. Catatan itu menjadi pekerjaan rumah yang perlu segera diperbaiki jika ingin membawa pulang hasil positif dari Maputo.

Menghadapi Mozambik yang sedang berada dalam tren cukup baik tentu bukan perkara mudah. Ethiopia harus mampu memperbaiki koordinasi antarlini, terutama ketika menghadapi tekanan dari tuan rumah.

Perbedaan peringkat FIFA juga memperlihatkan bahwa Mozambik memiliki posisi lebih baik. Os Mambas menempati peringkat ke-98 dunia, sedangkan Ethiopia berada di urutan ke-147.

Meski begitu, Ethiopia masih memiliki kesempatan untuk memberikan perlawanan. Mereka bisa mengandalkan pendekatan permainan yang lebih disiplin dengan memperkuat lini pertahanan dan mengurangi kesalahan sendiri.

Catatan Pertemuan Mozambik vs Ethiopia Kedua negara sebenarnya pernah bertemu dalam ajang Kejuaraan Negara-Negara Afrika (CHAN) pada Januari 2023. Pertandingan tersebut berakhir imbang tanpa gol.

Namun, situasi kedua tim saat ini cukup berbeda. Mozambik memiliki modal lebih baik dari segi hasil pertandingan maupun produktivitas gol. Dukungan suporter sendiri juga bisa menjadi tambahan motivasi bagi Os Mambas.

Mozambik diperkirakan akan mengambil inisiatif serangan sejak menit awal. Mereka kemungkinan berusaha memanfaatkan kecepatan pemain depan untuk membongkar pertahanan Ethiopia.

Sementara itu, tim tamu diprediksi lebih banyak menunggu dan mengandalkan serangan balik. Strategi tersebut bisa menjadi pilihan untuk mengimbangi permainan tuan rumah.

Prediksi Skor Mozambik vs Ethiopia Melihat catatan dua pertandingan terakhir, kualitas skuad, serta keuntungan bermain di kandang, Mozambik lebih layak diunggulkan. Ethiopia tetap berpeluang memberikan kejutan, tetapi mereka membutuhkan peningkatan performa, khususnya di lini depan.

Jika mampu menjaga konsistensi permainan, Mozambik berpeluang mengamankan tiga poin sekaligus mempertahankan posisi di papan atas Grup J Kualifikasi Piala Afrika 2027.