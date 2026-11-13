Prediksi Skor Qatar vs Australia: Socceroos Diunggulkan, Tuan Rumah Bisa Tahan Imbang

JawaPos.com – Qatar akan menghadapi Australia dalam pertandingan uji coba internasional yang dijadwalkan berlangsung di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Jumat (13/11/2026) pukul 21.45 WIB.

Pertandingan ini menjadi kesempatan bagi kedua tim untuk mengukur kesiapan sekaligus mencoba sejumlah opsi pemain menjelang bergulirnya Piala Asia pada Januari 2027.

Australia datang dengan modal catatan pertemuan yang lebih baik. Namun, bermain di kandang sendiri membuat Qatar tetap memiliki peluang untuk memberikan perlawanan.

Apalagi, pertandingan ini menjadi bagian dari persiapan Qatar menuju FIFA Arab Cup yang akan berlangsung pada Desember mendatang.

Di atas kertas, Australia memang memiliki keunggulan dari segi peringkat FIFA. Socceroos berada di posisi ke-26, sedangkan Qatar menempati peringkat ke-60. Perbedaan tersebut menjadi salah satu gambaran kualitas kedua tim, meskipun hasil pertandingan tetap akan ditentukan oleh performa pemain di lapangan.

Jika melihat catatan lima pertemuan terakhir, Australia juga lebih unggul. Tim berjuluk Socceroos tersebut berhasil meraih tiga kemenangan, sementara Qatar hanya mencatatkan satu kemenangan. Satu pertandingan lainnya berakhir imbang.

Dari sisi produktivitas gol, Australia juga tampil lebih baik dengan koleksi 10 gol, berbanding dua gol milik Qatar. Meski demikian, catatan tersebut tidak sepenuhnya bisa menjadi patokan karena kedua negara sudah cukup lama tidak bertemu di level senior.

Qatar Andalkan Akram Afif dan Almoez Ali Qatar yang kini ditangani Julen Lopetegui diperkirakan akan mencoba membangun permainan melalui penguasaan bola dan organisasi serangan yang terstruktur. Pelatih asal Spanyol tersebut memiliki tugas untuk meningkatkan konsistensi permainan The Maroons, terutama ketika menghadapi lawan dengan kualitas individu yang lebih baik.

Akram Afif diperkirakan menjadi salah satu pemain penting dalam skema permainan Qatar. Pengalaman dan kreativitasnya di lini serang bisa menjadi senjata untuk membongkar pertahanan Australia.

Selain itu, Almoez Ali juga diharapkan mampu memberikan ancaman melalui pergerakan dan penyelesaian akhirnya.

Di sisi lain, Australia datang dengan komposisi skuad yang cukup berbeda. Pelatih Tony Popovic membawa sejumlah pemain baru untuk mendapatkan pengalaman bersama tim nasional. Terdapat tujuh pemain yang berpeluang menjalani debut, sementara beberapa pemain lainnya mendapatkan kesempatan kembali memperkuat Socceroos.

Perubahan tersebut membuat Australia memiliki sejumlah opsi menarik. Nestory Irankunda menjadi salah satu nama yang patut diperhatikan karena kecepatan dan kemampuannya melakukan penetrasi dari sisi sayap. Riley McGree dan Jackson Irvine juga bisa memberikan keseimbangan di lini tengah.

Australia Kehilangan Dua Pemain karena Cedera Meski demikian, Australia tidak bisa tampil dengan kekuatan penuh. Jacob Italiano dan Mohamed Touré dipastikan absen karena mengalami cedera. Kondisi tersebut membuat Popovic perlu memaksimalkan pemain yang tersedia, terutama untuk menjaga efektivitas serangan.

Untuk perkiraan susunan pemain, Qatar berpeluang menggunakan formasi 4-2-3-1 dengan Meshaal Barsham sebagai penjaga gawang. Sementara itu, Akram Afif, Hassan Al-Haydos, Edmilson Junior, dan Almoez Ali diperkirakan menjadi bagian penting dari lini serang.

Australia juga berpotensi menggunakan formasi serupa. Mathew Ryan diperkirakan mengisi posisi penjaga gawang, dengan Jackson Irvine dan Sam Klein sebagai opsi di lini tengah. Nestory Irankunda serta Eli Adams bisa menjadi pilihan untuk mendukung Thomas Waddingham di lini depan.

Prediksi Skor Qatar vs Australia Pertandingan diperkirakan berlangsung cukup seimbang. Australia memiliki keunggulan dari segi kualitas skuad dan catatan pertemuan, tetapi Qatar bisa memanfaatkan dukungan publik sendiri untuk memberikan tekanan.

Banyaknya pemain baru yang dibawa Australia juga berpotensi memengaruhi koordinasi permainan. Situasi tersebut bisa dimanfaatkan Qatar untuk mencuri peluang, terutama jika mampu menjaga kedisiplinan di lini pertahanan.

Melihat kondisi kedua tim, pertandingan ini berpeluang berakhir tanpa pemenang. Qatar diprediksi mampu memberikan perlawanan, sementara Australia tetap memiliki kualitas untuk menciptakan peluang berbahaya.

Prediksi skor: Qatar 1-1 Australia.